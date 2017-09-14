Не может быть
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Додано: Чет 26 гру, 2024 22:29
Додано: Чет 26 гру, 2024 22:37
Прикольно не помітити зауваження -- що "В принципі, теж своя правда...".
І те, що вже пару разів було підкреслено: Верес дійсно талановитий професійний командир.
Заслуговує поваги, нагород і т.д.
Але мова була про інше.
Додано: Чет 26 гру, 2024 22:38
detroytred
Дякую
Чудовий час для копирсання в філософії, політекономії, діалектиці та пізнання трнсцедентного з трансцендентальним
Додано: Чет 26 гру, 2024 22:59
Навіщо все і зразу?
Оповідання що це не можна зробити- це яскрава ознака небажання робити.
Зробити можна все... тільки ті хто роблять знають правило - великий шлях починається з малого кроку...
Ви почніть робити і в процесі роботи , побачите що половина страшилок зникла сама по собі, але зявились інші більш сильні проблеми.
І саме наявність ЛЮДИНИ яка
перший крок - спочатку приймає рішення
другий крок - потім його виконує
третій крок- і тільки потім отримує результат...
Якби вона працювала в межах законодавства- вона б не те що до третього кроку дійшла, вона б перший не зробила.
Я завжи кажу
Не питайте мене ЧОГО ХТОСЬ ТАК ЗРОБИВ
Я можу пояснити свої дії - і не хочу пояснювати дії інших.
Але в данному випадку
Є дві особи
Одна зробила і досягнула успіху
Друга не робила того що ЗРОБИВ перший - і успіху не досягнув
Питання на засипку
Хто з цих двох для України гірший?
З таким успіхом можна заявити що ти і якийсь злодій рецидивіст- однакові бо є громадянами України...
Для мене - є назва професії
а є те що людина зробила...
І тому деколи академік в моїй системі координат може бути гіршим ніж вчитель математики в глухому селі.
Так само й в ЗСУ
Є комбат К2- ВЕРЕС , а є алконавт в тиловій частині.
Верес виконує завдання ризикуючи як життям ( від ворожих ударів) так і свободою ( від правосуддя)
А є алканавт який нічого не порушує , має завжди заповнений папірець.. який вчасно приносить іншому протирачу штанів.....
ПС
погодся
Верес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти.
В цьому вся різниця
Ти військовий мирного часу- грубо профанація армії
Він справжній військовий в правильному місці і в правильний час.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 26 гру, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:01
как вам вивальди на аккордионе?
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:11
Мова не про нагороди
Мова про те , що людей які заради блага ДЕРЖАВИ візьмуть на себе ризик кримінального переслідування - одиниці.
І саме по діям цих людей треба робити аналіз і створювати умови щоб десятки/сотні/тисячі інших не стояли перед дилемою
Зробити ефективно але ризикувати що якийсь прокурор згідно чинного законодавства запроторить в тюрму
А просто робили ефективно.....
Це саме те , що я ніяк не можу вам пояснити.
Правила повинні писатись з тих хто досяг прогресу....
А не тими хто ДУМАЄ що ЗНАЄ як досягнути прогресу.
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:14
Отлично, мне понравилось.
А вы видели Раммштайн на баяне?
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:22
fox767676
Ничего в нем нет сложного, если в своей голове немного перестроить и убрать ненужный (а часто и незаслуженный ) пафос «наполнителя бюджета», и какой-то надуманной второсортности бюджетника.
«Бюджетники» (военные) приняли на себя удар войны, бюджетники в гражданских больницах лечат раненых бойцов, бюджетники тушат пожары, вытирают обкаканные задницы детям первосортных небюджетников в садиках, и вдалбливают что-то в головы их же детям в школах.
Приезжают в 2 ночи и консультируют перепуганных «первосортных» родителей маленьких детей с температурой 39.
Я бы посмотрел как «первосортный» наполнитель бюджета с налогами в 3 т грн со львовского ларька с пидалями водил бы в школу по 15 т грн в месяц двух своих богатырей. И какую квартиру он бы купил с такими расходами.
Потому, действительно, поди разберись.. А лучше и не надо. Потому что бюджетники не имеют ни долгов, ни обязательств перед небюджетниками. А лишь перед государством. Как регулятором и распределителем. Как впрочем и небюджетники только перед государством имеют обязательства.
Додано: Чет 26 гру, 2024 23:22
нравится рамштайн) а такое слышали? жаль что только кусочек
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