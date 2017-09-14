detroytred написав:Рішення ж є! Коли всі начислять гроші, то треба буде йти на дійсно порушення -- брати зброю та вибивати гроші ... (в тих, в кого є). Тоді будуть всім. Люди потягнуться)) до всіх. Тоді перейняти досвід, змінити закони. Песня. Прості рішення.
Ага, с языка сняли. Розкуркулить поганых ухилянтов! Новый 37-ой! И зеля такой молодой,и юный ермак впереди!
Росія збила літак Azerbaijan Airlines, — Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану
Попередньо, причиною аварії літака в Актау стала російська ракета класу «земля-повітря», яка була випущена ще у середині польоту, поранивши пасажирів і персонал літака.
Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти у бік Актау в Казахстані. Системи GPS-навігації літака були заглушені по всьому шляху польоту над морем.
ЛАД написав:А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.
что значит "уклонялись" ? Мне военком 20+ лет назад с порога предложил выбрать пункт по которому законно получить отсрочку. Хотя настроение на тот момент было нейтральное - призвали бы пошел, может сержантом стал. Но добровольно напрашиваться на 1 год службы ну это редко кто способен. Поэтому я написал про швейцарскую модель со стартовыми 6 месяцами, но для всех. Я думаю много таких.
У вас было так, другие сами прятались, как сегодня. Поэтому и писал о вине как государства, так и граждан.
Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель. Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
людей которым не надо пере\доучиваться чтобы продолжать работу за рубежом прямо сегодня вот вас страшат предлагаемые планы по эвакуации украинского населения, а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
Таких людей очень немного. Почти всем придётся, как минимум, учить язык. Меня не страшат "предлагаемые планы по эвакуации" - они просто нереальны (не знаю, кто их предлагал). Кто примет 40 млн. человек? Какая страна? Отдельные люди, конечно, могут переехать.
Wirująświatła написав:На чем ездят самые богатые люди мира Таким же отсутствием расточительности обладает и американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома Washington Post, Джеф Безос. Сейчас, находясь на третьей строчке списка самых богатых людей планеты, Джеф Безос обладает состоянием в более $73 млрд, но, при этом ездит на автомобиле Honda Accord 1996 года выпуска. https://dengi.ua/business/1812291-na-ch ... ljudi-mira Honda Accord 1996 года выпуска. может позволить себе даже украинский студент.
konstantin kirovograd написав:Kate0000 Безос это понторез-если сказал А то говори и Б. Если ездишь на машине за тысячу бачей то жри мивину и одевайся в дешевое....что-то за ним этого не замечается-я думаю он за один присест сьедает делекатесов как сотни степендей студента который может позволить себе аккорд как у безуса
Звідки беруться ці міфи про скромних трудяг мультимільярдерів?
Відомий американський мільярдер Джефф Безос пришвартував свою розкішну яхту Koru у Бодрумі та насолоджувався відпочинком у бухтах Фетхіє Гечек у Туреччині в компанії своєї нареченої та друзів. Зокрема, сходив до ресторану з ними та сплатив рахунок на $100 тис. Про це пише видання Haberler. За інформацією турецьких ЗМІ, засновник Amazon прибув у відпустку до Туреччини на своїй розкішній яхті Koru вартістю $500 млн Яхта Koru, на якій мандрує багатій по Туреччині, – це 127-метрове судно є найвищим вітрильником у світі із щоглами довжиною понад 70 метрів. Яхта оцінується приблизно у $485 млн. До слова, інша 136-метрова надрозкішна яхта Джеффа Безоса, Flying Fox, також стала на якір у турецькому Фетхіє ще у лютому. https://glavcom.ua/scotch/live/skhodiv- ... 09687.html
detroytred написав:Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі. Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений. Клонуй хоч мільйон будівельників.
Верес плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ - до нього вишикувались в чергу Бажаючі , комбат успіха виконав все що написано в статуті-Успіх помахав йому ручкою Будівельник плюнув на сидіння на дивані і створив мінівсесвіт - відкусив 0,0001% Українського ринку... а зробити ТЕ САМЕ в межах ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА не до снаги ні Будівельнику ні будь-кому іншому. Звідси висновок Результату добиваються ті хто ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ІСНУЮЧОГО і створюють НОВУ РЕАЛЬНІСТЬ
Тепер гляньте на Ваші стовпи на які спираєтесь 1 Можновладці недопрацьовують маючи ВСІ інструменти 2 Всіх можна поміняти без втрати ефективності....
