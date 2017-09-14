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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:00
hxbbgaf написав: detroytred написав:
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
Ну вот как это все можно спокойно читать? Сейчас эпилептики, которых в 17 лет списали, идут которые никогда в жизни оружия вообще не держали, и после месяца подготовки на фронт, а ты что несешь, горе-вояка?
я пару раз і дибілів бачив. Не в обіду їм сказано. В смислі явно недоразвітих, які точно більше 5 класів не вигребли.
Їм місце в армії є. А відставному полковнику нема)
Так зроблена армія, хочеться її змінити? Так ідіть і міняйте зсередини)
Хто ж мішає?
Нє, я б робив офіцерські батальйони з одставників. І посилав б на критичні ділянки)
Можно б і таке щось замутити.
Нацгвардія ж є? Гранічєри? ТрО0? Ссо? Дшб? Якось і сбу повойовує безпілотчиками) Можно б було і для одставників замутить отдєльну тєму.
Полковницькі інженерно копатєльні сили.
На жаль мене туди не беруть де за стратєгію думають.
а Вас є шанс озьмуть .
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:05
hxbbgaf написав: detroytred написав:
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
25 лет службы, какая была их цель? Если не научиться воевать и выполнять свои задачи во время реальной войны, то что? Какая еще цель у военного? Ты настолько стар, что эти 25 лет прошли в советское время? Они у тебя прошли несколько лет назад. Более того, ты наверняка, тоже соучастник и причастен к разграблению и уничтожению армии, которое у нас происходило все это время.
Не зараховано.
Спробуй ще раз перечитати питання.
І відповісти на нього, ніж вигадувати нове чергове (вже й до розкрадання дійшов).
Відкрию таємницю військову, щоб ти на третій раз відповів на питання до тебе.
Цілі військової служби у мирний час:
1. Підтримка боєздатності для виконання бойових задач, якщо вони виникнуть в цей час.
2. Підготовка всл, які замінять тих, хто буде звільнений з лав ЗС, і продовжать виконувати п.1.
Хитродупі, як ото будівельник, вирішили піти далі.
Ввели контракт.
Де і овсі мета вслужби --- виконання умов КОНТРАКТУ на час дії контракту.
По буквах - на час дії контракту.
Про "да паслєднєй каплі краві" прибрали.
Пайки, санаторії, реальні пільги і відповідне совдепвсл забезпечення прибрали теж. Ще раніше навіть))
До закінчення контракту стало.
І то за умов виконання контракту і державою. А там держава й досі не розплатилася з більшістю всл.
Чекаю тепер від тебе третьої спроби.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:07
Бетон написав:
Меня больше беспокоит зверства одних граждан Украины против других. И спонсирование этого западными странами - колыбелью демократии.
Ни одного людолова не наказали. Зато в тюрьме ухылянтов реальные сроков по 5 лет десятки тысяч уже наверное.
Что-то тут не сходится, нечисть
А вы же выезжали в 22 или 23?
Сейчас наверное локти кусаете...
А так все сходится, просто доходит как жирафам
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:20
Бетон написав:
Меня больше беспокоит зверства одних граждан Украины против других. И спонсирование этого западными странами - колыбелью демократии.
Ни одного людолова не наказали.
Якщо британці виберуть містера Біна премьер міністром, що ви подумаєте про британців?
Падающего подтолкни (с)
Бетон написав:
Зато в тюрьме ухылянтов реальные сроков по 5 лет десятки тысяч
уже наверное.
Что-то тут не сходится, нечисть
Не.
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 27 гру, 2024 01:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:23
Banderlog написав: hxbbgaf написав: detroytred написав:
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
Ну вот как это все можно спокойно читать? Сейчас эпилептики, которых в 17 лет списали, идут которые никогда в жизни оружия вообще не держали, и после месяца подготовки на фронт, а ты что несешь, горе-вояка?
я пару раз і дибілів бачив. Не в обіду їм сказано. В смислі явно недоразвітих, які точно більше 5 класів не вигребли.
Їм місце в армії є. А відставному полковнику нема)
Так зроблена армія, хочеться її змінити? Так ідіть і міняйте зсередини)
Хто ж мішає?
