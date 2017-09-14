Hotab написав:



сложный вопрос бюджетник\не бюджетник , где начинается одно и заканчивается другое





Ничего в нем нет сложного, если в своей голове немного перестроить и убрать ненужный (а часто и незаслуженный ) пафос «наполнителя бюджета», и какой-то надуманной второсортности бюджетника.«Бюджетники» (военные) приняли на себя удар войны, бюджетники в гражданских больницах лечат раненых бойцов, бюджетники тушат пожары, вытирают обкаканные задницы детям первосортных небюджетников в садиках, и вдалбливают что-то в головы их же детям в школах.Приезжают в 2 ночи и консультируют перепуганных «первосортных» родителей маленьких детей с температурой 39.Я бы посмотрел как «первосортный» наполнитель бюджета с налогами в 3 т грн со львовского ларька с пидалями водил бы в школу по 15 т грн в месяц двух своих богатырей. И какую квартиру он бы купил с такими расходами.Потому, действительно, поди разберись.. А лучше и не надо. Потому что бюджетники не имеют ни долгов, ни обязательств перед небюджетниками. А лишь перед государством. Как регулятором и распределителем. Как впрочем и небюджетники только перед государством имеют обязательства.