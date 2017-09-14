Додано: Чет 26 гру, 2024 23:36

budivelnik написав: ПС

погодся

Верес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти.

В цьому вся різниця

Ти військовий мирного часу- грубо профанація армії

Він справжній військовий в правильному місці і в правильний час. ПСпогодсяВерес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти.В цьому вся різницяТи військовий мирного часу- грубо профанація арміїВін справжній військовий в правильному місці і в правильний час.

Погодитися я можу тільки з тим, що справжній савецький прапорщик з ГСВГ з тестем полковником СА, який не схотів йти у ЗС України, щоб підтримувати їх на рівні, коли можна буде вуаля -- у 2014 надати збільшене в рази забезпечення та оснащення та отримати на цій базі НОВУ, як заявлялося, армію (тобто не з нуля, а з достатнього рівня), апріорі потішно зі своєї такої прапорщицької колокольні вважає, що здатний надавати оцінки.То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.Ти забрехався вже навіть в своїй співах.Не гальмуй мабуть вдесяте: ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую.Справжній військовий по життю -- це анахронізм совдепу. Ти ж і є перший тут совок. Який голосить голосніше всіх. Як отой вор з капелюхом.Зараз же всл стаєш на посаді.Нема посади, то ти ніяк вже не є військовослужбовцем.Не плутай.Призначать на посаду, то і можна буде оцінювати який всл.І то не тобі ж з-за прилавку.