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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1151511516115171151811519>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Знайти-підготовити командирів таких же само талановитих та з досвідом, як Верес, складніше, ніж такого же підприємця, як ви.
Я на лаври Вереса не претендую , по тій простій причині що 200 таких як він повністю закриють потреби офіцерів в ЗСУ..
А для того щоб капіталізувати країну- не вистарчає 200 000 таких як я- треба ще мініму 1 млн...

Але питання в мене все одно залишилось
Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?
Може спочатку відмінити кастовість і дати можливість ідеям таких як Верес формувати статути?
Він же для прокуратури - ідеальна людина щоб справу відкрити...
Його цитата
Мені пофіг де знаходиться людина з мого батальйону, ну нулі чи на другій лінії на відпочинку - він отримає БОЙОВІ за весь час служби , а не за тих 50 годин в місяць що знаходиться на нулі...
Пряме порушення статутів... але до нього ХОЧУТЬ...
Так от
Якщо зломати кастовість і дати новому вітру повіяти - то зявиться боєздатна армія
Якщо кастовість(совок з статутом від Рождества Христова) залишити - то маленька совкова армія з вкрапленнями нового буде протистояти великій совковій армії....

Тому ще раз
Труси-хрестик
Або лідери змін (Верес з ЗСУ чи Будівельник в ларьочно/торговому/будівельному бізнесі чи можновладець у владі) - змінять систему.. але тоді ЇХ треба поважати і їм треба допомагати і на їх досвіді змінювати законодавство
Або совок і очікування чарівної палички з вимогами до виконавців щоб вони вище своїх потреб вискакували але перекривали всі негаразди інших ждунів використовуючи давно написані Закони

ПС
ви так і не відповіли на запитання
Так можна вишиковувати в шеренгу чи не можна
Статут каже що можна і навіть описує чиї груди хто має бачити
Приклад мукачівської бригади - каже що це дуже погано закінчується....

Мені спростовувати майже кожен абзац оцих вигадок?

На скільки вистачить бажання)) З кінця:
1. Відповів. Не можна. То ви не зрозуміли.
А намішали що зна що.
Статут визначає можна не можна (звідки ви отаку галімат'ю берете-то). В Статуті визначено порядок отих шикувань хоч в шеренгу, хоч в колону. Для відповідних умов. Коли умови дозволяють.
Рішення приймає командир. І несе відповідальність.
Про таку штуку, як пріоритети чули?
І на якому місці там буде шикування в шеренгу?
Для бойових умов є бойові статути... І тим паче була пряма заборона шикувань.

2. Тобто у Вереса в батальйоні нема кастовості поділу на оф, серж та солд склад? Приготувався і уважно слухаю.
Поки бачу, що кастовість ніяким чином не заважає.

3. Наче хтось з інших командирів проти начисляти хоч по мільярду кожному своєму підлеглому для стимулу?

4. *Чому претензії до мобпридатних а не до 200 000 офіцерів?* --- )))
Є існуюча система.
Заточена на роботу з несвідомими (або маловідомими) підлеглими мобілізованими.

Ви не читаєте аргументів. Знов 200000...
Яким боком, наприклад, офіцери пілот чи технарь до мобілізованого бійця?
І знов ігнор факту: не дає держава-суспільство ресурсів всім комбатам так, як бере Верес та Ко.

Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі.
Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений.
Клонуй хоч мільйон будівельників.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:46

Теперь 2 слова о том, что вчера привело Кендела в экстаз, как будто его призовут пенсов, так его уволят))))

Да, есть 170 тыс военпенсов до 60 лет.
(табличка состоянием на февраль 24 года, в инете ее найти не сложно)
Это все, и погранцы, и ДСНС, и армия, военная контрразведка и хз кто еще там. Все кто по закону о пенсионе военных и приравненных к ним.
Из этих 170 тыс - 20 тыс служит, 150 куем груши околачивает.
По возрастам там около 5 тыс - это до 45. Там нет годных к призыву. Все они ушли не по выслуге. Это или без конечностей (списаны) полностью и по инвалидности а получают пенсию, или догляд (дети, жены , хз кто).
Из оставшихся 145 тысяч , там по 50+ тысяч человек это 50-55 и 55-60 лет.
Ну и около 30-40 тысяч -это те кому 45-50, и потенциально они и могут усилить. Можно поискать хороших и здоровых в куче навоза (прошу без обид кого вдруг касается , я о здоровье, а не о личностных качествах) 50-60 лет. Может там есть что-то подходящее в окопы.

Для понимания, кто - то говорил что только в 2024 призвали еще 400 тысяч 25-60 лет
Хз как вы планируете решить проблему 145-ю военпенсами, из которых 100+ тысяч - это деды 50+ лет. Игнорируя наличие 10 млн гуляющих на свободе по городам))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 26 гру, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У мобільного блок-посту може бути інша задача, ніж бусікувати когось гіпотетично. Яка саме задача була у тієї групи- хйз, але це може буть у т.ч. окуповані території, іноземці, певні люди.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:49

Hotab
Непостоянное звание мысль интересная.
Но тогда проще его вообще отменить, как и на гражданке - ассистент, доцент, профессор (отменить не как должности, а как учёные звания). Есть должность - поставили. И обращение по должности - пан комвзвода, пан комбат, пан комполка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:52

ЛАД

Но тогда проще его вообще отменить


Думал об этом. Оставить его как знак: этот чувак на должности полковника))
Типа шишка .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:53

  fox767676 написав: а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?


