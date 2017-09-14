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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 26 гру, 2024 23:53
fox767676
стоматологи останутся в Украине
Можуть і не «остацца»))
Таких прикладів повно ВЖЕ Є.
Це мені здалось, чи тут був натяк на первосортність і зверхність айті? ))
Бо вони можуть виїхати і влаштуватись.
Так у нас мільйони виїхали і якось влаштувались, і кажуть що кожен другий не повернеться. І я можу виїхати і нормальну буду себе чухати, «пріслужівая афріканскім хозяєвам» (один невменяємий такий же з надмірно надутими щоками айтішник))) . Так може тебе треба цілувати окремо і по особливому в дупу, що ти не поїхав?))
Доречі, за економічне бронювання тих, хто наповнює бюджет, я був і є. Незрозуміло навіщо ти це притягнув сюди)).
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Додано: Чет 26 гру, 2024 23:59
fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
а ты чем лучше - 39 летний политический активист, герой майдана , во время войны вспомнивший что он слегка неполноценный в силу хронической токсикомании и исытанного сексуального насилия в школе со сторны одноклассников ?
не гони, моей справке 20 лет и по другому поводу, как призовут пойду, но считаю, что в первую очередь должны идти как раз военные, которые учились за наш счет воевать, и тут таких хватает даже на этом форуме. Потом другие силовики должны побывать, как сказала Южанина, потом полностью здоровые и только потом остальные.. И по-моему, вполне справедливо.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 23:59
Hotab написав:
Можуть і не «остацца»))
Таких прикладів повно ВЖЕ Є.
Це мені здалось, чи тут був натяк на первосортність і зверхність айті? ))
думаю айти интегрруется быстрее всех остальных
другое дело что теряют в размахе жизни (по сравнению с украинскоим до 2020)
но прижимистые старперы типа меня и халамидника просто снизят норму сбережений на "черный день" - просто потому что его вероятность снизится
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:02
budivelnik написав: detroytred написав:
То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.
Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.
Ти забрехався вже навіть в своїй співах.
Дурнику
Ти протирав штани 25 років і отримував гроші не підставляючи ні своє жирне пузо ні пусту голову під кулі
І за ці 25 років+пенсія - ясно що ти отримав більше ніж Верес за три роки на фронті.
Але пуста голова і посада викладача марксизму-ленінізму- якраз і пояснює відсутність знань арифметики.
Це ти з-за прилавку угледів та оцінив чим я займався?
Чи просто схотілося збрехати зі стелі?
Невігласа це ти.
Бо в тебе одночасно: я багато отримав, але бідний. Військові на фронті, як ти Успіху співав, отримують достатньо, але, виявляється, навіть менше, ніж в мирний час сумарно.
Пояснюю: якщо ти вважаєш, що всл під кулями повинен отримувати за три роки більше, ніж всл в мирний час за 25+ років, то які проблеми-то???
Або зменшуй оте і так замале забезпечення всл в мирний час; або в рази збільшуй доплати та пільги за бойові дії. Щоб за 3 роки отримав більше, ніж в мирний час за 25.
Ти ж хитродупенко....
Ти мільйонер, а всл що в мирний час, що у воєнний за тобою не поспіють.
Як ти там казав не раз: працювати треба на себе.
Але піти це пояснити у 128 бригаду всл, які служать-працюють на країну, ти так і не схотів.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 27 гру, 2024 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:03
budivelnik написав: hxbbgaf написав:
Деньги воевать не умеют, воюют люди и оружие, которое пополняют западные партнеры. Как и деньги дают. Так что ваша теория, что кто богат, тот может не воевать, а кто-то должен вместо него рисковать жизнью, это просто скотство, которое, к сожалению, часто является у нас реальностью.
Є така штука - називається ефективність використання
Можна Порошенка відправити на фронт - а можна отримати від нього 1,2 млрд грн в рік....і за ці гроші перетворити батальйон К2 з батальйона на полк.....
І так опускаючись по сходинкам - можна дійти до тієї границі , за якою ефективність людини яка платить в тилу буде нижчою від ефективності цієї ж людини в окопі...
Ця сума десь в межах 20000-50000 грн/місяць
і розмір який навіть менший від середньої зарплати в ЗСУ - пояснюється тим що в тилу є мінімум 5 млн військовозобовязаних...
При цьому
Якщо є 4 млн тих хто не платить і не сужить - то ефективніше робити ротацію між цими 4 млн і 1 млн бійців ЗСУ ніж між всіма 5 млн...
