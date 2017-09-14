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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:17
hxbbgaf написав: budivelnik написав: detroytred написав:
То ти співав, що я бідний, нічого не заробив.
Тепер заспівав, що всл, який має окремо за бойові дії відповідне грошове забезпечення, пільги, порядок вислуги та начислення пенсії, отримує менш, ніж я.
Ти забрехався вже навіть в своїй співах.
Дурнику
Ти протирав штани 25 років і отримував гроші не підставляючи ні своє жирне пузо ні пусту голову під кулі
І за ці 25 років+пенсія - ясно що ти отримав більше ніж Верес за три роки на фронті.
Але пуста голова і посада викладача марксизму-ленінізму- якраз і пояснює відсутність знань арифметики.
К тому же, сидел на нашей шее и продолжает сидеть и не воевать, хотя годами учился этому за наш счет. Это все уже за гранью. С этим надо что-то делать, силовики должны воевать!
Ви там між собою якось домовтесь.
Бо ти голосиш про вчився воювати під кукаріканням поплічника про марсизм-ленізму та протиранню штанів.
Те, що на вже одвічне логічне питання (чим довше служиш, тим більше заборгував? При визначеному саме 5 роками обов'язку першого контракту після навчання) ти ж зілл'єшся?
Ну і, чудило, я вчився ще за совдепу. Вже точно не за твій і Ко рахунок)))
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:18
Бетон написав:
Меня больше беспокоит зверства одних граждан Украины против других. И спонсирование этого западными странами - колыбелью демократии.
Ни одного людолова не наказали. Зато в тюрьме ухылянтов реальные сроков по 5 лет десятки тысяч уже наверное.
Что-то тут не сходится, нечисть
Зверства - это то, что творят кацапы, сотни тысяч убитых, искалеченных, замордованных, изнасилованных. Есть случаи избиений, да, согласен, этому не должно быть места, надо разбираться, надо реформировать судебную систему. Спонсируют, потому что 2-головая чума после нас пойдет на них и они это понимают, другого выхода нет, понятно, что несколько избиений не поменяют мировую политику в пользу страны ядерного и просто террориста.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:26
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:26
detroytred написав:
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
Ну вот как это все можно спокойно читать? Сейчас эпилептики, которых в 17 лет списали, идут которые никогда в жизни оружия вообще не держали, и после месяца подготовки на фронт, а ты что несешь, горе-вояка?
А работал (если это можно так назвать, но, наверное, 25 лет не только траву красил, или только?) и пенсию получаешь сейчас за чей счет? Когда до 60 тебе еще как до Киева рачки?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2024 00:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:27
Бетон написав:
Меня больше беспокоит зверства одних граждан Украины против других. И спонсирование этого западными странами - колыбелью демократии.
Ранее я писал что вопрос в цене, если недорого - в приоритете мир и права человека, если дорого - бабки. путинСи раскусили эту слабость, больше определенной суммы нам не дадут. Тем более людей не дадут (разве что наймут по африкам). рф готовы потратить на войну больше, чем помощь запада и сжечь миллион людей. Уже корейцев сжигают.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 27 гру, 2024 00:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:29
hxbbgaf написав: detroytred написав:
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
Ну вот как это все можно спокойно читать? Сейчас эпилептики идут которые никогда в жизни оружия вообще не держали, и после месяца подготовки на фронт, а ты что несешь, горе-вояка?
А работал (если это можно так назвать, но, наверное, 25 лет не только траву красил, или только?) и пенсию получаешь сейчас за чей счет? Когда до 60 тебе еще как до Киева рачки?
Ти питання рази три перечитай.
Випий заспокійливого.
І замість порції нових вигадок про косіння трави тощо, надай відповідь на конкретне дуже просте питання.
З другої спроби.
Чекаю. Цікаво ж.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:30
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.
По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:36
Фокс76
Потужно.
Дивно що там про кордони 91-го нема.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:44
detroytred написав:
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
25 лет службы, какая была их цель? Если не научиться воевать и выполнять свои задачи во время реальной войны, то что? Какая еще цель у военного? Ты настолько стар, что эти 25 лет прошли в советское время? Они у тебя прошли несколько лет назад. Более того, ты наверняка, тоже соучастник и причастен к разграблению и уничтожению армии, которое у нас происходило все это время.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2024 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:54
В Украине очень много выпускников военных училищ (пока промолчу про тех, кто при ВУЗах на военных кафедрах получил офицерские звания), миллионы отслуживших срочную службу. А главное — сотни тысяч силовиков (полиция, следователи разных ведомств, прокуратура, фискалы, пенитенциары), которые ежегодно проходили медосмотры, научены обращаться с оружием, получали высокие зарплаты и все (!) они давали присягу народу Украины. Любой из перечисленных несравнимо полезнее на фронте, чем таксист, токарь, сантехник, айтишник или сельский механизатор или кто-то со зрением минус 7, которых сейчас обязали явиться. Треть населения страны выехало за пределы и уже не требует для себя внимания части силовиков. Как раз треть силовиков покроет дефицит кадров на фронте. А если отправить туда половину перечисленных, то война закончится раньше, чем мы все думаем. И вдогонку ещё можно вспомнить 180 тыс военных пенсионеров, не достигших возраста 60 лет, которые сидят дома, получают приличную пенсию и не желают воевать.
А если еще декриминализировать архаические крышевательные статьи вроде сводничества, сутенерства, проституции, порнографии, наркомании (в цивилизованной стране это все должно быть личное дело каждого), то это разгрузит полицию еще вдвое.
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