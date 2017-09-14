detroytred написав:Верес начислив своїм, а командиру Успіха не вистачило коштів начислити Успіху.
По буквах: Верес -- щоб мій боєць знав, що забезпечений-оснащений суттєво вище, ніж в середньому!!!! по війську. Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))
1 Раз плюнути. Навіть зараз ті що на нулі - отримують БІЛЬШЕ ніж в середньому по ЗСУ. 2 А що це за махновщина? ВЕРЕС служить в іншому ЗСУ ? в нього начфін читає ІНШІ ЗАКОНИ ? Чи Верес просто підписує своїм бійцям бойові - а комбат долярчика засцяв, бо БОЇТЬСЯ.
От і виходить Батальйон К2 розширяється до ПОЛКУ і є бажаючі А Успіха спочатку вигнали траншеї копати а потім і рапорт підписали... При цьому питання К-2 ПОСТІЙНО на нулі ( з ротаціями всередині ) а Успіха батарея - ні.... Може тому що К-2 настільки ефективний по знищенню що начфін очі закриває?
От тобі й обмеження ринків. К2 з батальйону розширюється до полку а батарея Успіха звужується до нуля. Але без К - Україну помножать на нуль... а тепер подумай чи є підприємництво економічною битвою з іншими державами І якщо припустиш що є - то виявиться що поки весь світовий ринок не захоплений- то завжди є ніша щоб розширитись. Бізнес кордонами не обмежується( за виключенням совка, який самостійно себе обмежував залізною завісою .
budivelnik Вы случайно в президенты не будете баллотироватся? Отличная программа. Одновременно подлизать ухилянтам, мол стимулировать желающих будем а не паковать-и пассивным патриотам-мол,с моей программой переможем?
Бетон написав:есть мнение, что трамп не договорится с путиным и за несколько лет сольёт ему Украину. в общем, панове бронированные, дефективные, первосортные. готовьтесь, ваша очередь отдать жизнь с честью и достоинством.
А ты, типа, в стороне ? Опять "уедешь" в Польшу ? чи як ? ))
Но ход твоих мыслей уже правильный - Трамп не договорится с Путиным
Нардеп Роман Костенко заявив, що «воювати повинні всі», підкресливши необхідність участі кожного українця в загальній боротьбі за перемогу.
Однак він назвав "популізмом" ідеї про те, що депутати та міністри обов’язково повинні йти на фронт.
На думку Костенка, ключове завдання — це організованість і дотримання принципу, де кожен виконує свою роль для зміцнення держави, будь то на полі бою або на політичному фронті.
Крім того, нардеп відзначив парадоксальність ситуації, коли українці одночасно вимагають відновлення кордонів 1991 року, припинення мобілізації і повернення військовослужбовців додому. Він підкреслює, що такі очікування несумісні в умовах війни та вимагають глибокого осмислення й єдності нації.
Бетон написав:есть мнение, что трамп не договорится с путиным и за несколько лет сольёт ему Украину. в общем, панове бронированные, дефективные, первосортные. готовьтесь, ваша очередь отдать жизнь с честью и достоинством.
А ты, типа, в стороне ? Опять "уедешь" в Польшу ? чи як ? ))
Но ход твоих мыслей уже правильный - Трамп не договорится с Путиным
пойду по стопам Сковороды: "Світ ловив мене та не спіймав"
Господар Вельзевула написав:budivelnik Вы случайно в президенты не будете баллотироватся? Отличная программа. Одновременно подлизать ухилянтам, мол стимулировать желающих будем а не паковать-и пассивным патриотам-мол,с моей программой переможем?
1 ти свої сексуальні фантазії по питанню лизання- собі залиш і на інших не перекладай. Тут не порнохаб 2 Ще раз для дурників, які вважають що силою можна досягнути більшого..
Забрати більше ніж є - неможливо Створити більше ніж є - історія показує що так вона й твориться.
Бетон написав:есть мнение, что трамп не договорится с путиным и за несколько лет сольёт ему Украину. в общем, панове бронированные, дефективные, первосортные. готовьтесь, ваша очередь отдать жизнь с честью и достоинством.