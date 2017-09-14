Додано: Чет 26 гру, 2024 22:59

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Верес начислив своїм, а командиру Успіха не вистачило коштів начислити Успіху.

По буквах: Верес -- щоб мій боєць знав, що забезпечений-оснащений суттєво вище, ніж в середньому!!!! по війську.

Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???))) Верес начислив своїм, а командиру Успіха не вистачило коштів начислити Успіху.По буквах: Верес -- щоб мій боєць знав, що забезпечений-оснащений суттєво вище, ніж в середньому!!!! по війську.Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???))) 1 Раз плюнути.

Навіть зараз ті що на нулі - отримують БІЛЬШЕ ніж в середньому по ЗСУ.

2 А що це за махновщина? ВЕРЕС служить в іншому ЗСУ ? в нього начфін читає ІНШІ ЗАКОНИ ?

Чи Верес просто підписує своїм бійцям бойові - а комбат долярчика засцяв, бо БОЇТЬСЯ.



От і виходить 1 Раз плюнути.Навіть зараз ті що на нулі - отримують БІЛЬШЕ ніж в середньому по ЗСУ.2 А що це за махновщина? ВЕРЕС служить в іншому ЗСУ ? в нього начфін читає ІНШІ ЗАКОНИ ?Чи Верес просто підписує своїм бійцям бойові - а комбат долярчика засцяв, бо БОЇТЬСЯ.От і виходить Виходить інше.

1. Ключове слово в "Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))" --- усіх.

Ще й виділено. Виходить інше.1. Ключове слово в "Надайте схему як можна УСІХ забезпечити вище середнього???)))" --- усіх.Ще й виділено.

detroytred написав: 2. Боїться чи не боїться підписувати комбат Успіха (тобто з якої причини не підписує) -- не треба самому вигадувати. Зі стелі. 2. Боїться чи не боїться підписувати комбат Успіха (тобто з якої причини не підписує) -- не треба самому вигадувати. Зі стелі.

detroytred написав: Про те, що ЗСУ різні, це кеп, очевидність. Очевидніше нікуди.

То й нема сенсу обговорювати, якщо це для тебе новина. Про те, що ЗСУ різні, це кеп, очевидність. Очевидніше нікуди.То й нема сенсу обговорювати, якщо це для тебе новина.

Навіщо все і зразу?Оповідання що це не можна зробити- це яскрава ознака небажання робити.Зробити можна все... тільки ті хто роблять знають правило - великий шлях починається з малого кроку...Ви почніть робити і в процесі роботи , побачите що половина страшилок зникла сама по собі, але зявились інші більш сильні проблеми.І саме наявність ЛЮДИНИ якаперший крок - спочатку приймає рішеннядругий крок - потім його виконуєтретій крок- і тільки потім отримує результат...Якби вона працювала в межах законодавства- вона б не те що до третього кроку дійшла, вона б перший не зробила.Я завжи кажуНе питайте мене ЧОГО ХТОСЬ ТАК ЗРОБИВЯ можу пояснити свої дії - і не хочу пояснювати дії інших.Але в данному випадкуЄ дві особиОдна зробила і досягнула успіхуДруга не робила того що ЗРОБИВ перший - і успіху не досягнувПитання на засипкуХто з цих двох для України гірший?З таким успіхом можна заявити що ти і якийсь злодій рецидивіст- однакові бо є громадянами України...Для мене - є назва професіїа є те що людина зробила...І тому деколи академік в моїй системі координат може бути гіршим ніж вчитель математики в глухому селі.Так само й в ЗСУЄ комбат К2- ВЕРЕС , а є алконавт в тиловій частині.Верес виконує завдання ризикуючи як життям ( від ворожих ударів) так і свободою ( від правосуддя)А є алканавт який нічого не порушує , має завжди заповнений папірець.. який вчасно приносить іншому протирачу штанів.....ПСпогодсяВерес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти.В цьому вся різницяТи військовий мирного часу- грубо профанація арміїВін справжній військовий в правильному місці і в правильний час.