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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:14
budivelnik написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:detroytred
еще раз кастовость не от сверхразума, а от халявных бюджетных денег, за которые содержатся свадебные генералы. Там где считают заработанные
деньги, кастовости нет. Это тупняк тупейший. есть KPI.
Ще раз: приклади некастових армій в студію.
Розглянемо на чому побудовані.
Ще раз: не вигадуйте про корони, надрозум, коли чітко вказано в тексті -- кастовість від безальтернативності для реальних умов і першочерговості виконати завдання.
Завдання ж армії специфічне.
Не додану вартість, прибуток отримати.
Трошки інше. Трошки))
Все таки труси-хрестик.
1 По бізнесу ви заявляли що якщо заберуть мене- то звільниться місце на яке прийде такий самий і так само ефективно буде працювати
2 По армії є приклад
Як перетворення батальону К-2 в полк , за 2 тижні принесло 4500 БАЖАЮЧИХ служити саме в цьому новому формуванні.
Це приблизно 0,5% від ЗАГАЛЬНОЇ кількості ЗСУ...
Тобто для того щоб 1 млн ЗАХОТІВ СЛУЖИТИ достатньо 200 таких офіцерів як комбат К
3 В ЗСУ приблизно 200 000 офіцерів...
і 100 000 СПЧ....
То може проблема не в мобілізованих - а в тому що серед 200 000 існуючих не можуть знайти 200 ефективних бо КАСТОВІСТЬ заважає?
Це ж ваша теза- якщо хтось піде- то на тому місці зможе працювати будь-хто..
То що армія настільки проблематична що не в стані звільнити з 200 000 місць - всього 200 ?
Все ж таки знов лише шматок картинки.
Коли знайдете 1 млн. бажаючих служити, тоді і поговоримо.
А також систему, яка буде піарити та спонсорувати всі батальйони так само, як К-2.
Коли всі батальйони зможуть сидіти на облаштованому одному місці.
І до речі, це саме Верес прямо вказав, що мій боєць повинен знати, що забезпечений-оснащений вище середнього по ЗСУ.
Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви.
І останнє (мабуть вп'яте): тоді мова була про заміну саме одного вас або умовно з 100 таких, як ви, 1-2. Тобто декілька відсотків.
Конкуренти виконають ваші задачі за вас. Ще й залюбки.
Чим заважає кастовість не зрозуміло. Якщо не помиляюсь, той же Верес дійшов до комбата п/п-ка з солдата.
Яким боком 200 тис. самих різних за посадами та ВОС офіцерів відносяться до пошуку 200 ефективних саме піхотних комбатів - загадка.
Шукати серед офіцерів, наприклад, шифрувальників ефективного комбата...)))
З.и. *Це ж ваша теза- якщо хтось піде- то на тому місці зможе працювати будь-хто..*
Ні. Я такої дурні апріорі не міг.
Я казав, що КОНКУРЕНТ замінить вас.
Конкурент - це не будь-хто.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 гру, 2024 18:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:18
pesikot написав: Banderlog написав: Shaman написав:
ми вже зрозуміли - думаєш лише про себе, а інші тобі до одного місця... розповсюджена позиція...
а з приводу домовлятися - так ніхто не пропонує, зніми рожеві окуляри, пропонують здатися.
а з приводу домовлятись - треба домовлятись!
Поки нам союзники пропонують. І не забороняти переговори! І не писати вибори не на часі.
Цю владу вже прийшов час переобирати і не тому шо вони якісь особєнні корупціонери, а тому що змінність влади і вибори це базовий принцип демократії. Даж путін проводить вибори!
Путін проводить вибори самого себе
То питання теж саме, ти за капітуляцію чи ні ?
Бо не потрібно капітуляцію прикривати якимось перемовинами
Що таке перемовини ясно.
Дай визначення капітуляції, а потім голоси.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:22
Їду я собі, поворот на 90 градусів, закритий. Повертаю ... оп-па ... мобільний блок-пост.
Троє поліцейських, один ТЦК.
Переді мною вже зупинили авто, я зупинився.
Підійшов поліцейський, представився. Далі діалог, поліцейський:
- Здоровеньки були, шановний
- І вам не хворіти. Що бажаете побачити ?
