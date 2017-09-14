fox767676 написав: Вельзевулыч обернись по сторонам половина Украины уже выехало и не сильно тужат по калинам с вербами "Зеля" за 40 летний ,только не Исход, а Парагвай "кулеба в лоб - так кулеба в лоб" - мне не кажется это хорошим планом
Друже,я могу выехать хоть завтра Но я буду сидеть тут,пока мне тут выгодно. Даст Трамп-приморозят. А не даст- ну станет плохо,выеду.Побомжую на старости лет. Одна беда-язык никакой не знаю и знать не хочу. Поеду в Молдову и буду там молдаванам рассказывать-сидите тихо,а то будете как я на старости бомжевать по закоулкам.И показывать фото своей хатынки, своего автопарка, и потом фото вовы показывать-в попытках показать причинно-следственную взаимосвязь. Грехи наши тяжкие
budivelnik написав:ПС погодся Верес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти. В цьому вся різниця Ти військовий мирного часу- грубо профанація армії Він справжній військовий в правильному місці і в правильний час.
Погодитися я можу тільки з тим, що справжній савецький прапорщик з ГСВГ з тестем полковником СА, який не схотів йти у ЗС України, щоб підтримувати їх на рівні, коли можна буде вуаля -- у 2014 надати збільшене в рази забезпечення та оснащення та отримати на цій базі НОВУ, як заявлялося, армію (тобто не з нуля, а з достатнього рівня), апріорі потішно зі своєї такої прапорщицької колокольні вважає, що здатний надавати оцінки.
То ти співав, що я бідний, нічого не заробив. Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я. Ти забрехався вже навіть в своїй співах.
Не гальмуй мабуть вдесяте: ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую. Справжній військовий по життю -- це анахронізм совдепу. Ти ж і є перший тут совок. Який голосить голосніше всіх. Як отой вор з капелюхом. Зараз же всл стаєш на посаді. Нема посади, то ти ніяк вже не є військовослужбовцем. Не плутай. Призначать на посаду, то і можна буде оцінювати який всл. І то не тобі ж з-за прилавку.
ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна."Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби. Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?
" – зазначила вона. Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.
Полностью поддерживаю. То же с отставниками 43-60.
сложный вопрос бюджетник\не бюджетник , где начинается одно и заканчивается другое
Ничего в нем нет сложного, если в своей голове немного перестроить и убрать ненужный (а часто и незаслуженный ) пафос «наполнителя бюджета», и какой-то надуманной второсортности бюджетника. «Бюджетники» (военные) приняли на себя удар войны, бюджетники в гражданских больницах лечат раненых бойцов, бюджетники тушат пожары, вытирают обкаканные задницы детям первосортных небюджетников в садиках, и вдалбливают что-то в головы их же детям в школах. Приезжают в 2 ночи и консультируют перепуганных «первосортных» родителей маленьких детей с температурой 39. Я бы посмотрел как «первосортный» наполнитель бюджета с налогами в 3 т грн со львовского ларька с пидалями водил бы в школу по 15 т грн в месяц двух своих богатырей. И какую квартиру он бы купил с такими расходами.
Потому, действительно, поди разберись.. А лучше и не надо. Потому что бюджетники не имеют ни долгов, ни обязательств перед небюджетниками. А лишь перед государством. Как регулятором и распределителем. Как впрочем и небюджетники только перед государством имеют обязательства.
Обьясняю ПОВТОРНО, ибо вежливо НЕ ДОХОДИТ стоматологи останутся в Украине и будут наполнять ее бюджет 5 тысячами налогов полученных за счет обслуживания айтишников зарабатывающих деньги на международных рынках. Или будучи бюджетником обслуживать таких же бюджетников\пенсионеров. Айтишник-аутсорсер может в рыночных условиях переехать в любую страну и работать на бюджет новой страны и свой личный как и прежде. Без людей способных производить высокомаржинальный интеллектуальный продукт Украина быстро вернется в состояние Дикого Поля - прокси-квази государства типа Сечи. Вы спокойно проглотили поголовное бронирование соросятни, услуги которой по засиранию украинских мозгов спонсируются мировыми концептуалами, но вытираете ноги о люде йкоторый зарабатывают валюту интелллектуальным трудом не лезя никому в душу, не експлуатируя ничего прихватизированого. "Ой лишенько багаті відкупляться , відкупляться багаті, а ми ж Леніна скидали на майдані і вся зря, аааа!! Шабунін,Наейм,Розумков,Гончаренко допоможіть управу найти на багатих ухілянтів!!!" Ненавижу этот плебс, пусть пожинает свои плоды своей тупости.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 23:44, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Не гальмуй мабуть вдесяте: ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую. Справжній військовий по життю -- це анахронізм совдепу. Ти ж і є перший тут совок. Який голосить голосніше всіх. Як отой вор з капелюхом. Зараз же всл стаєш на посаді. Нема посади, то ти ніяк вже не є військовослужбовцем. Не плутай. Призначать на посаду, то і можна буде оцінювати який всл. І то не тобі ж з-за прилавку.
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
Деньги воевать не умеют, воюют люди и оружие, которое пополняют западные партнеры. Как и деньги дают. Так что ваша теория, что кто богат, тот может не воевать, а кто-то должен вместо него рисковать жизнью, это просто скотство, которое, к сожалению, часто является у нас реальностью.
detroytred написав:То ти співав, що я бідний, нічого не заробив. Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я. Ти забрехався вже навіть в своїй співах.
Дурнику Ти протирав штани 25 років і отримував гроші не підставляючи ні своє жирне пузо ні пусту голову під кулі І за ці 25 років+пенсія - ясно що ти отримав більше ніж Верес за три роки на фронті. Але пуста голова і посада викладача марксизму-ленінізму- якраз і пояснює відсутність знань арифметики.
К тому же, сидел на нашей шее и продолжает сидеть и не воевать, хотя годами учился этому за наш счет. Это все уже за гранью. С этим надо что-то делать, силовики должны воевать!
hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
а ты чем лучше - 39 летний политический активист, герой майдана , во время войны вспомнивший что он слегка неполноценный в силу хронической токсикомании и исытанного сексуального насилия в школе со сторны одноклассников ?
hxbbgaf написав:Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте
ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна."Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби. Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?
" – зазначила вона. Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.
Полностью поддерживаю. То же с отставниками 43-60.
Не гальмуй. Відставник - це вже не військовозобов'язаний. Тобто 60+.
Впенсів мобілізують й так. Без твоєї палкої підтримки.
Краще за себе подбай. Бо служити повинні (будуть) всі. Так заявляють багато з влади і з військових. Тому готуй себе, ніж за інших турбуватися. Звітуй що засвоїв - це буде цікавіше та ініормативніше. Наглядним прикладом будеш.
Командир одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады получил подозрение в издевательстве над солдатами, сообщает ГБР.
По данным СМИ, речь идет о старшем лейтенанте Владиславе Пастухе.
Следствие заявляет, что установило многочисленные факты применения им "неуставных мер воздействия на своих подчиненных".
Так, в конце февраля он избил солдата за употребление алкоголя, затем приказал подчиненным отнести его в помещение и раздеть, после чего продолжил избивать его уже голого. Этого же солдата через месяц он избил и повесил на крест в Авдеевке, где тот провисел около четырех часов. Фото этого эпизода и было опубликовано ранее в сети.
Других солдат он избивал, например, за обращение на "ты" или жалобы на условия проживания.