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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:29
Hotab написав:
Если стоматолог после бюджетного медуниверситета может 5 лет подтянуть скилы в городской поликлинике (это и ОБЯЗ, и его натаскивание) , а потом пойти на частника за совсем другие деньги, ему можно?)
сложный вопрос бюджетник\не бюджетник , где начинается одно и заканчивается другое
но что касается медработников - то у нх пониженная проф. транзитивность по сравнению ,например, со слесарями или айтишниками, т.е надо подтверждать квалификацию и быть готовым к некоторому даунгрейду. Т.е они более мотивированы в украинском гражданстве\резидентности.
я уже не говорю про вских розовощеких ломов-политтехнологов
не вылазящих с экранов
вот у кого мотивация должна быть железная идти во фронтовые политруки
а они с гламурных студий народ демотивируют
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 26 гру, 2024 20:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:29
fox767676 написав:
...............
25 млн растворились
оставшиеся 25 также растворятся
ну бюджетники, простые люди останутся, найдут себя при любом режиме.
у всех свои приоритеты
25 млн не растворились Если вы считаете с теми, кто уехал уже во время войны, тогда да. До войны "растворились", может, миллионов 15. И это произошло за 30 лет.
Сумеют ли единовременно (или даже просто быстро) "раствориться" оставшиеся 25 млн., сильно сомневаюсь.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:30
detroytred написав:
Рішення ж є!
Коли всі начислять гроші, то треба буде йти на дійсно порушення -- брати зброю та вибивати гроші ... (в тих, в кого є).
Тоді будуть всім.
Люди потягнуться)) до всіх.
Тоді перейняти досвід, змінити закони. Песня. Прості рішення.
Ага, с языка сняли. Розкуркулить поганых ухилянтов! Новый 37-ой!
И зеля такой молодой,и юный ермак впереди!
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:46
Росія збила літак Azerbaijan Airlines, — Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану
Попередньо, причиною аварії літака в Актау стала російська ракета класу «земля-повітря», яка була випущена ще у середині польоту, поранивши пасажирів і персонал літака.
Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти у бік Актау в Казахстані. Системи GPS-навігації літака були заглушені по всьому шляху польоту над морем.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 20:48
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.
что значит "уклонялись" ? Мне военком 20+ лет назад с порога предложил выбрать пункт по которому законно получить отсрочку. Хотя настроение на тот момент было нейтральное - призвали бы пошел, может сержантом стал. Но добровольно напрашиваться на 1 год службы ну это редко кто способен. Поэтому я написал про швейцарскую модель со стартовыми 6 месяцами, но для всех. Я думаю много таких.
У вас было так, другие сами прятались, как сегодня. Поэтому и писал о вине как государства, так и граждан.
людей которым не надо пере\доучиваться чтобы продолжать работу за рубежом прямо сегодня
Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель.
Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
вот вас страшат предлагаемые планы по эвакуации украинского населения, а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
Таких людей очень немного. Почти всем придётся, как минимум, учить язык.
Меня не страшат "предлагаемые планы по эвакуации" - они просто нереальны (не знаю, кто их предлагал). Кто примет 40 млн. человек? Какая страна?
Отдельные люди, конечно, могут переехать.
24, тільки зможуть не всі
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