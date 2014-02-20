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Додано: Чет 26 гру, 2024 18:46
угадайте чьи слова?
"I Trust Putin More Than Zelenskyy"
Додано: Чет 26 гру, 2024 18:47
Если хватило одного паспорта, значит просто своевременно родился 😁
Додано: Чет 26 гру, 2024 18:47
Що саме я порішав ? Розкажи, що там з Польщі видно
Якщо я тільки паспорт показав і більше нічого.
Ні по яким базам мене не перевіряли
Додано: Чет 26 гру, 2024 18:51
вам говорили что вы зануда? не вся информация поддаётся логическому осмыслению (говорят до 20%). БОльшая часть моих постов имеет цель вызвать у форумчан те или иные ощущения и абсолютно бессмысленна с точки зрения логики.
Додано: Чет 26 гру, 2024 18:54
Я на лаври Вереса не претендую , по тій простій причині що 200 таких як він повністю закриють потреби офіцерів в ЗСУ..
А для того щоб капіталізувати країну- не вистарчає 200 000 таких як я- треба ще мініму 1 млн...
Але питання в мене все одно залишилось
Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?
Може спочатку відмінити кастовість і дати можливість ідеям таких як Верес формувати статути?
Він же для прокуратури - ідеальна людина щоб справу відкрити...
Його цитата
Мені пофіг де знаходиться людина з мого батальйону, ну нулі чи на другій лінії на відпочинку - він отримає БОЙОВІ за весь час служби , а не за тих 50 годин в місяць що знаходиться на нулі...
Пряме порушення статутів... але до нього ХОЧУТЬ...
Так от
Якщо зломати кастовість і дати новому вітру повіяти - то зявиться боєздатна армія
Якщо кастовість(совок з статутом від Рождества Христова) залишити - то маленька совкова армія з вкрапленнями нового буде протистояти великій совковій армії....
Тому ще раз
Труси-хрестик
Або лідери змін (Верес з ЗСУ чи Будівельник в ларьочно/торговому/будівельному бізнесі чи можновладець у владі) - змінять систему.. але тоді ЇХ треба поважати і їм треба допомагати і на їх досвіді змінювати законодавство
Або совок і очікування чарівної палички з вимогами до виконавців щоб вони вище своїх потреб вискакували але перекривали всі негаразди інших ждунів використовуючи давно написані Закони
ПС
ви так і не відповіли на запитання
Так можна вишиковувати в шеренгу чи не можна
Статут каже що можна і навіть описує чиї груди хто має бачити
Приклад мукачівської бригади - каже що це дуже погано закінчується....
Додано: Чет 26 гру, 2024 18:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Логика говорит посмотреть в сторону ROI
Каким бы ни был эксплуататорский характер государства, с его стремлением максимизировать отдачу от инветиций в граждан, зеро или близкое помноженное на самый огромный ROI останется зером, это и есть величина ощущаемого гражданского долга перед государством для многих.
Законодательство Украины - ну это для молодежи. Я ,честно говоря, подустал мониторить измнения касающиеся социального характера страны, русского языка, внеблоковости, земле- и недро- пользования
Додано: Чет 26 гру, 2024 19:09
Бросьте хоть вы о войне "с 20.02.2014". Всё равно, что равнять божий дар с яичницей. Война до и после 24.02.2024 очень сильно отличается.
Я этого и не предлагал. И вообще, против выборов во время войны.
Мне тоже. Но в этом вопросе он абсолютно прав, сегодня нет понятия "кадровый военный". Контракт закончился - все свободны.
Разница есть. Хотя не знаю, в моё время военная кафедра это было не "сотню-две часов" и подготовка по армейской практике была не хуже, чем после училища. А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.
Согласен с изменением роли и значения государства, мир идёт к глобализму. Но пока не пришёл. И пока государства сохраняют свои функции. И не известно, сколько времени ещё будут их сохранять. И армии содержат все государства. И войны, к сожалению, в прошлое тоже не ушли.
Логики в создании ЧВК не вижу, хотя до 24.02, можно сказать, что-то похожее и было. Для той войны это годилось, для сегодняшней недостаточно.
И "например учителя" ничем не хуже "людей, зарабатывающих самостоятельно" и не обязаны их защищать. Кстати, кого вы относите к "зарабатывающим самостоятельно"? Рабочих, продавцов, инженеров, айтишников относите? Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель.
Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
Додано: Чет 26 гру, 2024 19:13
Мент UA каже, що мені 40-45
Переляканий ухилянт з Польщі BIGor каже, що мені 60
Але обидва не дружать з реальністю )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 гру, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 гру, 2024 19:19
fox767676
Я к вам не столько за законами, а за логикой и аналогиями
Если стоматолог после бюджетного медуниверситета может 5 лет подтянуть скилы в городской поликлинике (это и ОБЯЗ, и его натаскивание) , а потом пойти на частника за совсем другие деньги, ему можно?)
Почему лейтенанту нельзя после 5 лет обязательной службы в Десне или коровам хвосты крутить, или диван мять, или во французский легион пойти, или в ЧВК? Он перед выпуском подписал контракт на 5 лет, его вынудили. Это его и есть долг. В чем отличия с доктором ? Молет быть в более дорогой учебе? Ну у кого она действительно дороже(пилоты) так 10 лет должны оттарабанить на государство.
В общем почитал я тут (слегка по диагонали ) все предложения реформы ЗСУ. Ну давайте и я скажу, как я вижу …
Рассматриваем только мирное время, так как в военное никто никого не спрашивает, гребут кого хотят и без срока и без права уйти.
Лифты и Кастовость. Да, мне откликивается позиция Витали, что у военных должен быть и лифт вниз. И он есть, в принципе. Но очень заржавел. Очень редко он ездит вниз, только за реальные преступления, или на грани преступления. В принципе механизм был придуман. В чем его суть? Офицера могли прокатить на лифте вниз не только как дисциплинарное взыскание (это Детройт упомянул), но и (это Детройт почему то не привел, наверное потому что пи факту оно не заработало) в результате ежегодного оценивания и аттестации. Предусмотрено было разумно: выводится в конце года бал за знания, за выполнение обязанностей, личные качества. Если бал средний - рекомендация оставит на своей должности. Если выше - иметь его ввиду как кандидата на лифт. Если ниже среднего - рассмотреть как кандидата на лифт вниз или не продлевать с ним очередной контракт.
Почему не заработало?? Да все потому, о чем не раз говорили: нет конкурса! Нет очередей как на завод Тоеты!! Можно не продлевать контракт, но на его место никто может и не придти вообще. Он хоть как-то выполнял обязанности, а уволь - его обязанности лягут на других. Потому основа всей проблемы армии - нет желающих идти в нее. Не будет никогда она лучше, если она аутсайдер на рынке труда.
Что касается звание/додеость и невозможности опустить по лифту полковника, майора на ступень две ниже. Можно было бы рассмотреть вариант, что звание - не константа. То есть чтоб оно менялось в разные стороны в процессе службы. То есть ты комэска? На тебе подполковника. Потом или ты не потянул, или оргзаходы , твоя стал замом и стал майором. И так все время тасовать лучших/худших. Ну и типа пришел на взвод по войне полковник - на тете староея, командуй. Пришел комэска на пилота простого - на тебе капитана , жди пока убьют комзвена, вырастешь и будешь майором. Может так и можно.
Додано: Чет 26 гру, 2024 19:32
пише що підозрюється в пошкодженні кабельної інфраструктури
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