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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 115201152111522115231152411525>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:22

  Господар Вельзевула написав:А вы видели Раммштайн на баяне?

нравится рамштайн) а такое слышали? жаль что только кусочек
https://youtu.be/kzhu273n6jw?si=O43tZ6vYOA5iiJyN&t=367
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:24

  fox767676 написав:
Вельзевулыч обернись по сторонам
половина Украины уже выехало
и не сильно тужат по калинам с вербами
"Зеля" за 40 летний ,только не Исход, а Парагвай
"кулеба в лоб - так кулеба в лоб" - мне не кажется это хорошим планом


Друже,я могу выехать хоть завтра :D
Но я буду сидеть тут,пока мне тут выгодно. Даст Трамп-приморозят.
А не даст- ну станет плохо,выеду.Побомжую на старости лет. Одна беда-язык никакой не знаю и знать не хочу. Поеду в Молдову и буду там молдаванам рассказывать-сидите тихо,а то будете как я на старости бомжевать по закоулкам.И показывать фото своей хатынки, своего автопарка, и потом фото вовы показывать-в попытках показать причинно-следственную взаимосвязь.
Грехи наши тяжкие :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:36

  budivelnik написав:ПС
погодся
Верес для України і ЗСУ зробив більше ніж зробив ТИ , але при цьому отримав за свою роботу менше ніж отримав ти.
В цьому вся різниця
Ти військовий мирного часу- грубо профанація армії
Він справжній військовий в правильному місці і в правильний час.

Погодитися я можу тільки з тим, що справжній савецький прапорщик з ГСВГ з тестем полковником СА, який не схотів йти у ЗС України, щоб підтримувати їх на рівні, коли можна буде вуаля -- у 2014 надати збільшене в рази забезпечення та оснащення та отримати на цій базі НОВУ, як заявлялося, армію (тобто не з нуля, а з достатнього рівня), апріорі потішно зі своєї такої прапорщицької колокольні вважає, що здатний надавати оцінки.

То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.
Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.
Ти забрехався вже навіть в своїй співах.

Не гальмуй мабуть вдесяте: ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую.
Справжній військовий по життю -- це анахронізм совдепу. Ти ж і є перший тут совок. Який голосить голосніше всіх. Як отой вор з капелюхом.
Зараз же всл стаєш на посаді.
Нема посади, то ти ніяк вже не є військовослужбовцем.
Не плутай.
Призначать на посаду, то і можна буде оцінювати який всл.
І то не тобі ж з-за прилавку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:40

Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте
ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна."Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби. Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?

" – зазначила вона. Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.

Полностью поддерживаю. То же с отставниками 43-60.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:42

  Hotab написав:fox767676

сложный вопрос бюджетник\не бюджетник , где начинается одно и заканчивается другое


Ничего в нем нет сложного, если в своей голове немного перестроить и убрать ненужный (а часто и незаслуженный ) пафос «наполнителя бюджета», и какой-то надуманной второсортности бюджетника.
«Бюджетники» (военные) приняли на себя удар войны, бюджетники в гражданских больницах лечат раненых бойцов, бюджетники тушат пожары, вытирают обкаканные задницы детям первосортных небюджетников в садиках, и вдалбливают что-то в головы их же детям в школах.
Приезжают в 2 ночи и консультируют перепуганных «первосортных» родителей маленьких детей с температурой 39.
Я бы посмотрел как «первосортный» наполнитель бюджета с налогами в 3 т грн со львовского ларька с пидалями водил бы в школу по 15 т грн в месяц двух своих богатырей. И какую квартиру он бы купил с такими расходами.

Потому, действительно, поди разберись.. А лучше и не надо. Потому что бюджетники не имеют ни долгов, ни обязательств перед небюджетниками. А лишь перед государством. Как регулятором и распределителем. Как впрочем и небюджетники только перед государством имеют обязательства.

