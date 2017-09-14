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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115171151811519115201152111522>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:30

  detroytred написав:Рішення ж є!
Коли всі начислять гроші, то треба буде йти на дійсно порушення -- брати зброю та вибивати гроші ... (в тих, в кого є).
Тоді будуть всім.
Люди потягнуться)) до всіх.
Тоді перейняти досвід, змінити закони. Песня. Прості рішення.


Ага, с языка сняли. Розкуркулить поганых ухилянтов! Новый 37-ой!
И зеля такой молодой,и юный ермак впереди!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:46

Росія збила літак Azerbaijan Airlines, — Euronews з посиланням на джерела в уряді Азербайджану

Попередньо, причиною аварії літака в Актау стала російська ракета класу «земля-повітря», яка була випущена ще у середині польоту,  поранивши пасажирів і персонал літака.

Пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, незважаючи на прохання пілотів про екстрену посадку, і наказали летіти у бік Актау в Казахстані. Системи GPS-навігації літака були заглушені по всьому шляху польоту над морем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:48

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А "ни слухом ни духом", конечно, вина государства, но и не в меньшей (а то и большей) степени вина граждан, которые всеми силами уклонялись от службы в армии.
что значит "уклонялись" ? Мне военком 20+ лет назад с порога предложил выбрать пункт по которому законно получить отсрочку. Хотя настроение на тот момент было нейтральное - призвали бы пошел, может сержантом стал. Но добровольно напрашиваться на 1 год службы ну это редко кто способен. Поэтому я написал про швейцарскую модель со стартовыми 6 месяцами, но для всех. Я думаю много таких.
У вас было так, другие сами прятались, как сегодня. Поэтому и писал о вине как государства, так и граждан.

Но они, как правило, такие же наёмные работники, как учителя. Разница только в том, что у учителей наниматель - государство, а у остальных часто (но не всегда) какой-то конкретный предприниматель.
Или вы к "людям, зарабатывающим самостоятельно", относите только предпринимателей?
людей которым не надо пере\доучиваться чтобы продолжать работу за рубежом прямо сегодня
вот вас страшат предлагаемые планы по эвакуации украинского населения, а мне это сменить депрессивную Украину на солнечную Португалию. Правда недвижимость будет потеряна, но в мыслях я уже свыкаюсь. Оставаться под репрессивными режимами точно мне смысла нет, люди привыкли к свободе, даже такие лево-патерналисты как я, но для чего я учил языки и технологии, терпел все єти олигархические рефрмы, чтобы по итогу сидеть в микросовке ?
Таких людей очень немного. Почти всем придётся, как минимум, учить язык.
Меня не страшат "предлагаемые планы по эвакуации" - они просто нереальны (не знаю, кто их предлагал). Кто примет 40 млн. человек? Какая страна?
Отдельные люди, конечно, могут переехать.

24, тільки зможуть не всі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:32

  flyman написав: 24, тільки зможуть не всі


Мало кто сможет это сделать.
Что за чушь вообще в эфире? Какое переселение народов? Или у нас Зеля теперь примерил роль Моисея и будет 40 лет водить по пустыне?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:36

  Wirująświatła написав:На чем ездят самые богатые люди мира
Таким же отсутствием расточительности обладает и американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома Washington Post, Джеф Безос. Сейчас, находясь на третьей строчке списка самых богатых людей планеты, Джеф Безос обладает состоянием в более $73 млрд, но, при этом ездит на автомобиле Honda Accord 1996 года выпуска.
https://dengi.ua/business/1812291-na-ch ... ljudi-mira
Honda Accord 1996 года выпуска. может позволить себе даже украинский студент.

  konstantin kirovograd написав:Kate0000
Безос это понторез-если сказал А то говори и Б.
Если ездишь на машине за тысячу бачей то жри мивину и одевайся в дешевое....что-то за ним этого не замечается-я думаю он за один присест сьедает делекатесов как сотни степендей студента который может позволить себе аккорд как у безуса

Звідки беруться ці міфи про скромних трудяг мультимільярдерів?
Мільярдер Безос одружується. Весілля за 600 мільйонів доларів https://wz.lviv.ua/life/525379-dzhef-be ... uzhuietsia

Відомий американський мільярдер Джефф Безос пришвартував свою розкішну яхту Koru у Бодрумі та насолоджувався відпочинком у бухтах Фетхіє Гечек у Туреччині в компанії своєї нареченої та друзів. Зокрема, сходив до ресторану з ними та сплатив рахунок на $100 тис. Про це пише видання Haberler.
За інформацією турецьких ЗМІ, засновник Amazon прибув у відпустку до Туреччини на своїй розкішній яхті Koru вартістю $500 млн
Яхта Koru, на якій мандрує багатій по Туреччині, – це 127-метрове судно є найвищим вітрильником у світі із щоглами довжиною понад 70 метрів. Яхта оцінується приблизно у $485 млн.
До слова, інша 136-метрова надрозкішна яхта Джеффа Безоса, Flying Fox, також стала на якір у турецькому Фетхіє ще у лютому. https://glavcom.ua/scotch/live/skhodiv- ... 09687.html

Більше того якось раніше олігархи в США були поскромніше, а зараз обговорюють мирний план Трампа, а може важливіше, що Маску захочеться втілити в життя задля бізнесу чи розваги https://nv.ua/ukr/opinion/donald-tramp- ... 76487.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:38

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі.
Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений.
Клонуй хоч мільйон будівельників.
Верес плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ - до нього вишикувались в чергу Бажаючі , комбат успіха виконав все що написано в статуті-Успіх помахав йому ручкою
Будівельник плюнув на сидіння на дивані і створив мінівсесвіт - відкусив 0,0001% Українського ринку... а зробити ТЕ САМЕ в межах ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА не до снаги ні Будівельнику ні будь-кому іншому.
Звідси висновок
Результату добиваються ті хто ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ІСНУЮЧОГО і створюють НОВУ РЕАЛЬНІСТЬ

Тепер гляньте на Ваші стовпи на які спираєтесь
1 Можновладці недопрацьовують маючи ВСІ інструменти
2 Всіх можна поміняти без втрати ефективності....

