budivelnik написав:

detroytred написав: Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви. Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви.

Я на лаври Вереса не претендую , по тій простій причині що 200 таких як він повністю закриють потреби офіцерів в ЗСУ..А для того щоб капіталізувати країну- не вистарчає 200 000 таких як я- треба ще мініму 1 млн...Але питання в мене все одно залишилосьЧому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?Може спочатку відмінити кастовість і дати можливість ідеям таких як Верес формувати статути?Він же для прокуратури - ідеальна людина щоб справу відкрити...Мені пофіг де знаходиться людина з мого батальйону, ну нулі чи на другій лінії на відпочинку - він отримає БОЙОВІ за весь час служби , а не за тих 50 годин в місяць що знаходиться на нулі...Пряме порушення статутів... але до нього ХОЧУТЬ...Так отЯкщо зломати кастовість і дати новому вітру повіяти - то зявиться боєздатна арміяЯкщо кастовість(совок з статутом від Рождества Христова) залишити - то маленька совкова армія з вкрапленнями нового буде протистояти великій совковій армії....Тому ще разТруси-хрестикАбо лідери змін (Верес з ЗСУ чи Будівельник в ларьочно/торговому/будівельному бізнесі чи можновладець у владі) - змінять систему.. але тоді ЇХ треба поважати і їм треба допомагати і на їх досвіді змінювати законодавствоАбо совок і очікування чарівної палички з вимогами до виконавців щоб вони вище своїх потреб вискакували але перекривали всі негаразди інших ждунів використовуючи давно написані ЗакониПСви так і не відповіли на запитанняТак можна вишиковувати в шеренгу чи не можнаСтатут каже що можна і навіть описує чиї груди хто має бачитиПриклад мукачівської бригади - каже що це дуже погано закінчується....