Обьясняю ПОВТОРНО, ибо вежливо НЕ ДОХОДИТ
стоматологи останутся в Украине и будут наполнять ее бюджет 5 тысячами налогов полученных за счет обслуживания айтишников зарабатывающих деньги на международных рынках. Или будучи бюджетником обслуживать таких же бюджетников\пенсионеров. Айтишник-аутсорсер может в рыночных условиях переехать в любую страну и работать на бюджет новой страны и свой личный как и прежде. Без людей способных производить высокомаржинальный интеллектуальный продукт Украина быстро вернется в состояние Дикого Поля - прокси-квази государства типа Сечи.
Вы спокойно проглотили поголовное бронирование соросятни, услуги которой по засиранию украинских мозгов спонсируются мировыми концептуалами, но вытираете ноги о люде йкоторый зарабатывают валюту интелллектуальным трудом не лезя никому в душу, не експлуатируя ничего прихватизированого. "Ой лишенько багаті відкупляться , відкупляться багаті, а ми ж Леніна скидали на майдані і вся зря, аааа!! Шабунін,Наейм,Розумков,Гончаренко допоможіть управу найти на багатих ухілянтів!!!" Ненавижу этот плебс, пусть пожинает свои плоды своей тупости.
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 26 гру, 2024 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:43

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Не гальмуй мабуть вдесяте: ні на героя, ні на хероя я не претендував і не претендую.
Справжній військовий по життю -- це анахронізм совдепу. Ти ж і є перший тут совок. Який голосить голосніше всіх. Як отой вор з капелюхом.
Зараз же всл стаєш на посаді.
Нема посади, то ти ніяк вже не є військовослужбовцем.
Не плутай.
Призначать на посаду, то і можна буде оцінювати який всл.
І то не тобі ж з-за прилавку.

Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:46

Деньги воевать не умеют, воюют люди и оружие, которое пополняют западные партнеры. Как и деньги дают. Так что ваша теория, что кто богат, тот может не воевать, а кто-то должен вместо него рисковать жизнью, это просто скотство, которое, к сожалению, часто является у нас реальностью.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:49

  hxbbgaf написав:Южанина: каждый силовик должен побывать на фронте
ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна."Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби. Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?

" – зазначила вона. Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.

Полностью поддерживаю. То же с отставниками 43-60.

Не гальмуй.
Відставник - це вже не військовозобов'язаний. Тобто 60+.

Впенсів мобілізують й так.
Без твоєї палкої підтримки.

Краще за себе подбай.
Бо служити повинні (будуть) всі.
Так заявляють багато з влади і з військових.
Тому готуй себе, ніж за інших турбуватися.
Звітуй що засвоїв - це буде цікавіше та ініормативніше.
Наглядним прикладом будеш.

Диви, як буває:
Айтівець, який намагався на надувному човні втекти за кордон через Тису, тепер служить у прикордонній службі: історія Спліта
https://informator.ua/uk/aytivec-yakiy- ... iya-splita
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:49

Командир одного из взводов 211 понтонно-мостовой бригады получил подозрение в издевательстве над солдатами, сообщает ГБР.

По данным СМИ, речь идет о старшем лейтенанте Владиславе Пастухе.

Следствие заявляет, что установило многочисленные факты применения им "неуставных мер воздействия на своих подчиненных". 

Так, в конце февраля он избил солдата за употребление алкоголя, затем приказал подчиненным отнести его в помещение и раздеть, после чего продолжил избивать его уже голого. Этого же солдата через месяц он избил и повесил на крест в Авдеевке, где тот провисел около четырех часов. Фото этого эпизода и было опубликовано ранее в сети.

Других солдат он избивал, например, за обращение на "ты" или жалобы на условия проживания.

Пастух скрывается от следствия.
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:52

Готовность Западной Европы поддерживать Украины "до победы" резко падает, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос YouGov.

Поддержка такой позиции за последний год упала во всем семи странах, где опрашивали людей: Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Дания и Великобритания.

Зато во всех этих странах возросла поддержка прекращения войны с РФ путем переговоров.

Этот вариант уже стал более предпочтительным в четырех ключевых странах ЕС: Германии (45% против 28%), Франции (43% против 23%), Италии (55% против 15%) и Испании (46% против 25%).

В Британии перевес сторонников дальнейшей поддержки сократился до минимума - 36%

https://t.me/nabludatels/49840
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