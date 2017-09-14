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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11518115191152011521>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Верес начислив своїм, а командиру Успіха не вистачило коштів начислити Успіху.

По буквах: Верес -- щоб мій боєць знав, що забезпечений-оснащений суттєво вище, ніж в середньому!!!! по війську.
Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))
1 Раз плюнути.
Навіть зараз ті що на нулі - отримують БІЛЬШЕ ніж в середньому по ЗСУ.
2 А що це за махновщина? ВЕРЕС служить в іншому ЗСУ ? в нього начфін читає ІНШІ ЗАКОНИ ?
Чи Верес просто підписує своїм бійцям бойові - а комбат долярчика засцяв, бо БОЇТЬСЯ.

От і виходить
Батальйон К2 розширяється до ПОЛКУ і є бажаючі
А Успіха спочатку вигнали траншеї копати а потім і рапорт підписали...
При цьому питання
К-2 ПОСТІЙНО на нулі ( з ротаціями всередині )
а Успіха батарея - ні....
Може тому що К-2 настільки ефективний по знищенню що начфін очі закриває?

От тобі й обмеження ринків.
К2 з батальйону розширюється до полку
а батарея Успіха звужується до нуля.
Але без К - Україну помножать на нуль...
а тепер подумай чи є підприємництво економічною битвою з іншими державами
І якщо припустиш що є - то виявиться що поки весь світовий ринок не захоплений- то завжди є ніша щоб розширитись.
Бізнес кордонами не обмежується( за виключенням совка, який самостійно себе обмежував залізною завісою .
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да фігу такому командуванню.
Сидимо на місці...
Прикольно - тільки якщо це місце Покровськ, то такого командира з таким підрозділом треба в ДУПУ цілувати... що до речі командування й робить , і навіть очі закриває на порушення при оплаті...

Це роль ЛЮДИНИ в ІСТОРІЇ.
Батальйонів в ЗСУ 5000+/- , а до рівня полку росте максимум десяток....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 21:57

budivelnik
Вы случайно в президенты не будете баллотироватся?
Отличная программа. Одновременно подлизать ухилянтам, мол стимулировать желающих будем а не паковать-и пассивным патриотам-мол,с моей программой переможем?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:00

Нардеп Роман Костенко заявив, що «воювати повинні всі», підкресливши необхідність участі кожного українця в загальній боротьбі за перемогу.

Однак він назвав "популізмом" ідеї про те, що депутати та міністри обов’язково повинні йти на фронт.

На думку Костенка, ключове завдання — це організованість і дотримання принципу, де кожен виконує свою роль для зміцнення держави, будь то на полі бою або на політичному фронті.

Крім того, нардеп відзначив парадоксальність ситуації, коли українці одночасно вимагають відновлення кордонів 1991 року, припинення мобілізації і повернення військовослужбовців додому. Він підкреслює, що такі очікування несумісні в умовах війни та вимагають глибокого осмислення й єдності нації.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:01

  Ой+ написав:А 0,6 млрд $ за весілє все ок для представника західної наддемократії?
может там половина это калым за невесту? сколько сейчас невесты стоят?
Міськрада Львова продала кафе біля Привокзального ринку за 11 млн грн
https://zaxid.net/news/
Площа кафе на першому поверсі будинку становить 36 м2.
львов переплюнул монако.... кафе случайно не садовому принадлежало? шото я не помню на привокзальной нормальных кафе. Одни генделыки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 26 гру, 2024 22:05, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:06

  Господар Вельзевула написав:budivelnik
Вы случайно в президенты не будете баллотироватся?
Отличная программа. Одновременно подлизать ухилянтам, мол стимулировать желающих будем а не паковать-и пассивным патриотам-мол,с моей программой переможем?
1 ти свої сексуальні фантазії по питанню лизання- собі залиш і на інших не перекладай.
Тут не порнохаб
2 Ще раз для дурників, які вважають що силою можна досягнути більшого..

Забрати більше ніж є - неможливо
Створити більше ніж є - історія показує що так вона й твориться.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:13

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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:23

  Wirująświatła написав:
  Ой+ написав:А 0,6 млрд $ за весілє все ок для представника західної наддемократії?
может там половина это калым за невесту? сколько сейчас невесты стоят?
Міськрада Львова продала кафе біля Привокзального ринку за 11 млн грн
https://zaxid.net/news/
Площа кафе на першому поверсі будинку становить 36 м2.
львов переплюнул монако.... кафе случайно не садовому принадлежало? шото я не помню на привокзальной нормальных кафе. Одни генделыки.


З лівої сторони від вокзалу , там де на Східницю автобуси їдуть , дуже нормальна кафешка .
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Верес начислив своїм, а командиру Успіха не вистачило коштів начислити Успіху.

По буквах: Верес -- щоб мій боєць знав, що забезпечений-оснащений суттєво вище, ніж в середньому!!!! по війську.
Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))
1 Раз плюнути.
Навіть зараз ті що на нулі - отримують БІЛЬШЕ ніж в середньому по ЗСУ.
2 А що це за махновщина? ВЕРЕС служить в іншому ЗСУ ? в нього начфін читає ІНШІ ЗАКОНИ ?
Чи Верес просто підписує своїм бійцям бойові - а комбат долярчика засцяв, бо БОЇТЬСЯ.

От і виходить

Виходить інше.
1. Ключове слово в "Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))" --- усіх.
Ще й виділено.

2. Боїться чи не боїться підписувати комбат Успіха (тобто з якої причини не підписує) -- не треба самому вигадувати. Зі стелі.

Про те, що ЗСУ різні, це кеп, очевидність. Очевидніше нікуди.
То й нема сенсу обговорювати, якщо це для тебе новина.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:26

  budivelnik написав:Будівельник в економіці - також порушник, і якщо його порушення проаналізують і законодавчо декриміналізують - то ми виграємо по життю... зявляться сотні тисяч нових до десятків тисяч існуючих...
А можна більш детальніше? В чому саме кримінальне порушення?
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  #<1 ... 11518115191152011521>
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