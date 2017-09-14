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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:03
Господар Вельзевула написав:
А чего потеряна? Продайте перед выездом.
Я про массовую євакуацию "Исход", в крайнем развитии событий
раньше никто меня не выпустит.
ну может трамповское перемирие, и то с открытием границ и вывозом капиталов будет 100% напряженка.
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fox767676
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:03
fox767676 написав: ЛАД написав:
А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.
что значит "уклонялись" ? Мне военком 20+ лет назад с порога предложил выбрать пункт по которому законно получить отсрочку. Хотя настроение на тот момент было нейтральное - призвали бы пошел, может сержантом стал. Но добровольно напрашиваться на 1 год службы ну это редко кто способен. Поэтому я написал про швейцарскую модель со стартовыми 6 месяцами, но для всех. Я думаю много таких.
У вас было так, другие сами прятались, как сегодня. Поэтому и писал о вине как государства, так и граждан.
людей которым не надо пере\доучиваться чтобы продолжать работу за рубежом прямо сегодня
Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель.
Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
вот вас страшат предлагаемые планы по эвакуации украинского населения, а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
Таких людей очень немного. Почти всем придётся, как минимум, учить язык.
Меня не страшат "предлагаемые планы по эвакуации" - они просто нереальны (не знаю, кто их предлагал). Кто примет 40 млн. человек? Какая страна?
Отдельные люди, конечно, могут переехать.
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ЛАД
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:04
ЛАД написав:Hotab
Непостоянное звание мысль интересная.
Но тогда проще его вообще отменить, как и на гражданке - ассистент, доцент, профессор (отменить не как должности, а как учёные звания). Есть должность - поставили. И обращение по должности - пан комвзвода, пан комбат, пан комполка.
Прив'язка взвання до посади, яку займає всл, діє в американській армії.
Яку займаєш, таке і маєш.
Чому в них саме так і чому в нас інакше?
Мабуть тому що в нас поки ще не американські військові стандарти, умови у всьому))
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detroytred
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:10
tester7336 написав: Wirująświatła написав:
Наказывать? не за что, она не может быть виноватой в том что добра, доверчива и наивна. Засунули обратно на ее бывшую должность, девушку это демотивировало и вскоре она в больших обидах уволилась. Вот так лифт может убить и работу и человека.
а наказывать нужно было того кто ее по лифту поднял. именно он профнепригоден
раз не увидел что она не может быть руководителем.
так это же виталиан(НР) и был, "психолух"...
опять прокол)
не зря в школу детским психологом после коммерческого педа не взяли)))
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:12
ЛАД написав:
У вас было так, другие сами прятались, как сегодня. Поэтому и писал о вине как государства, так и граждан.
В нулевых армия активно сокращалась
Есть даже легенды что приплачивали чтобы взяли в солдатики ))
я думаю даже неуставных инцидентов было меньше по сравнению с 80-90ми
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25 млн растворились
оставшиеся 25 также растворятся
ну бюджетники, простые люди останутся, найдут себя при любом режиме.
у всех свои приоритеты
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fox767676
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:13
Wirująświatła написав: tester7336 написав:
потому странно слышать от вас что котики это плод моих фантазий когда речь про них вы сами завели.
вам говорили что вы зануда? не вся информация поддаётся логическому осмыслению (говорят до 20%). БОльшая часть моих постов имеет цель вызвать у форумчан те или иные ощущения и абсолютно бессмысленна с точки зрения логики.
вы перешли на тупую ложь. а это уже не просто бессмысленны.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:15
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі.
Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений.
Клонуй хоч мільйон будівельників.
Верес плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ - до нього вишикувались в чергу Бажаючі , комбат успіха виконав все що написано в статуті-Успіх помахав йому ручкою
Будівельник плюнув на сидіння на дивані і створив мінівсесвіт - відкусив 0,0001% Українського ринку... а зробити ТЕ САМЕ в межах ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА не до снаги ні Будівельнику ні будь-кому іншому.
Звідси висновок
Звідси висновок, точніше факт - що попит обмежений. Що грошове забезпечення на військо обмежене.
І якщо Будівельник відкусив шматок, то іншому не дістанеться нічого.
ТОМУ РИНКИ І РОЗШИРЮЮТЬСЯ.
Верес начислив своїм, а командиру Успіха не вистачило коштів начислити Успіху.
По буквах: Верес -- щоб мій боєць знав, що забезпечений-оснащений суттєво вище, ніж в середньому!!!! по війську.
Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))
З.и. Верес не порушив Статут. Він не порушник. Він лише має можливість вихопити собі шмат обмеженого ресурсу.
До статутів це не має ніякого відношення.
Так що там з безкастовістю у Вереса? Розкажіть.
На це питання ви не відповіли.
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detroytred
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:18
budivelnik написав:
........
Верес в ЗСУ - це порушник... але якщо його порушення будуть проаналізовані і на основі цього аналізу будуть прийняті зміни в Законодавстві які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ - то ми виграємо у війні, бо нам треба всього 200 ВЕРЕСІВ.
.......
Ладно, примем мы законы, "які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ". Понятно, что к Вересу "вишикуються в чергу Бажаючі", хотя бы потому, что он "плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ"
А где взять деньги, чтобы "НАЧИСЛЯТИ" всем солдатам за всё время в армии?
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ЛАД
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:26
tester7336 написав: Wirująświatła написав: tester7336 написав:
потому странно слышать от вас что котики это плод моих фантазий когда речь про них вы сами завели.
вам говорили что вы зануда? не вся информация поддаётся логическому осмыслению (говорят до 20%). БОльшая часть моих постов имеет цель вызвать у форумчан те или иные ощущения и абсолютно бессмысленна с точки зрения логики.
вы перешли на тупую ложь. а это уже не просто бессмысленны.
...віталік дуже кокетлівий ...він ніколи не бреше .
у макак-резусів це не заведено .
А він їх вивчав ..... по ютубу .
Що вам це каже ?
Що вам позитівні емоції повинні приходити на думку як тільки побачите його ім'я .
....а ви не бажаєте .
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:26
ЛАД написав: budivelnik написав:
........
Верес в ЗСУ - це порушник... але якщо його порушення будуть проаналізовані і на основі цього аналізу будуть прийняті зміни в Законодавстві які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ - то ми виграємо у війні, бо нам треба всього 200 ВЕРЕСІВ.
.......
Ладно, примем мы законы, "які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ". Понятно, что к Вересу "вишикуються в чергу Бажаючі", хотя бы потому, что он "плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ"
А где взять деньги, чтобы "НАЧИСЛЯТИ" всем солдатам за всё время в армии?
Рішення ж є!
Коли всі начислять гроші, то треба буде йти на дійсно порушення -- брати зброю та вибивати гроші ... (в тих, в кого є).
Тоді будуть всім.
Люди потягнуться)) до всіх.
Тоді перейняти досвід, змінити закони. Песня. Прості рішення.
_______________________________
Наказує командування йти на ротацію, відпочити і з новими силами на нову ділянку фронту. Необлаштовану...
Да фігу такому командуванню.
Сидимо на місці...
Нехай інших по цій схемі запускають.
Інші нехай... Без досвіду, тільки сформовані частини. А в нас кабанчики в загорожі...
В принципі, теж своя правда...
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 26 гру, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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