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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115201152111522115231152411525>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:24

  fox767676 написав:
Вельзевулыч обернись по сторонам
половина Украины уже выехало
и не сильно тужат по калинам с вербами
"Зеля" за 40 летний ,только не Исход, а Парагвай
"кулеба в лоб - так кулеба в лоб" - мне не кажется это хорошим планом


Друже,я могу выехать хоть завтра :D
Но я буду сидеть тут,пока мне тут выгодно. Даст Трамп-приморозят.
А не даст- ну станет плохо,выеду.Побомжую на старости лет. Одна беда-язык никакой не знаю и знать не хочу. Поеду в Молдову и буду там молдаванам рассказывать-сидите тихо,а то будете как я на старости бомжевать по закоулкам.И показывать фото своей хатынки, своего автопарка, и потом фото вовы показывать-в попытках показать причинно-следственную взаимосвязь.
Грехи наши тяжкие :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:36

  budivelnik написав:ПС
погодся
Верес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти.
В цьому вся різниця
Ти військовий мирного часу- грубо профанація армії
Він справжній військовий в правильному місці і в правильний час.

Погодитися я можу тільки з тим, що справжній савецький прапорщик з ГСВГ з тестем полковником СА, який не схотів йти у ЗС України, щоб підтримувати їх на рівні, коли можна буде вуаля -- у 2014 надати збільшене в рази забезпечення та оснащення та отримати на цій базі НОВУ, як заявлялося, армію (тобто не з нуля, а з достатнього рівня), апріорі потішно зі своєї такої прапорщицької колокольні вважає, що здатний надавати оцінки.

То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.
Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.
Ти забрехався вже навіть в своїй співах.

Не гальмуй мабуть вдесяте: ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую.
Справжній військовий по життю -- це анахронізм совдепу. Ти ж і є перший тут совок. Який голосить голосніше всіх. Як отой вор з капелюхом.
Зараз же всл стаєш на посаді.
Нема посади, то ти ніяк вже не є військовослужбовцем.
Не плутай.
Призначать на посаду, то і можна буде оцінювати який всл.
І то не тобі ж з-за прилавку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:40

Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте
ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна."Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби. Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?

" – зазначила вона. Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.

Полностью поддерживаю. То же с отставниками 43-60.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:42

  Hotab написав:fox767676

сложный вопрос бюджетник\не бюджетник , где начинается одно и заканчивается другое


Ничего в нем нет сложного, если в своей голове немного перестроить и убрать ненужный (а часто и незаслуженный ) пафос «наполнителя бюджета», и какой-то надуманной второсортности бюджетника.
«Бюджетники» (военные) приняли на себя удар войны, бюджетники в гражданских больницах лечат раненых бойцов, бюджетники тушат пожары, вытирают обкаканные задницы детям первосортных небюджетников в садиках, и вдалбливают что-то в головы их же детям в школах.
Приезжают в 2 ночи и консультируют перепуганных «первосортных» родителей маленьких детей с температурой 39.
Я бы посмотрел как «первосортный» наполнитель бюджета с налогами в 3 т грн со львовского ларька с пидалями водил бы в школу по 15 т грн в месяц двух своих богатырей. И какую квартиру он бы купил с такими расходами.

Потому, действительно, поди разберись.. А лучше и не надо. Потому что бюджетники не имеют ни долгов, ни обязательств перед небюджетниками. А лишь перед государством. Как регулятором и распределителем. Как впрочем и небюджетники только перед государством имеют обязательства.

Обьясняю ПОВТОРНО, ибо вежливо НЕ ДОХОДИТ
стоматологи останутся в Украине и будут наполнять ее бюджет 5 тысячами налогов полученных за счет обслуживания айтишников зарабатывающих деньги на международных рынках. Или будучи бюджетником обслуживать таких же бюджетников\пенсионеров. Айтишник-аутсорсер может в рыночных условиях переехать в любую страну и работать на бюджет новой страны и свой личный как и прежде. Без людей способных производить высокомаржинальный интеллектуальный продукт Украина быстро вернется в состояние Дикого Поля - прокси-квази государства типа Сечи.
Вы спокойно проглотили поголовное бронирование соросятни, услуги которой по засиранию украинских мозгов спонсируются мировыми концептуалами, но вытираете ноги о люде йкоторый зарабатывают валюту интелллектуальным трудом не лезя никому в душу, не експлуатируя ничего прихватизированого. "Ой лишенько багаті відкупляться , відкупляться багаті, а ми ж Леніна скидали на майдані і вся зря, аааа!! Шабунін,Наейм,Розумков,Гончаренко допоможіть управу найти на багатих ухілянтів!!!" Ненавижу этот плебс, пусть пожинает свои плоды своей тупости.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:43

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Не гальмуй мабуть вдесяте: ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую.
Справжній військовий по життю -- це анахронізм совдепу. Ти ж і є перший тут совок. Який голосить голосніше всіх. Як отой вор з капелюхом.
Зараз же всл стаєш на посаді.
Нема посади, то ти ніяк вже не є військовослужбовцем.
Не плутай.
Призначать на посаду, то і можна буде оцінювати який всл.
І то не тобі ж з-за прилавку.

Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.
Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.
Ти забрехався вже навіть в своїй співах.
Дурнику
Ти протирав штани 25 років і отримував гроші не підставляючи ні своє жирне пузо ні пусту голову під кулі
І за ці 25 років+пенсія - ясно що ти отримав більше ніж Верес за три роки на фронті.
Але пуста голова і посада викладача марксизму-ленінізму- якраз і пояснює відсутність знань арифметики.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:46

Деньги воевать не умеют, воюют люди и оружие, которое пополняют западные партнеры. Как и деньги дают. Так что ваша теория, что кто богат, тот может не воевать, а кто-то должен вместо него рисковать жизнью, это просто скотство, которое, к сожалению, часто является у нас реальностью.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.
Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.
Ти забрехався вже навіть в своїй співах.
Дурнику
Ти протирав штани 25 років і отримував гроші не підставляючи ні своє жирне пузо ні пусту голову під кулі
І за ці 25 років+пенсія - ясно що ти отримав більше ніж Верес за три роки на фронті.
Але пуста голова і посада викладача марксизму-ленінізму- якраз і пояснює відсутність знань арифметики.

К тому же, сидел на нашей шее и продолжает сидеть и не воевать, хотя годами учился этому за наш счет. Это все уже за гранью. С этим надо что-то делать, силовики должны воевать!
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:48

  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.


а ты чем лучше - 39 летний политический активист, герой майдана , во время войны вспомнивший что он слегка неполноценный в силу хронической токсикомании и исытанного сексуального насилия в школе со сторны одноклассников ?
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:49

  hxbbgaf написав:Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте
ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна."Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби. Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?

" – зазначила вона. Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.

Полностью поддерживаю. То же с отставниками 43-60.

Не гальмуй.
Відставник - це вже не військовозобов'язаний. Тобто 60+.

Впенсів мобілізують й так.
Без твоєї палкої підтримки.

Краще за себе подбай.
Бо служити повинні (будуть) всі.
Так заявляють багато з влади і з військових.
Тому готуй себе, ніж за інших турбуватися.
Звітуй що засвоїв - це буде цікавіше та ініормативніше.
Наглядним прикладом будеш.

Диви, як буває:
Айтівець, який намагався на надувному човні втекти за кордон через Тису, тепер служить у прикордонній службі: історія Спліта
https://informator.ua/uk/aytivec-yakiy- ... iya-splita
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