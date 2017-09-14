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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:29

  fox767676 написав:...............
25 млн растворились
оставшиеся 25 также растворятся
ну бюджетники, простые люди останутся, найдут себя при любом режиме.
у всех свои приоритеты

25 млн не растворились Если вы считаете с теми, кто уехал уже во время войны, тогда да. До войны "растворились", может, миллионов 15. И это произошло за 30 лет.
Сумеют ли единовременно (или даже просто быстро) "раствориться" оставшиеся 25 млн., сильно сомневаюсь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:30

  detroytred написав:Рішення ж є!
Коли всі начислять гроші, то треба буде йти на дійсно порушення -- брати зброю та вибивати гроші ... (в тих, в кого є).
Тоді будуть всім.
Люди потягнуться)) до всіх.
Тоді перейняти досвід, змінити закони. Песня. Прості рішення.


Ага, с языка сняли. Розкуркулить поганых ухилянтов! Новый 37-ой!
И зеля такой молодой,и юный ермак впереди!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:46

Росія збила літак Azerbaijan Airlines, — Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану

Попередньо, причиною аварії літака в Актау стала російська ракета класу «земля-повітря», яка була випущена ще у середині польоту,  поранивши пасажирів і персонал літака.

Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти у бік Актау в Казахстані. Системи GPS-навігації літака були заглушені по всьому шляху польоту над морем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:48

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.
что значит "уклонялись" ? Мне военком 20+ лет назад с порога предложил выбрать пункт по которому законно получить отсрочку. Хотя настроение на тот момент было нейтральное - призвали бы пошел, может сержантом стал. Но добровольно напрашиваться на 1 год службы ну это редко кто способен. Поэтому я написал про швейцарскую модель со стартовыми 6 месяцами, но для всех. Я думаю много таких.
У вас было так, другие сами прятались, как сегодня. Поэтому и писал о вине как государства, так и граждан.

Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель.
Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
людей которым не надо пере\доучиваться чтобы продолжать работу за рубежом прямо сегодня
вот вас страшат предлагаемые планы по эвакуации украинского населения, а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
Таких людей очень немного. Почти всем придётся, как минимум, учить язык.
Меня не страшат "предлагаемые планы по эвакуации" - они просто нереальны (не знаю, кто их предлагал). Кто примет 40 млн. человек? Какая страна?
Отдельные люди, конечно, могут переехать.

24, тільки зможуть не всі
flyman
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