А в реалі?
1 Виграють ті хто виходить за межі повноважень
2 Дуже мало тих , хто заради кінцевого результату ВИЙДЕ за межі повноважень , ризикуючи свободою...

ПС
проста логіка
якщо люди живуть по однаковим законам і роблять однаковий обєм роботи і однаково законослухняні то результат їх діяльності- буде однаковий( не обовязково хороший чи поганий-просто ОДНАКОВИЙ)

Якщо ж результат діяльності одних кардинально відрізняється від результатів діяльності інших - то це яскраве підтвердження того , що МЕНШІСТЬ для досягнення своїх результатів частіше виходить за межі правил , яких притримується більшість...

А раз та, то НЕ ПРАВИЛА визначають кінцевий результат , а дії ОСОБИСТОСТІ ( яка сама приймає рішення чого дотримуватись а чого порушувати)
і так як результати діяльності тих хто порушував є
як неприйнятними для суспільства (злодії/гвалтівники/вбивці)
так і корисними для суспільства (бізнеси/прогрес/продуктивність праці)
То НОРМАЛЬНЕ суспільство ЗМІНЮЄ ЗАКОНОДАВЧЕ поле в сторону полегшення тим хто корисний і в сторону погіршення тим хто заважає.

Тому
Верес в ЗСУ - це порушник... але якщо його порушення будуть проаналізовані і на основі цього аналізу будуть прийняті зміни в Законодавстві які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ - то ми виграємо у війні, бо нам треба всього 200 ВЕРЕСІВ.
Будівельник в економіці - також порушник, і якщо його порушення проаналізують і законодавчо декриміналізують - то ми виграємо по життю... зявляться сотні тисяч нових до десятків тисяч існуючих...
Ладно, примем мы законы, "які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ". Понятно, что к Вересу "вишикуються в чергу Бажаючі", хотя бы потому, что он "плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ"
А где взять деньги, чтобы "НАЧИСЛЯТИ" всем солдатам за всё время в армии?
1 Ви не приймете
Вас легше винести вперед ногами, ніж змусити признати що ініціатива конкретної людини - створює майбутнє.
Не партія з лозунгами
Не ідеальні ідеї будь-кого
а тільки ініціатива конкретної людини
2 Для того щоб дозволити ініціативу-вам треба змиритись з тим що той хто ефективний-той живе краще
3 Ви всерьоз вірите що при загальні чисельності армії в 1+млн осіб (а-ля раби) ця армія є дешевшою ніж 500 000 вмотивованих?
В той час коли на нулі - 300 000 ?
4 Ви всерьоз вірите що кошти які сьогодні отримують мцеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства - не вистарчить на оплату ВЕРЕСАМ якщо буде прийняте рішення про ЛЕГАЛЬНУ оплату за бронь?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:40

Ой+
Зокрема, сходив до ресторану з ними та сплатив рахунок на $100 тис
как может ужин стоить дороже ресторана? можно было купить ресторан за 100куе поужинать бесплатно, а потом продать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:42

  Господар Вельзевула написав:
  detroytred написав:Рішення ж є!
Коли всі начислять гроші, то треба буде йти на дійсно порушення -- брати зброю та вибивати гроші ... (в тих, в кого є).
Тоді будуть всім.
Люди потягнуться)) до всіх.
Тоді перейняти досвід, змінити закони. Песня. Прості рішення.
Ага, с языка сняли. Розкуркулить поганых ухилянтов! Новый 37-ой!
И зеля такой молодой,и юный ермак впереди!
А що дивного що воєнпенс вихований в системі координат примусом ( змусили йти в училище, потім змусили служити без привязки до кінцевого результату служби) - нічого крім розкуркулити не має...
А той самий сралін в 1922 році , коли зрозумів що примус не працює-ввів НЕП і голодна сирисири -перетворилась в ситу... от тільки проблема, ситі воювати не хотіли за права пролетаріяту африки.. тому прийшлось з 1934 цей НЕП викорчовувати з допомогою ПРИМУСУ... бо владу б губили.

Тому ще раз
СТВОРИТИ більше ніж є - завжди можна...
ВІДІБРАТИ більше ніж є - ще ні в кого не виходило.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:48

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав: 24, тільки зможуть не всі


Мало кто сможет это сделать.
Что за чушь вообще в эфире? Какое переселение народов? Или у нас Зеля теперь примерил роль Моисея и будет 40 лет водить по пустыне?


Вельзевулыч обернись по сторонам
половина Украины уже выехало
и не сильно тужат по калинам с вербами
"Зеля" за 40 летний ,только не Исход, а Парагвай
"кулеба в лоб - так кулеба в лоб" - мне не кажется это хорошим планом
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 21:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

есть мнение, что трамп не договорится с путиным и за несколько лет сольёт ему Украину.
в общем, панове бронированные, дефективные, первосортные. готовьтесь, ваша очередь отдать жизнь с честью и достоинством.
Бетон
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