- Паспорт, хоч студенський (все це з посмішкою)
- В студенти мені вже пізно, тому ось
Показую паспорт, першу сторінку, другу фотку. Поліцейський:
- Проїзжайте, гарного дня
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:27
detroytred написав:
Дай визначення капітуляції
Ну что за вопрос. Великий Смарагдовый Вождь давно все пояснил.
Кордони 1991 року.
Покарання для вийськових злочинцыв.
Репарации.
Все что отходит от этой Тройственной Догмы (тут обязательно указываем что она соответствует Статуту ООН)- есть капитуляция.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:28
pesikot
Показую паспорт, першу сторінку, другу фотку. Поліцейський:
- Проїзжайте, гарного дня
Аналогічно проїхав від Києва через Чернігів майже всю Чернігівську область , постів 5 десь було. Ну і назад так само.
Один раз за весь час попросили паспорт (попросили паспорт - то дав саме паспорт) , прізвище по базам навіть не пробивали. «Гарного дня». Хз де ті бусифікатори , стрибуни з потягів і інші закарпатські жахи
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:33
Господар Вельзевула написав: detroytred написав:
Дай визначення капітуляції
Ну что за вопрос. Великий Смарагдовый Вождь давно все пояснил.
Кордони 1991 року.
Покарання для вийськових злочинцыв.
Репарации.
Все что отходит от этой Тройственной Догмы (тут обязательно указываем что она соответствует Статуту ООН)- есть капитуляция.
То було до історичного матеріалізму.
Писане романтиками - глобалістами
Зараз ріалполітики на чолі з Кітом Келогом нову формулу перемоги пропрацьовують - жити лишилися - то славте ім'я господнє та пророка пресвятого Дональда
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:37
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
в треугольнике с котиком вы с кем себя ассоциируете если не секрет?
я буквы на вашем экране) с ними и ассоциирую
Котики плод ваших страхов и фантазий, которые эти буквы триггерят.
просто процитирую что вы писали
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
если вы и не пытались приводить логичные контраргументы - а что то было тогда?
знаете перед котиком тягают на ниточке бантик. А чё смешно и котику тоже интересно.
ни в коем случае не хочу вас обидеть. меняйте тактику и вливайтесь в нашу дружную стаю
потому странно слышать от вас что котики это плод моих фантазий когда речь про них вы сами завели. или у вас памяти не хватает помнить что вы писали несколькими сообщениями ранее?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:41
fox767676
Но разница есть - военный учившийся 5 лет, "пиджак" сотню-ддве часов, служивший срочку и вообще про армию не слухом ни духом
В уровне подготовки.
В долге перед государством - нет. Выпускник ВВНЗ , так же как и бюджетник-выпускник педа или меда, отдает свои долги за учебу за первый контракт. Так установило государство. Оно обязывает учителя отработать в сельской жопе, лейтенанта отслужить «куда пошлют». Дальше все, Добби может быть свободен. Если за первых 5 лет (у пилотов 10) идет отдача долгов, то каким образом за следующие 5 или 10 лет может появиться дальнейшее повторное накопление долгов? Что говорит логика, если вам ничего не говорит законодательно Украины, которое не видит там появления дальнейшего долга??
Ну а с точки зрения «ну ты же лучше подготовлен, давай ты , а не я» можно кого-то попросить. Но не требовать.
Если Бетон качок, я не могу ему сказать, что именно он, а не радикулитный Успих , должен поднять мне на 23-й пианино. И за сумму, которую именно я решу заплатить)) Но могу его попросить, может даже попробовать на совесть надавить))
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 26 гру, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:42
BIGor написав:
Ну якщо порішали, то можете їздити спокійно. В чому проблема? Хто не порішав, той не їздить або вже бусифікований.
Кстати,а че сразу порешали? Бывают люди калеки там.. Опекуны калек..Отцы детей..Судимые за особо тяжкие..Не граждане сего чудного государства.
Еще есть верные псы государевы,сидящие на броне.
Мало ли как именно человеку в жизни повезло,важно что повезло
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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:44
BIGor написав:
Ну якщо порішали, то можете їздити спокійно. В чому проблема? Хто не порішав, той не їздить або вже бусифікований.
А звідки страшні бусифікатори знають хто порішав а хто ні ?
По марці машини ? Чи на кожному блокпості ШІ визначає правильний/не правильний номер?
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