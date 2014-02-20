Додано: Чет 26 гру, 2024 19:19



Законодательство Украины - ну это для молодежи.





Я к вам не столько за законами, а за логикой и аналогиямиЕсли стоматолог после бюджетного медуниверситета может 5 лет подтянуть скилы в городской поликлинике (это и ОБЯЗ, и его натаскивание) , а потом пойти на частника за совсем другие деньги, ему можно?)Почему лейтенанту нельзя после 5 лет обязательной службы в Десне или коровам хвосты крутить, или диван мять, или во французский легион пойти, или в ЧВК? Он перед выпуском подписал контракт на 5 лет, его вынудили. Это его и есть долг. В чем отличия с доктором ? Молет быть в более дорогой учебе? Ну у кого она действительно дороже(пилоты) так 10 лет должны оттарабанить на государство.В общем почитал я тут (слегка по диагонали ) все предложения реформы ЗСУ. Ну давайте и я скажу, как я вижу …Рассматриваем только мирное время, так как в военное никто никого не спрашивает, гребут кого хотят и без срока и без права уйти.Лифты и Кастовость. Да, мне откликивается позиция Витали, что у военных должен быть и лифт вниз. И он есть, в принципе. Но очень заржавел. Очень редко он ездит вниз, только за реальные преступления, или на грани преступления. В принципе механизм был придуман. В чем его суть? Офицера могли прокатить на лифте вниз не только как дисциплинарное взыскание (это Детройт упомянул), но и (это Детройт почему то не привел, наверное потому что пи факту оно не заработало) в результате ежегодного оценивания и аттестации. Предусмотрено было разумно: выводится в конце года бал за знания, за выполнение обязанностей, личные качества. Если бал средний - рекомендация оставит на своей должности. Если выше - иметь его ввиду как кандидата на лифт. Если ниже среднего - рассмотреть как кандидата на лифт вниз или не продлевать с ним очередной контракт.Почему не заработало?? Да все потому, о чем не раз говорили: нет конкурса! Нет очередей как на завод Тоеты!! Можно не продлевать контракт, но на его место никто может и не придти вообще. Он хоть как-то выполнял обязанности, а уволь - его обязанности лягут на других. Потому основа всей проблемы армии - нет желающих идти в нее. Не будет никогда она лучше, если она аутсайдер на рынке труда.Что касается звание/додеость и невозможности опустить по лифту полковника, майора на ступень две ниже. Можно было бы рассмотреть вариант, что звание - не константа. То есть чтоб оно менялось в разные стороны в процессе службы. То есть ты комэска? На тебе подполковника. Потом или ты не потянул, или оргзаходы , твоя стал замом и стал майором. И так все время тасовать лучших/худших. Ну и типа пришел на взвод по войне полковник - на тете староея, командуй. Пришел комэска на пилота простого - на тебе капитана , жди пока убьют комзвена, вырастешь и будешь майором. Может так и можно.