Нє, я б робив офіцерські батальйони з одставників. І посилав б на критичні ділянки)
Можно б і таке щось замутити.
Нацгвардія ж є? Гранічєри? ТрО0? Ссо? Дшб? Якось і сбу повойовує безпілотчиками) Можно б було і для одставників замутить отдєльну тєму.
Полковницькі інженерно копатєльні сили.
На жаль мене туди не беруть де за стратєгію думають.
а Вас є шанс озьмуть .
Там в свєтє бачення двома дописувачами вслужби в мирний час є ще одна логічна пропозиція -- як тільки бойові дії припиняться і настане вслужба за мирного часу, то виплати, вислугу навіть відповідно мирного часу припинити.
Бо ні за що.
Продовжать служити за просто так))
З інтересу.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:28
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
З яким чітким терміном служби підете на фронт Ви? Скільки більше за теперішню норму треба набрати щоб відпустити перших до 3 х років в кінці лютого?
Тут ж мова не про думку військових а про думку цивільних яких чомусь не можуть набрати достатньо для демобілізації. А щодо мобілізованих то державі вигідно їх не відпускати) бо якби там не було тікають менше ніж 100 процентів)))
Окрім того демобілізовані можуть розкачувати лодку, а сзчшники сидять тихо як миші.
Особисто мені страшно і я воювати не піду, проте досі багато знайомих готові піти на 6-12 місяців з подальшим їх випуском закордон, та і серед воєнних продовжити своє перебування на ті ж 6-12 місяців з гарантією демобілізації є багато.
І якщо їм не дати світло в кінці тунелю, то весною піде лавина СЗЧ.
Извините, но второй раз удивлюсь, возможно, инфантильности некоторых ваших знакомых которые готовы 6-12 но только чтоб с выпуском. А разве уже кого-то из 24-30 ( месяцев службы) уже выпускают или хотя бы обещают ? Что за привязка такая к «за кордон»
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:29
Banderlog написав: hxbbgaf написав: detroytred написав:
Багато буквений
Так поясни, як я за твій рахунок вчився-то?
Ти хоч народився на світ в той час?
Не зливайся тільки.
Бо претензії ти наголошуєш твердо.
А відповідати, то в кущі.
Ну вот как это все можно спокойно читать? Сейчас эпилептики, которых в 17 лет списали, идут которые никогда в жизни оружия вообще не держали, и после месяца подготовки на фронт, а ты что несешь, горе-вояка?
я пару раз і дибілів бачив. Не в обіду їм сказано. В смислі явно недоразвітих, які точно більше 5 класів не вигребли.
Їм місце в армії є. А відставному полковнику нема)
Так зроблена армія, хочеться її змінити? Так ідіть і міняйте зсередини)
Хто ж мішає?
Нє, я б робив офіцерські батальйони з одставників. І посилав б на критичні ділянки)
Можно б і таке щось замутити.
Нацгвардія ж є? Гранічєри? ТрО0? Ссо? Дшб? Якось і сбу повойовує безпілотчиками) Можно б було і для одставників замутить отдєльну тєму.
Полковницькі інженерно копатєльні сили.
На жаль мене туди не беруть де за стратєгію думають.
а Вас є шанс озьмуть .
Так не устроена армия, опять бред от очередного не желающего воевать офицера?
Дебил с 5 классами - это полная непригодность. Для ментов, у которых за плечами служба и идеальное здоровье, там точно место есть в военное время. Как и для офицеров:
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения.
По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:30
BIGor
До речі, ІТ- це другий сорт, перший сорт - це моряки і пілоти ЦА - вони можуть виїзжати з України.
Нагадайте, ви звідки пишете?
Бо я з Києва))
Фокс, дякую, я встиг прочитати про екземпляра))
Це триндець. Бо з ним же тут розмовляють як з нормальним, а воно осьо))
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 27 гру, 2024 01:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:33
Hotab написав:BIGor
До речі, ІТ- це другий сорт, перший сорт - це моряки і пілоти ЦА - вони можуть виїзжати з України.
Нагадайте, ви звідки пишете?
Бо я з Києва))
ну он выехал не по сортности
зато продолжил работать как и работал без этого позорища с "беженством"
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:36
fox767676
ну он выехал не по сортности
Невже за хабар?)
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