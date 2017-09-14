Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:26

detroytred написав: Багато буквений

Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?

Ти хоч народився на світ в той час?



Не зливайся тільки.

Бо претензії ти наголошуєш твердо.

А відповідати, то в кущі. Багато буквенийТак поясни, як я за твій рахунок вчився-то?Ти хоч народився на світ в той час?Не зливайся тільки.Бо претензії ти наголошуєш твердо.А відповідати, то в кущі.

Ну вот как это все можно спокойно читать? Сейчас эпилептики, которых в 17 лет списали, идут которые никогда в жизни оружия вообще не держали, и после месяца подготовки на фронт, а ты что несешь, горе-вояка?А работал (если это можно так назвать, но, наверное, 25 лет не только траву красил, или только?) и пенсию получаешь сейчас за чей счет? Когда до 60 тебе еще как до Киева рачки?