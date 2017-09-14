Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:03

budivelnik написав: hxbbgaf написав: Деньги воевать не умеют, воюют люди и оружие, которое пополняют западные партнеры. Как и деньги дают. Так что ваша теория, что кто богат, тот может не воевать, а кто-то должен вместо него рисковать жизнью, это просто скотство, которое, к сожалению, часто является у нас реальностью. Деньги воевать не умеют, воюют люди и оружие, которое пополняют западные партнеры. Как и деньги дают. Так что ваша теория, что кто богат, тот может не воевать, а кто-то должен вместо него рисковать жизнью, это просто скотство, которое, к сожалению, часто является у нас реальностью. Є така штука - називається ефективність використання

Можна Порошенка відправити на фронт - а можна отримати від нього 1,2 млрд грн в рік....і за ці гроші перетворити батальйон К2 з батальйона на полк.....

І так опускаючись по сходинкам - можна дійти до тієї границі , за якою ефективність людини яка платить в тилу буде нижчою від ефективності цієї ж людини в окопі...

Ця сума десь в межах 20000-50000 грн/місяць

і розмір який навіть менший від середньої зарплати в ЗСУ - пояснюється тим що в тилу є мінімум 5 млн військовозобовязаних...



При цьому

Якщо є 4 млн тих хто не платить і не сужить - то ефективніше робити ротацію між цими 4 млн і 1 млн бійців ЗСУ ніж між всіма 5 млн...



Можете з цим погоджуватись , можете не погоджуватись

Але єдине чим ми програєм Захорду - це ефективність використання ресурсів

Єдине в чому виграємо в педерації - це ефективність використання ресурсів. Є така штука - називається ефективність використанняМожна Порошенка відправити на фронт - а можна отримати від нього 1,2 млрд грн в рік....і за ці гроші перетворити батальйон К2 з батальйона на полк.....І так опускаючись по сходинкам - можна дійти до тієї границі , за якою ефективність людини яка платить в тилу буде нижчою від ефективності цієї ж людини в окопі...Ця сума десь в межах 20000-50000 грн/місяцьі розмір який навіть менший від середньої зарплати в ЗСУ - пояснюється тим що в тилу є мінімум 5 млн військовозобовязаних...При цьомуЯкщо є 4 млн тих хто не платить і не сужить - то ефективніше робити ротацію між цими 4 млн і 1 млн бійців ЗСУ ніж між всіма 5 млн...Можете з цим погоджуватись , можете не погоджуватисьАле єдине чим ми програєм Захорду - це ефективність використання ресурсівЄдине в чому виграємо в педерації - це ефективність використання ресурсів.

Ох, да, 3 военных, не желающих воевать, ватник, теперь порохобот... Компания тут, конечно, отпад. Не надо о пользе олигархов. Которые часто даже ничего не создали, а позахватывали вместо с бандюками, коими и сами были, и контролируемой властью предприятия в 90-е и раздавшие людям ничего не значащие бумажки-ваучеры. Порох тоже бывшее "Карла Маркса" захватил, не сам построил. И тут речь была даже не о миллиардах, чуть ли не каждый с 20-тысячной зарплатой уже мнит, что он "держит экономический фронт" и не должен воевать, это ошибка. А сыны и порошенка, и гройсмана и всех остальных как и сам гройсман могли бы и повоевать, но это в нынешних реалиях скорей вызовет у кого-то смех, у кого-то саркастическую улыбку сквозь слезы, и в этом беда.