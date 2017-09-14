budivelnik написав:

detroytred написав: Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі.

Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений.

Клонуй хоч мільйон будівельників. Якщо Верес своїм начисляє, то Успіху фігвам навіть на нулі.Якщо Будівельник застовбив шматок ринку, то на 0,0000001% менш нехай ефективний конкурент, не всунеться на цей шматок. Попит обмежений.Клонуй хоч мільйон будівельників.

Верес плюнув на закон/статут і своїм НАЧИСЛЯЄ - до нього вишикувались в чергу Бажаючі , комбат успіха виконав все що написано в статуті-Успіх помахав йому ручкоюБудівельник плюнув на сидіння на дивані і створив мінівсесвіт - відкусив 0,0001% Українського ринку... а зробити ТЕ САМЕ в межах ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА не до снаги ні Будівельнику ні будь-кому іншому.Звідси висновокРезультату добиваються ті хто ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ІСНУЮЧОГО і створюють НОВУ РЕАЛЬНІСТЬТепер гляньте на Ваші стовпи на які спираєтесь1 Можновладці недопрацьовують маючи ВСІ інструменти2 Всіх можна поміняти без втрати ефективності....А в реалі?1 Виграють ті хто виходить за межі повноважень2 Дуже мало тих , хто заради кінцевого результату ВИЙДЕ за межі повноважень , ризикуючи свободою...ПСпроста логікаякщо люди живуть по однаковим законам і роблять однаковий обєм роботи і однаково законослухняні то результат їх діяльності- буде однаковий( не обовязково хороший чи поганий-просто ОДНАКОВИЙ)Якщо ж результат діяльності одних кардинально відрізняється від результатів діяльності інших - то це яскраве підтвердження того , що МЕНШІСТЬ для досягнення своїх результатів частіше виходить за межі правил , яких притримується більшість...А раз та, то НЕ ПРАВИЛА визначають кінцевий результат , а дії ОСОБИСТОСТІ ( яка сама приймає рішення чого дотримуватись а чого порушувати)і так як результати діяльності тих хто порушував єяк неприйнятними для суспільства (злодії/гвалтівники/вбивці)так і корисними для суспільства (бізнеси/прогрес/продуктивність праці)То НОРМАЛЬНЕ суспільство ЗМІНЮЄ ЗАКОНОДАВЧЕ поле в сторону полегшення тим хто корисний і в сторону погіршення тим хто заважає.ТомуВерес в ЗСУ - це порушник... але якщо його порушення будуть проаналізовані і на основі цього аналізу будуть прийняті зміни в Законодавстві які полегшать появу нових ВЕРЕСІВ - то ми виграємо у війні, бо нам треба всього 200 ВЕРЕСІВ.Будівельник в економіці - також порушник, і якщо його порушення проаналізують і законодавчо декриміналізують - то ми виграємо по життю... зявляться сотні тисяч нових до десятків тисяч існуючих...