А чего потеряна? Продайте перед выездом.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Разница есть. Хотя не знаю, в моё время военная кафедра это было не "сотню-две часов" и подготовка по армейской практике была не хуже, чем после училища


"Ваше время" истекло, в том смысле что ваши ровесники давно вне мобилизации
А что говорить, и мои "подустали" очень невелик % мобилизированных знакомых "пиджаков". Есть дальние знакомые "залетевшие" во время энтузиазма первых месяцев с ТРО. Многие успели заинвалидиться (на гражданке) и уехать. На ФУПе есть несколько мобилизированных пиджаков 45+ - занимаются канцелярской работой, которую могли бы делать и рядовые что с ВО, что без.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:58

  detroytred написав:Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі.
Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений.
Клонуй хоч мільйон будівельників.
Верес плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ - до нього вишикувались в чергу Бажаючі , комбат успіха виконав все що написано в статуті-Успіх помахав йому ручкою
Будівельник плюнув на сидіння на дивані і створив мінівсесвіт - відкусив 0,0001% Українського ринку... а зробити ТЕ САМЕ в межах ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА не до снаги ні Будівельнику ні будь-кому іншому.
Звідси висновок
Результату добиваються ті хто ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ІСНУЮЧОГО і створюють НОВУ РЕАЛЬНІСТЬ

Тепер гляньте на Ваші стовпи на які спираєтесь
1 Можновладці недопрацьовують маючи ВСІ інструменти
2 Всіх можна поміняти без втрати ефективності....

А в реалі?
1 Виграють ті хто виходить за межі повноважень
2 Дуже мало тих , хто заради кінцевого результату ВИЙДЕ за межі повноважень , ризикуючи свободою...

ПС
проста логіка
якщо люди живуть по однаковим законам і роблять однаковий обєм роботи і однаково законослухняні то результат їх діяльності- буде однаковий( не обовязково хороший чи поганий-просто ОДНАКОВИЙ)

Якщо ж результат діяльності одних кардинально відрізняється від результатів діяльності інших - то це яскраве підтвердження того , що МЕНШІСТЬ для досягнення своїх результатів частіше виходить за межі правил , яких притримується більшість...

А раз та, то НЕ ПРАВИЛА визначають кінцевий результат , а дії ОСОБИСТОСТІ ( яка сама приймає рішення чого дотримуватись а чого порушувати)
і так як результати діяльності тих хто порушував є
як неприйнятними для суспільства (злодії/гвалтівники/вбивці)
так і корисними для суспільства (бізнеси/прогрес/продуктивність праці)
То НОРМАЛЬНЕ суспільство ЗМІНЮЄ ЗАКОНОДАВЧЕ поле в сторону полегшення тим хто корисний і в сторону погіршення тим хто заважає.

Тому
Верес в ЗСУ - це порушник... але якщо його порушення будуть проаналізовані і на основі цього аналізу будуть прийняті зміни в Законодавстві які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ - то ми виграємо у війні, бо нам треба всього 200 ВЕРЕСІВ.
Будівельник в економіці - також порушник, і якщо його порушення проаналізують і законодавчо декриміналізують - то ми виграємо по життю... зявляться сотні тисяч нових до десятків тисяч існуючих...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) РФ не устраивает перемирие с Украиной, - Лавров
РФ не устраивает перемирие в войне, которую она ведет против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "60 минут".

"Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, нацеленные на устранение главных причин конфликта, включая общую безопасность в Европе, расширение НАТО, недавнее решение Евросоюза о том, чтобы просто лечь под блок, и по сути, ликвидировать все различия между этими организациями, и, безусловно, права людей, которые проживают на территориях и высказались за воссоединение с Россией"

Если вкратце, то НАТО должно убраться из Восточной Европы
"Нам следует видеть серьезные, конкретные предложения. Когда они к нам поступят, будем принимать решение о реакции на них, исходя из национальных интересов", - подчеркнул политик.

Такие предложения явно не от Украины ждут

"Треба домовлятись" (с) Banderlog
Так ? Хто з ким ?

2) Reuters: Літак Azerbaijan Airlines був збитий російською системою ППО "Панцир-С"
Чотири співрозмовники з Азербайджану, ознайомлені з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, розповіли, що літак збила саме російська ППО.

Один з них додав, що попередні результати показали, що лайнер був збитий російським самохідним зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С", а його зв’язок був паралізований системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного.

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Проте, з огляду на встановлені факти, Баку очікує від російської сторони зізнань у збитті азербайджанського літака", – наголосив співрозмовник.

Верхняя Вольта с ракетами

3) Обрыв кабеля в море: Финляндия взяла на абордаж танкер "теневого флота" РФ
Финская береговая охрана взяла под контроль нефтяной танкер, который подозревают в причастности к отключению линий электропередач и телекоммуникационных кабелей, соединяющих страну с Эстонией. Судно направлялось из России.

Как передает Reuters, об этом во время пресс-конференции сообщили директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо и комиссар нацполиции Илкка Коскимаки. Судно Eagle S зарегистрировано на Островах Кука, таможенная служба конфисковала груз, заявив, что танкер принадлежит к российскому "теневому флоту":

"С нашей стороны мы расследуем серьезный саботаж. Насколько мы понимаем, повреждения были вызваны якорем судна, которое находится под следствием".

Россия - страна-террорист
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:01

  ЛАД написав:Hotab
Непостоянное звание мысль интересная.
Но тогда проще его вообще отменить, как и на гражданке - ассистент, доцент, профессор (отменить не как должности, а как учёные звания). Есть должность - поставили. И обращение по должности - пан комвзвода, пан комбат, пан комполка.
В армії було ПОСТІЙНЕ звання -прапорщик( і старший прапорщик) за яке платили в залежності від вислуги років від 20 до 200 рублів
А от за посаду яку це звання займало -могли платити від 100 до 400 в залежності від посади а не звання.
Тому нічого нового в цьому немає.
budivelnik
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