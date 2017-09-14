detroytred написав:Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви.
Я на лаври Вереса не претендую , по тій простій причині що 200 таких як він повністю закриють потреби офіцерів в ЗСУ.. А для того щоб капіталізувати країну- не вистарчає 200 000 таких як я- треба ще мініму 1 млн...
Але питання в мене все одно залишилось Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів? Може спочатку відмінити кастовість і дати можливість ідеям таких як Верес формувати статути? Він же для прокуратури - ідеальна людина щоб справу відкрити... Його цитата Мені пофіг де знаходиться людина з мого батальйону, ну нулі чи на другій лінії на відпочинку - він отримає БОЙОВІ за весь час служби , а не за тих 50 годин в місяць що знаходиться на нулі... Пряме порушення статутів... але до нього ХОЧУТЬ... Так от Якщо зломати кастовість і дати новому вітру повіяти - то зявиться боєздатна армія Якщо кастовість(совок з статутом від Рождества Христова) залишити - то маленька совкова армія з вкрапленнями нового буде протистояти великій совковій армії....
Тому ще раз Труси-хрестик Або лідери змін (Верес з ЗСУ чи Будівельник в ларьочно/торговому/будівельному бізнесі чи можновладець у владі) - змінять систему.. але тоді ЇХ треба поважати і їм треба допомагати і на їх досвіді змінювати законодавство Або совок і очікування чарівної палички з вимогами до виконавців щоб вони вище своїх потреб вискакували але перекривали всі негаразди інших ждунів використовуючи давно написані Закони
ПС ви так і не відповіли на запитання Так можна вишиковувати в шеренгу чи не можна Статут каже що можна і навіть описує чиї груди хто має бачити Приклад мукачівської бригади - каже що це дуже погано закінчується....
Мені спростовувати майже кожен абзац оцих вигадок?
На скільки вистачить бажання)) З кінця: 1. Відповів. Не можна. То ви не зрозуміли. А намішали що зна що. Статут визначає можна не можна (звідки ви отаку галімат'ю берете-то). В Статуті визначено порядок отих шикувань хоч в шеренгу, хоч в колону. Для відповідних умов. Коли умови дозволяють. Рішення приймає командир. І несе відповідальність. Про таку штуку, як пріоритети чули? І на якому місці там буде шикування в шеренгу? Для бойових умов є бойові статути... І тим паче була пряма заборона шикувань.
2. Тобто у Вереса в батальйоні нема кастовості поділу на оф, серж та солд склад? Приготувався і уважно слухаю. Поки бачу, що кастовість ніяким чином не заважає.
3. Наче хтось з інших командирів проти начисляти хоч по мільярду кожному своєму підлеглому для стимулу?
4. *Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?* --- ))) Є існуюча система. Заточена на роботу з несвідомими (або маловідомими) підлеглими мобілізованими.
Ви не читаєте аргументів. Знов 200000... Яким боком, наприклад, офіцери пілот чи технарь до мобілізованого бійця? І знов ігнор факту: не дає держава-суспільство ресурсів всім комбатам так, як бере Верес та Ко.
Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі. Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений. Клонуй хоч мільйон будівельників.
Теперь 2 слова о том, что вчера привело Кендела в экстаз, как будто его призовут пенсов, так его уволят))))
Да, есть 170 тыс военпенсов до 60 лет. (табличка состоянием на февраль 24 года, в инете ее найти не сложно) Это все, и погранцы, и ДСНС, и армия, военная контрразведка и хз кто еще там. Все кто по закону о пенсионе военных и приравненных к ним. Из этих 170 тыс - 20 тыс служит, 150 куем груши околачивает. По возрастам там около 5 тыс - это до 45. Там нет годных к призыву. Все они ушли не по выслуге. Это или без конечностей (списаны) полностью и по инвалидности а получают пенсию, или догляд (дети, жены , хз кто). Из оставшихся 145 тысяч , там по 50+ тысяч человек это 50-55 и 55-60 лет. Ну и около 30-40 тысяч -это те кому 45-50, и потенциально они и могут усилить. Можно поискать хороших и здоровых в куче навоза (прошу без обид кого вдруг касается , я о здоровье, а не о личностных качествах) 50-60 лет. Может там есть что-то подходящее в окопы.
Для понимания, кто - то говорил что только в 2024 призвали еще 400 тысяч 25-60 лет Хз как вы планируете решить проблему 145-ю военпенсами, из которых 100+ тысяч - это деды 50+ лет. Игнорируя наличие 10 млн гуляющих на свободе по городам))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 гру, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Hotab Непостоянное звание мысль интересная. Но тогда проще его вообще отменить, как и на гражданке - ассистент, доцент, профессор (отменить не как должности, а как учёные звания). Есть должность - поставили. И обращение по должности - пан комвзвода, пан комбат, пан комполка.
fox767676 написав: а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
ЛАД написав:Разница есть. Хотя не знаю, в моё время военная кафедра это было не "сотню-две часов" и подготовка по армейской практике была не хуже, чем после училища
"Ваше время" истекло, в том смысле что ваши ровесники давно вне мобилизации А что говорить, и мои "подустали" очень невелик % мобилизированных знакомых "пиджаков". Есть дальние знакомые "залетевшие" во время энтузиазма первых месяцев с ТРО. Многие успели заинвалидиться (на гражданке) и уехать. На ФУПе есть несколько мобилизированных пиджаков 45+ - занимаются канцелярской работой, которую могли бы делать и рядовые что с ВО, что без.
detroytred написав:Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі. Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений. Клонуй хоч мільйон будівельників.