А в реалі? 1 Виграють ті хто виходить за межі повноважень 2 Дуже мало тих , хто заради кінцевого результату ВИЙДЕ за межі повноважень , ризикуючи свободою...
ПС проста логіка якщо люди живуть по однаковим законам і роблять однаковий обєм роботи і однаково законослухняні то результат їх діяльності- буде однаковий( не обовязково хороший чи поганий-просто ОДНАКОВИЙ)
Якщо ж результат діяльності одних кардинально відрізняється від результатів діяльності інших - то це яскраве підтвердження того , що МЕНШІСТЬ для досягнення своїх результатів частіше виходить за межі правил , яких притримується більшість...
А раз та, то НЕ ПРАВИЛА визначають кінцевий результат , а дії ОСОБИСТОСТІ ( яка сама приймає рішення чого дотримуватись а чого порушувати) і так як результати діяльності тих хто порушував є як неприйнятними для суспільства (злодії/гвалтівники/вбивці) так і корисними для суспільства (бізнеси/прогрес/продуктивність праці) То НОРМАЛЬНЕ суспільство ЗМІНЮЄ ЗАКОНОДАВЧЕ поле в сторону полегшення тим хто корисний і в сторону погіршення тим хто заважає.
Тому Верес в ЗСУ - це порушник... але якщо його порушення будуть проаналізовані і на основі цього аналізу будуть прийняті зміни в Законодавстві які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ - то ми виграємо у війні, бо нам треба всього 200 ВЕРЕСІВ. Будівельник в економіці - також порушник, і якщо його порушення проаналізують і законодавчо декриміналізують - то ми виграємо по життю... зявляться сотні тисяч нових до десятків тисяч існуючих...
Ладно, примем мы законы, "які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ". Понятно, что к Вересу "вишикуються в чергу Бажаючі", хотя бы потому, что он "плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ" А где взять деньги, чтобы "НАЧИСЛЯТИ" всем солдатам за всё время в армии?
1 Ви не приймете Вас легше винести вперед ногами, ніж змусити признати що ініціатива конкретної людини - створює майбутнє. Не партія з лозунгами Не ідеальні ідеї будь-кого а тільки ініціатива конкретної людини 2 Для того щоб дозволити ініціативу-вам треба змиритись з тим що той хто ефективний-той живе краще 3 Ви всерьоз вірите що при загальні чисельності армії в 1+млн осіб (а-ля раби) ця армія є дешевшою ніж 500 000 вмотивованих? В той час коли на нулі - 300 000 ? 4 Ви всерьоз вірите що кошти які сьогодні отримують мцеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства - не вистарчить на оплату ВЕРЕСАМ якщо буде прийняте рішення про ЛЕГАЛЬНУ оплату за бронь?
detroytred написав:Рішення ж є! Коли всі начислять гроші, то треба буде йти на дійсно порушення -- брати зброю та вибивати гроші ... (в тих, в кого є). Тоді будуть всім. Люди потягнуться)) до всіх. Тоді перейняти досвід, змінити закони. Песня. Прості рішення.
Ага, с языка сняли. Розкуркулить поганых ухилянтов! Новый 37-ой! И зеля такой молодой,и юный ермак впереди!
А що дивного що воєнпенс вихований в системі координат примусом ( змусили йти в училище, потім змусили служити без привязки до кінцевого результату служби) - нічого крім розкуркулити не має... А той самий сралін в 1922 році , коли зрозумів що примус не працює-ввів НЕП і голодна сирисири -перетворилась в ситу... от тільки проблема, ситі воювати не хотіли за права пролетаріяту африки.. тому прийшлось з 1934 цей НЕП викорчовувати з допомогою ПРИМУСУ... бо владу б губили.
Тому ще раз СТВОРИТИ більше ніж є - завжди можна... ВІДІБРАТИ більше ніж є - ще ні в кого не виходило.
Мало кто сможет это сделать. Что за чушь вообще в эфире? Какое переселение народов? Или у нас Зеля теперь примерил роль Моисея и будет 40 лет водить по пустыне?
Вельзевулыч обернись по сторонам половина Украины уже выехало и не сильно тужат по калинам с вербами "Зеля" за 40 летний ,только не Исход, а Парагвай "кулеба в лоб - так кулеба в лоб" - мне не кажется это хорошим планом
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 21:50, всього редагувалось 3 разів.
есть мнение, что трамп не договорится с путиным и за несколько лет сольёт ему Украину. в общем, панове бронированные, дефективные, первосортные. готовьтесь, ваша очередь отдать жизнь с честью и достоинством.