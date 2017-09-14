Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:02

budivelnik написав: detroytred написав: То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.

Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.

Ти забрехався вже навіть в своїй співах. То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.Ти забрехався вже навіть в своїй співах. Дурнику

Ти протирав штани 25 років і отримував гроші не підставляючи ні своє жирне пузо ні пусту голову під кулі

І за ці 25 років+пенсія - ясно що ти отримав більше ніж Верес за три роки на фронті.

Але пуста голова і посада викладача марксизму-ленінізму- якраз і пояснює відсутність знань арифметики. ДурникуТи протирав штани 25 років і отримував гроші не підставляючи ні своє жирне пузо ні пусту голову під куліІ за ці 25 років+пенсія - ясно що ти отримав більше ніж Верес за три роки на фронті.Але пуста голова і посада викладача марксизму-ленінізму- якраз і пояснює відсутність знань арифметики.

Це ти з-за прилавку угледів та оцінив чим я займався?Чи просто схотілося збрехати зі стелі?Невігласа це ти.Бо в тебе одночасно: я багато отримав, але бідний. Військові на фронті, як ти Успіху співав, отримують достатньо, але, виявляється, навіть менше, ніж в мирний час сумарно.Пояснюю: якщо ти вважаєш, що всл під кулями повинен отримувати за три роки більше, ніж всл в мирний час за 25+ років, то які проблеми-то???Або зменшуй оте і так замале забезпечення всл в мирний час; або в рази збільшуй доплати та пільги за бойові дії. Щоб за 3 роки отримав більше, ніж в мирний час за 25.Ти ж хитродупенко....Ти мільйонер, а всл що в мирний час, що у воєнний за тобою не поспіють.Як ти там казав не раз: працювати треба на себе.Але піти це пояснити у 128 бригаду всл, які служать-працюють на країну, ти так і не схотів.