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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11518115191152011521

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:27

  Schmit написав:

Не может быть :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:29

  fox767676 написав:я один верил что Трамп победит

Згоден.
Що отака впевненість в отих умовах, коли вся Матриця показувала відсутність підстав, вартує поваги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Да фігу такому командуванню.
Сидимо на місці...
Прикольно - тільки якщо це місце Покровськ, то такого командира з таким підрозділом треба в ДУПУ цілувати... що до речі командування й робить , і навіть очі закриває на порушення при оплаті...

Це роль ЛЮДИНИ в ІСТОРІЇ.
Батальйонів в ЗСУ 5000+/- , а до рівня полку росте максимум десяток....

Прикольно не помітити зауваження -- що "В принципі, теж своя правда...".
І те, що вже пару разів було підкреслено: Верес дійсно талановитий професійний командир.
Заслуговує поваги, нагород і т.д.

Але мова була про інше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:38

detroytred

Дякую
Чудовий час для копирсання в філософії, політекономії, діалектиці та пізнання трнсцедентного з трансцендентальним
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:59

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Верес начислив своїм, а командиру Успіха не вистачило коштів начислити Успіху.
По буквах: Верес -- щоб мій боєць знав, що забезпечений-оснащений суттєво вище, ніж в середньому!!!! по війську.
Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))
1 Раз плюнути.
Навіть зараз ті що на нулі - отримують БІЛЬШЕ ніж в середньому по ЗСУ.
2 А що це за махновщина? ВЕРЕС служить в іншому ЗСУ ? в нього начфін читає ІНШІ ЗАКОНИ ?
Чи Верес просто підписує своїм бійцям бойові - а комбат долярчика засцяв, бо БОЇТЬСЯ.

От і виходить
Виходить інше.
1. Ключове слово в "Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))" --- усіх.
Ще й виділено.
Навіщо все і зразу?
Оповідання що це не можна зробити- це яскрава ознака небажання робити.
Зробити можна все... тільки ті хто роблять знають правило - великий шлях починається з малого кроку...
Ви почніть робити і в процесі роботи , побачите що половина страшилок зникла сама по собі, але зявились інші більш сильні проблеми.
І саме наявність ЛЮДИНИ яка
перший крок - спочатку приймає рішення
другий крок - потім його виконує
третій крок- і тільки потім отримує результат...
Якби вона працювала в межах законодавства- вона б не те що до третього кроку дійшла, вона б перший не зробила.
  detroytred написав:2. Боїться чи не боїться підписувати комбат Успіха (тобто з якої причини не підписує) -- не треба самому вигадувати. Зі стелі.
Я завжи кажу
Не питайте мене ЧОГО ХТОСЬ ТАК ЗРОБИВ
Я можу пояснити свої дії - і не хочу пояснювати дії інших.
Але в данному випадку
Є дві особи
Одна зробила і досягнула успіху
Друга не робила того що ЗРОБИВ перший - і успіху не досягнув
Питання на засипку
Хто з цих двох для України гірший?
  detroytred написав:Про те, що ЗСУ різні, це кеп, очевидність. Очевидніше нікуди.
То й нема сенсу обговорювати, якщо це для тебе новина.
З таким успіхом можна заявити що ти і якийсь злодій рецидивіст- однакові бо є громадянами України...
Для мене - є назва професії
а є те що людина зробила...
І тому деколи академік в моїй системі координат може бути гіршим ніж вчитель математики в глухому селі.
Так само й в ЗСУ
Є комбат К2- ВЕРЕС , а є алконавт в тиловій частині.
Верес виконує завдання ризикуючи як життям ( від ворожих ударів) так і свободою ( від правосуддя)
А є алканавт який нічого не порушує , має завжди заповнений папірець.. який вчасно приносить іншому протирачу штанів.....

ПС
погодся
Верес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти.
В цьому вся різниця
Ти військовий мирного часу- грубо профанація армії
Він справжній військовий в правильному місці і в правильний час.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 26 гру, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:01

как вам вивальди на аккордионе?
https://www.youtube.com/shorts/ZnLSUged ... ture=share
Wirująświatła
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