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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11514115151151611517>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:46

угадайте чьи слова?

"I Trust Putin More Than Zelenskyy"
https://youtu.be/zyz2j-9M9UA?si=t35xvMdskSxBG_db&t=37
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:47

  BIGor написав:
  pesikot написав:Їду я собі, поворот на 90 градусів, закритий. Повертаю ... оп-па ... мобільний блок-пост.
Троє поліцейських, один ТЦК.
Переді мною вже зупинили авто, я зупинився.

Підійшов поліцейський, представився. Далі діалог, поліцейський:
- Здоровеньки були, шановний
- І вам не хворіти. Що бажаете побачити ?
- Паспорт, хоч студенський (все це з посмішкою)
- В студенти мені вже пізно, тому ось

Показую паспорт, першу сторінку, другу фотку. Поліцейський:
- Проїзжайте, гарного дня

Ну якщо порішали, то можете їздити спокійно. В чому проблема? Хто не порішав, той не їздить або вже бусифікований.

Если хватило одного паспорта, значит просто своевременно родился 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:47

  BIGor написав:
  pesikot написав:Їду я собі, поворот на 90 градусів, закритий. Повертаю ... оп-па ... мобільний блок-пост.
Троє поліцейських, один ТЦК.
Переді мною вже зупинили авто, я зупинився.

Підійшов поліцейський, представився. Далі діалог, поліцейський:
- Здоровеньки були, шановний
- І вам не хворіти. Що бажаете побачити ?
- Паспорт, хоч студенський (все це з посмішкою)
- В студенти мені вже пізно, тому ось

Показую паспорт, першу сторінку, другу фотку. Поліцейський:
- Проїзжайте, гарного дня

Ну якщо порішали, то можете їздити спокійно. В чому проблема? Хто не порішав, той не їздить або вже бусифікований.

Що саме я порішав ? Розкажи, що там з Польщі видно

Якщо я тільки паспорт показав і більше нічого.
Ні по яким базам мене не перевіряли
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:51

  tester7336 написав:потому странно слышать от вас что котики это плод моих фантазий когда речь про них вы сами завели.
вам говорили что вы зануда? не вся информация поддаётся логическому осмыслению (говорят до 20%). БОльшая часть моих постов имеет цель вызвать у форумчан те или иные ощущения и абсолютно бессмысленна с точки зрения логики.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:54

  detroytred написав:Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви.
Я на лаври Вереса не претендую , по тій простій причині що 200 таких як він повністю закриють потреби офіцерів в ЗСУ..
А для того щоб капіталізувати країну- не вистарчає 200 000 таких як я- треба ще мініму 1 млн...

Але питання в мене все одно залишилось
Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?
Може спочатку відмінити кастовість і дати можливість ідеям таких як Верес формувати статути?
Він же для прокуратури - ідеальна людина щоб справу відкрити...
Його цитата
Мені пофіг де знаходиться людина з мого батальйону, ну нулі чи на другій лінії на відпочинку - він отримає БОЙОВІ за весь час служби , а не за тих 50 годин в місяць що знаходиться на нулі...
Пряме порушення статутів... але до нього ХОЧУТЬ...
Так от
Якщо зломати кастовість і дати новому вітру повіяти - то зявиться боєздатна армія
Якщо кастовість(совок з статутом від Рождества Христова) залишити - то маленька совкова армія з вкрапленнями нового буде протистояти великій совковій армії....

Тому ще раз
Труси-хрестик
Або лідери змін (Верес з ЗСУ чи Будівельник в ларьочно/торговому/будівельному бізнесі чи можновладець у владі) - змінять систему.. але тоді ЇХ треба поважати і їм треба допомагати і на їх досвіді змінювати законодавство
Або совок і очікування чарівної палички з вимогами до виконавців щоб вони вище своїх потреб вискакували але перекривали всі негаразди інших ждунів використовуючи давно написані Закони

ПС
ви так і не відповіли на запитання
Так можна вишиковувати в шеренгу чи не можна
Статут каже що можна і навіть описує чиї груди хто має бачити
Приклад мукачівської бригади - каже що це дуже погано закінчується....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:то говорит логика, если вам ничего не говорит законодательно Украины, которое не видит там появления дальнейшего долга??


Логика говорит посмотреть в сторону ROI
Каким бы ни был эксплуататорский характер государства, с его стремлением максимизировать отдачу от инветиций в граждан, зеро или близкое помноженное на самый огромный ROI останется зером, это и есть величина ощущаемого гражданского долга перед государством для многих.
Законодательство Украины - ну это для молодежи. Я ,честно говоря, подустал мониторить измнения касающиеся социального характера страны, русского языка, внеблоковости, земле- и недро- пользования
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:09

  fox767676 написав:ЛАД
ничего не знаю про "мирное\немирное время"
война против Украины началась 20.02.2014
Бросьте хоть вы о войне "с 20.02.2014". Всё равно, что равнять божий дар с яичницей. Война до и после 24.02.2024 очень сильно отличается.

тогда хотя бы не проводите выборы в заграничных округах
а то навыбирают запертым людям переможников-незламников на голову
Я этого и не предлагал. И вообще, против выборов во время войны.

мне детройт не истина в пследней инстанции, хотя я его не попрекал неучастием в войне в силу возраста,его и его родителей.
Мне тоже. Но в этом вопросе он абсолютно прав, сегодня нет понятия "кадровый военный". Контракт закончился - все свободны.

Но разница есть - военный учившийся 5 лет, "пиджак" сотню-ддве часов, служивший срочку и вообще про армию не слухом ни духом
Разница есть. Хотя не знаю, в моё время военная кафедра это было не "сотню-две часов" и подготовка по армейской практике была не хуже, чем после училища. А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.

