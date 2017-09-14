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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:39
ЛАД написав:
А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.
что значит "уклонялись" ? Мне военком 20+ лет назад с порога предложил выбрать пункт по которому законно получить отсрочку. Хотя настроение на тот момент было нейтральное - призвали бы пошел, может сержантом стал. Но добровольно напрашиваться на 1 год службы ну это редко кто способен. Поэтому я написал про швейцарскую модель со стартовыми 6 месяцами, но для всех. Я думаю много таких.
Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель.
Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
людей которым не надо пере\доучиваться чтобы продолжать работу за рубежом прямо сегодня
вот вас страшат предлагаемые планы по эвакуации украинского населения, а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
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fox767676
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:41
budivelnik написав: detroytred написав:
Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви.
Я на лаври Вереса не претендую , по тій простій причині що 200 таких як він повністю закриють потреби офіцерів в ЗСУ..
А для того щоб капіталізувати країну- не вистарчає 200 000 таких як я- треба ще мініму 1 млн...
Але питання в мене все одно залишилось
Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?
Може спочатку відмінити кастовість і дати можливість ідеям таких як Верес формувати статути?
Він же для прокуратури - ідеальна людина щоб справу відкрити...Його цитатаМені пофіг де знаходиться людина з мого батальйону, ну нулі чи на другій лінії на відпочинку - він отримає БОЙОВІ за весь час служби , а не за тих 50 годин в місяць що знаходиться на нулі...
Пряме порушення статутів... але до нього ХОЧУТЬ...
Так от
Якщо зломати кастовість і дати новому вітру повіяти - то зявиться боєздатна армія
Якщо кастовість(совок з статутом від Рождества Христова) залишити - то маленька совкова армія з вкрапленнями нового буде протистояти великій совковій армії....
Тому ще раз
Труси-хрестик
Або лідери змін (Верес з ЗСУ чи Будівельник в ларьочно/торговому/будівельному бізнесі чи можновладець у владі) - змінять систему.. але тоді ЇХ треба поважати і їм треба допомагати і на їх досвіді змінювати законодавство
Або совок і очікування чарівної палички з вимогами до виконавців щоб вони вище своїх потреб вискакували але перекривали всі негаразди інших ждунів використовуючи давно написані Закони
ПС
ви так і не відповіли на запитання
Так можна вишиковувати в шеренгу чи не можна
Статут каже що можна і навіть описує чиї груди хто має бачити
Приклад мукачівської бригади - каже що це дуже погано закінчується....
Мені спростовувати майже кожен абзац оцих вигадок?
На скільки вистачить бажання)) З кінця:
1. Відповів. Не можна. То ви не зрозуміли.
А намішали що зна що.
Статут визначає можна не можна (звідки ви отаку галімат'ю берете-то). В Статуті визначено порядок отих шикувань хоч в шеренгу, хоч в колону. Для відповідних умов. Коли умови дозволяють.
Рішення приймає командир. І несе відповідальність.
Про таку штуку, як пріоритети чули?
І на якому місці там буде шикування в шеренгу?
Для бойових умов є бойові статути... І тим паче була пряма заборона шикувань.
2. Тобто у Вереса в батальйоні нема кастовості поділу на оф, серж та солд склад? Приготувався і уважно слухаю.
Поки бачу, що кастовість ніяким чином не заважає.
3. Наче хтось з інших командирів проти начисляти хоч по мільярду кожному своєму підлеглому для стимулу?
4. *Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?* --- )))
Є існуюча система.
Заточена на роботу з несвідомими (або маловідомими) підлеглими мобілізованими.
Ви не читаєте аргументів. Знов 200000...
Яким боком, наприклад, офіцери пілот чи технарь до мобілізованого бійця?
І знов ігнор факту: не дає держава-суспільство ресурсів всім комбатам так, як бере Верес та Ко.
Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі.
Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений.
Клонуй хоч мільйон будівельників.
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detroytred
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:46
Теперь 2 слова о том, что вчера привело Кендела в экстаз, как будто его призовут пенсов, так его уволят))))
Да, есть 170 тыс военпенсов до 60 лет.
(табличка состоянием на февраль 24 года, в инете ее найти не сложно)
Это все, и погранцы, и ДСНС, и армия, военная контрразведка и хз кто еще там. Все кто по закону о пенсионе военных и приравненных к ним.
Из этих 170 тыс - 20 тыс служит, 150 куем груши околачивает.
По возрастам там около 5 тыс - это до 45. Там нет годных к призыву. Все они ушли не по выслуге. Это или без конечностей (списаны) полностью и по инвалидности а получают пенсию, или догляд (дети, жены , хз кто).
Из оставшихся 145 тысяч , там по 50+ тысяч человек это 50-55 и 55-60 лет.
Ну и около 30-40 тысяч -это те кому 45-50, и потенциально они и могут усилить. Можно поискать хороших и здоровых в куче навоза (прошу без обид кого вдруг касается , я о здоровье, а не о личностных качествах) 50-60 лет. Может там есть что-то подходящее в окопы.
Для понимания, кто - то говорил что только в 2024 призвали еще 400 тысяч 25-60 лет
Хз как вы планируете решить проблему 145-ю военпенсами, из которых 100+ тысяч - это деды 50+ лет. Игнорируя наличие 10 млн гуляющих на свободе по городам))
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 26 гру, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:47
pesikot ну виходить якщо ти не старик, то ти педри-кот, який забашляв воєнкому на дачку, і собі займаєшся нафтрнтництвом і "до кордонів 91 року", але звичайно без тебе ухилянте.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:49
У мобільного блок-посту може бути інша задача, ніж бусікувати когось гіпотетично. Яка саме задача була у тієї групи- хйз, але це може буть у т.ч. окуповані території, іноземці, певні люди.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:49
Hotab
Непостоянное звание мысль интересная.
Но тогда проще его вообще отменить, как и на гражданке - ассистент, доцент, профессор (отменить не как должности, а как учёные звания). Есть должность - поставили. И обращение по должности - пан комвзвода, пан комбат, пан комполка.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:52
ЛАД
Но тогда проще его вообще отменить
Думал об этом. Оставить его как знак: этот чувак на должности полковника))
Типа шишка .
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Додано: Чет 26 гру, 2024 19:53
fox767676 написав:
а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
А чего потеряна? Продайте перед выездом.
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