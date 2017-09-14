Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:54

В Украине очень много выпускников военных училищ (пока промолчу про тех, кто при ВУЗах на военных кафедрах получил офицерские звания), миллионы отслуживших срочную службу. А главное — сотни тысяч силовиков (полиция, следователи разных ведомств, прокуратура, фискалы, пенитенциары), которые ежегодно проходили медосмотры, научены обращаться с оружием, получали высокие зарплаты и все (!) они давали присягу народу Украины. Любой из перечисленных несравнимо полезнее на фронте, чем таксист, токарь, сантехник, айтишник или сельский механизатор или кто-то со зрением минус 7, которых сейчас обязали явиться. Треть населения страны выехало за пределы и уже не требует для себя внимания части силовиков. Как раз треть силовиков покроет дефицит кадров на фронте. А если отправить туда половину перечисленных, то война закончится раньше, чем мы все думаем. И вдогонку ещё можно вспомнить 180 тыс военных пенсионеров, не достигших возраста 60 лет, которые сидят дома, получают приличную пенсию и не желают воевать.

А если еще декриминализировать архаические крышевательные статьи вроде сводничества, сутенерства, проституции, порнографии, наркомании (в цивилизованной стране это все должно быть личное дело каждого), то это разгрузит полицию еще вдвое.