Верес плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ - до нього вишикувались в чергу Бажаючі , комбат успіха виконав все що написано в статуті-Успіх помахав йому ручкою Будівельник плюнув на сидіння на дивані і створив мінівсесвіт - відкусив 0,0001% Українського ринку... а зробити ТЕ САМЕ в межах ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА не до снаги ні Будівельнику ні будь-кому іншому. Звідси висновок Результату добиваються ті хто ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ІСНУЮЧОГО і створюють НОВУ РЕАЛЬНІСТЬ
Тепер гляньте на Ваші стовпи на які спираєтесь 1 Можновладці недопрацьовують маючи ВСІ інструменти 2 Всіх можна поміняти без втрати ефективності....
А в реалі? 1 Виграють ті хто виходить за межі повноважень 2 Дуже мало тих , хто заради кінцевого результату ВИЙДЕ за межі повноважень , ризикуючи свободою...
ПС проста логіка якщо люди живуть по однаковим законам і роблять однаковий обєм роботи і однаково законослухняні то результат їх діяльності- буде однаковий( не обовязково хороший чи поганий-просто ОДНАКОВИЙ)
Якщо ж результат діяльності одних кардинально відрізняється від результатів діяльності інших - то це яскраве підтвердження того , що МЕНШІСТЬ для досягнення своїх результатів частіше виходить за межі правил , яких притримується більшість...
А раз та, то НЕ ПРАВИЛА визначають кінцевий результат , а дії ОСОБИСТОСТІ ( яка сама приймає рішення чого дотримуватись а чого порушувати) і так як результати діяльності тих хто порушував є як неприйнятними для суспільства (злодії/гвалтівники/вбивці) так і корисними для суспільства (бізнеси/прогрес/продуктивність праці) То НОРМАЛЬНЕ суспільство ЗМІНЮЄ ЗАКОНОДАВЧЕ поле в сторону полегшення тим хто корисний і в сторону погіршення тим хто заважає.
Тому Верес в ЗСУ - це порушник... але якщо його порушення будуть проаналізовані і на основі цього аналізу будуть прийняті зміни в Законодавстві які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ - то ми виграємо у війні, бо нам треба всього 200 ВЕРЕСІВ. Будівельник в економіці - також порушник, і якщо його порушення проаналізують і законодавчо декриміналізують - то ми виграємо по життю... зявляться сотні тисяч нових до десятків тисяч існуючих...
РФ не устраивает перемирие в войне, которую она ведет против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "60 минут".
"Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, нацеленные на устранение главных причин конфликта, включая общую безопасность в Европе, расширение НАТО, недавнее решение Евросоюза о том, чтобы просто лечь под блок, и по сути, ликвидировать все различия между этими организациями, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и высказались за воссоединение с Россией"
Если вкратце, то НАТО должно убраться из Восточной Европы
"Нам следует видеть серьезные, конкретные предложения. Когда они к нам поступят, будем принимать решение о реакции на них, исходя из национальных интересов", - подчеркнул политик.
Такие предложения явно не от Украины ждут
"Треба домовлятись" (с) Banderlog Так ? Хто з ким ?
Чотири співрозмовники з Азербайджану, ознайомлені з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, розповіли, що літак збила саме російська ППО.
Один з них додав, що попередні результати показали, що лайнер був збитий російським самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С", а його зв’язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного.
"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Проте, з огляду на встановлені факти, Баку очікує від російської сторони зізнань у збитті азербайджанського літака", – наголосив співрозмовник.
Финская береговая охрана взяла под контроль нефтяной танкер, который подозревают в причастности к отключению линий электропередач и телекоммуникационных кабелей, соединяющих страну с Эстонией. Судно направлялось из России.
Как передает Reuters, об этом во время пресс-конференции сообщили директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо и комиссар нацполиции Илкка Коскимаки. Судно Eagle S зарегистрировано на Островах Кука, таможенная служба конфисковала груз, заявив, что танкер принадлежит к российскому "теневому флоту":
"С нашей стороны мы расследуем серьезный саботаж. Насколько мы понимаем, повреждения были вызваны якорем судна, которое находится под следствием".
ЛАД написав:Hotab Непостоянное звание мысль интересная. Но тогда проще его вообще отменить, как и на гражданке - ассистент, доцент, профессор (отменить не как должности, а как учёные звания). Есть должность - поставили. И обращение по должности - пан комвзвода, пан комбат, пан комполка.
В армії було ПОСТІЙНЕ звання -прапорщик( і старший прапорщик) за яке платили в залежності від вислуги років від 20 до 200 рублів А от за посаду яку це звання займало -могли платити від 100 до 400 в залежності від посади а не звання. Тому нічого нового в цьому немає.