Можете з цим погоджуватись , можете не погоджуватись
Але єдине чим ми програєм Захорду - це ефективність використання ресурсів
Єдине в чому виграємо в педерації - це ефективність використання ресурсів.
Ох, да, 3 военных, не желающих воевать, ватник, теперь порохобот... Компания тут, конечно, отпад. Не надо о пользе олигархов. Которые часто даже ничего не создали, а позахватывали вместо с бандюками, коими и сами были, и контролируемой властью предприятия в 90-е и раздавшие людям ничего не значащие бумажки-ваучеры. Порох тоже бывшее "Карла Маркса" захватил, не сам построил. И тут речь была даже не о миллиардах, чуть ли не каждый с 20-тысячной зарплатой уже мнит, что он "держит экономический фронт" и не должен воевать, это ошибка. А сыны и порошенка, и гройсмана и всех остальных как и сам гройсман могли бы и повоевать, но это в нынешних реалиях скорей вызовет у кого-то смех, у кого-то саркастическую улыбку сквозь слезы, и в этом беда.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2024 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:06
hxbbgaf
потом полностью здоровые и только потом остальные.. И по-моему, вполне справедливо.
А чому спочатку здорові, а потім ти?)) Хто тобі винуватий, що ти неповноцінний? Невже здоровий винуватий?))
Тобто ти проsrав здоровʼя , бо нюхав клей, а тепер тебе має здоровий захищати?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:08
hxbbgaf написав: fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
а ты чем лучше - 39 летний политический активист, герой майдана , во время войны вспомнивший что он слегка неполноценный в силу хронической токсикомании и исытанного сексуального насилия в школе со сторны одноклассников ?
не гони, моей справке 20 лет и по другому поводу, как призовут пойду, но считаю, что в первую очередь должны идти как раз военные, которые учились за наш счет воевать, и тут таких хватает даже на этом форуме. Потом другие силовики должны побывать, как сказала Южанина, потом полностью здоровые и только потом остальные.. И по-моему, вполне справедливо.
Де. Ти. Дивак. Зараз. Бачив. Справедливість?
Справжньому всл запропонували без вибору контракт.
По буквах -- контракт.
Як на ринку.
Купи-продай-викинь.
І в Статуті, а також присязі убрали "стойко переносить тяготы и лишения воинской службы", "до последней капли крови...". І ще ряд змін...
Вилазь з совдепу.
Бандерлога послухай хоч про оту справедливість.
Тут вже про законність мови нема.
А ти про справедливість кукарікаєш.
Інфатіл...
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:11
Hotab написав:hxbbgaf
потом полностью здоровые и только потом остальные.. И по-моему, вполне справедливо.
А чому спочатку здорові, а потім ти?)) Хто тобі винуватий, що ти неповноцінний? Невже здоровий винуватий?))
Тобто ти проsrав здоровʼя , бо нюхав клей, а тепер тебе має здоровий захищати?
Главный критерий, кто принесет больше пользы на фронте, полностью здоровый или со сколиозом, гипертонией, гепатозом, нестабильной психикой? Вопрос не во мне, а вообще. Наверное, для кого-то писались все эти статьи, критерии, постановы, кто годен, кто нет, кто для тыла? Ты умнее всех? Клей не нюхал, только пару лет как успокоительные принимаю в силу такой жизни.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:12
detroytred написав:
Бандерлога послухай хоч про оту справедливість.
Тут вже про законність мови нема.
теперь хоть бы адекватность сохранить. в условиях несправедливости и беззакония.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 27 гру, 2024 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:12
Hotab написав:fox767676
стоматологи останутся в Украине
Можуть і не «остацца»))
Таких прикладів повно ВЖЕ Є.
Це мені здалось, чи тут був натяк на первосортність і зверхність айті? ))
Бо вони можуть виїхати і влаштуватись.
Так у нас мільйони виїхали і якось влаштувались, і кажуть що кожен другий не повернеться. І я можу виїхати і нормальну буду себе чухати, «пріслужівая афріканскім хозяєвам» (один невменяємий такий же з надмірно надутими щоками айтішник))) . Так може тебе треба цілувати окремо і по особливому в дупу, що ти не поїхав?))
Доречі, за економічне бронювання тих, хто наповнює бюджет, я був і є. Незрозуміло навіщо ти це притягнув сюди)).
До речі, ІТ- це другий сорт, перший сорт - це моряки і пілоти ЦА - вони можуть виїзжати з України. Так що цілують в дупу якраз не ІТ-шників, а пілотів/моряків.
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