государства давно не самоценны, мир идет к корпоративизации
вот это идеолгоическая заторможенность и отставание от понимания глобальных процессов дорого обходится Украине
Согласен с изменением роли и значения государства, мир идёт к глобализму. Но пока не пришёл. И пока государства сохраняют свои функции. И не известно, сколько времени ещё будут их сохранять. И армии содержат все государства. И войны, к сожалению, в прошлое тоже не ушли.

После майдана и новых волн приватизации\декоммунизации логическим следствием должно быо стать не повышение,а снижение верхнего моб.возраста, и создание ЧВК.
А получилось стагнация\разрушение экономики и ВПК, одновременно с повішением моб.возраста єто прямой путь к "лопатизации" вооруженых сил. Героично, эффектно-трагично, но это путь вовлеченных в 2 майдана+стадион. Не впутывайте в это насильно людей, зарабатывающих самостоятельно и всю жизнь рассчитывавших только на себя, обвиняя их в том что они не бросили престарелых родителей и имели глуппость платить тут налоги. Для єтого есть например учителя, позарившиеся на зп в 4куе. Жаль нет механизма треккинга политактивности и увязки ее с обьемом повинностей.
Логики в создании ЧВК не вижу, хотя до 24.02, можно сказать, что-то похожее и было. Для той войны это годилось, для сегодняшней недостаточно.
И "например учителя" ничем не хуже "людей, зарабатывающих самостоятельно" и не обязаны их защищать. Кстати, кого вы относите к "зарабатывающим самостоятельно"? Рабочих, продавцов, инженеров, айтишников относите? Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель.
Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:13

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Ну якщо порішали, то можете їздити спокійно. В чому проблема? Хто не порішав, той не їздить або вже бусифікований.

Що саме я порішав ? Розкажи, що там з Польщі видно

Якщо я тільки паспорт показав і більше нічого.
Ні по яким базам мене не перевіряли

Значить старик більше 60-років, тоді вибачаюсь.

Але дуже дивно бути в когорті інакшого сорту ніж пересічні 18-60 по віку, і дивуватись бусифікації...

ПС, підкоректуйте особисті дані в профілі:
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Возраст:50

Мент UA каже, що мені 40-45

Переляканий ухилянт з Польщі BIGor каже, що мені 60

Але обидва не дружать з реальністю )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 26 гру, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:19

fox767676

Законодательство Украины - ну это для молодежи.


Я к вам не столько за законами, а за логикой и аналогиями
Если стоматолог после бюджетного медуниверситета может 5 лет подтянуть скилы в городской поликлинике (это и ОБЯЗ, и его натаскивание) , а потом пойти на частника за совсем другие деньги, ему можно?)
Почему лейтенанту нельзя после 5 лет обязательной службы в Десне или коровам хвосты крутить, или диван мять, или во французский легион пойти, или в ЧВК? Он перед выпуском подписал контракт на 5 лет, его вынудили. Это его и есть долг. В чем отличия с доктором ? Молет быть в более дорогой учебе? Ну у кого она действительно дороже(пилоты) так 10 лет должны оттарабанить на государство.



В общем почитал я тут (слегка по диагонали ) все предложения реформы ЗСУ. Ну давайте и я скажу, как я вижу …
Рассматриваем только мирное время, так как в военное никто никого не спрашивает, гребут кого хотят и без срока и без права уйти.

Лифты и Кастовость. Да, мне откликивается позиция Витали, что у военных должен быть и лифт вниз. И он есть, в принципе. Но очень заржавел. Очень редко он ездит вниз, только за реальные преступления, или на грани преступления. В принципе механизм был придуман. В чем его суть? Офицера могли прокатить на лифте вниз не только как дисциплинарное взыскание (это Детройт упомянул), но и (это Детройт почему то не привел, наверное потому что пи факту оно не заработало) в результате ежегодного оценивания и аттестации. Предусмотрено было разумно: выводится в конце года бал за знания, за выполнение обязанностей, личные качества. Если бал средний - рекомендация оставит на своей должности. Если выше - иметь его ввиду как кандидата на лифт. Если ниже среднего - рассмотреть как кандидата на лифт вниз или не продлевать с ним очередной контракт.
Почему не заработало?? Да все потому, о чем не раз говорили: нет конкурса! Нет очередей как на завод Тоеты!! Можно не продлевать контракт, но на его место никто может и не придти вообще. Он хоть как-то выполнял обязанности, а уволь - его обязанности лягут на других. Потому основа всей проблемы армии - нет желающих идти в нее. Не будет никогда она лучше, если она аутсайдер на рынке труда.

Что касается звание/додеость и невозможности опустить по лифту полковника, майора на ступень две ниже. Можно было бы рассмотреть вариант, что звание - не константа. То есть чтоб оно менялось в разные стороны в процессе службы. То есть ты комэска? На тебе подполковника. Потом или ты не потянул, или оргзаходы , твоя стал замом и стал майором. И так все время тасовать лучших/худших. Ну и типа пришел на взвод по войне полковник - на тете староея, командуй. Пришел комэска на пилота простого - на тебе капитана , жди пока убьют комзвена, вырастешь и будешь майором. Может так и можно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:32

  Дюрі-бачі написав:НАРЕШТІ!!!
Фіни захопили танкер з мосальского тіньового флоту
https://x.com/visegrad24/status/1872273 ... KFQWgFUQLg

пише що підозрюється в пошкодженні кабельної інфраструктури
flyman
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