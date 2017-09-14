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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:37
hxbbgaf написав:
25 лет службы, какая была их цель? Если не научиться воевать и выполнять свои задачи во время реальной войны, то что? Какая еще цель у военного? Ты настолько стар, что эти 25 лет прошли в советское время? Они у тебя прошли несколько лет назад. Более того, ты наверняка, тоже соучастник и причастен к разграблению и уничтожению армии, которое у нас происходило все это время.
Отвечу как оно есть, а то тебя порвет.
Если Детройта или Хотаба отправить на фронт они заипкт своего командира рапортами, жалобами на верх, своими познаниями устава и служебгых обязаностей...
А тебя, обмежено придатного, припугнут какой то выдуманной на ходу фигней и будешь служить или в сзч сибешься. Но это уже не проблема командира.
Поедет в учебку за новой партией обмежено придатных.
Ты удобный материал. Хотаб и Детройт нет.
Все это понимают. Всем (кроме тебя) так удобно. Потому так.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:38
Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?
Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...
облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграф
hxbbgaf на фупе написав:
Да полно их таких, которые то только командовать
мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только
тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа
реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны
воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек
на том форуме.
Капец, зашел, они там и сейчас втроем 2 военных пенса детройт и хотаб, которые один вечный ждун посады чтоб сидеть и плевать в потолок, другой вообще ничего не собирается, а фокс еще и вата. И кроме них, практически, больше никого и невидно, еще порохобот какой-то.
....
Герман, вон, к примеру. А сколько офицеров, их миллионы, и они сидят и на
всех форумах доказывают, что им всем место только командовать в штабе, а не
воевать в зоне боевых действий. На финас уа только минимум двое таких.
хотаб и детройт, еще и фокс, похоже, тоже.
..........
Вот я не воевал, и то у меня ОКР (все хожу проверяю, если о чем-то думаю, что должен несколько раз прийти к выводу, который меня успокоит, и т.д.), депрессия (без препаратов не хочется жить, вот тупо когда едет на тебя поезд и все равно, наедет он на тебя или нет) и было сексуальное расстройство (надо мной издевались и девочки, и мальчики, и потом просто так, если девочки меня не мучали, тупо не стояло) и х.з. как с этим жить, спасает только прега, это хорошо, что ее еще как-то можно раздобыть без рецепта как и некоторые антидепрессанты. Как переключатель, примешь и появляется желание жить.
Ты уже хочешь сказать, что меня призвали, а я убежал? Каждый день узнаешь о
себе что-то новое. С чего ты это взял, что я косил? По-твоему, я после
школы вдруг купил себе <strong>18б, с которой часто и на работу не
возьмут</strong>? Накуй мне это надо было, кто покупал, покупали сколиоз.
...............
Барбитураты - да, остальное фигня. Но из них сейчас доступен только
корвалол, которого надо капать дофига.
Сны - то от психологического состояния. Тут кроме его улучшения,
единственный рецепт принять что-то такое, чтоб так отрубиться, чтоб их не
помнить. Но такое достать непросто, тот же флунитразепам, реладорм, но его
вообще перестали выпускать, азалептол, но от него на утро будет хреново,
если перебрать. Если вас волнует сексуальная функция, значит, у вас еще не
все так плохо.
Та, в принципе, на западе люди пьют бензосы и всю жизнь и живут дольше нас.
Это нас горе-врачи и министры решили превратить в страну нервяка.
..........................
А алпрозолам или прегу они в анализах не найдут?
................................
Еще меня в школе били и после этого правый зрачок шире левого, в голове
справа как будто что давит, особенно после нагрузок, бывает на пару секунд
теряю равновесие. Что там. х.з., но тогда в военкомате неврологи и окулист
даже не захотели об этом слушать.
......................................
Вон на нариковском форуме полно 50-60-летних, которые всю жизнь проторчали и еще неплохо себя чухают и продолжают торчать, а тут здоровый образ жизни вели, фитнесом занимались 2 года назад и такое...
Эсзопиклон (египетский найт колм) реально дает несколько часов поспать.
.................................
Я не платил никому ни копейки, наоборот, мама ходила доказывала, что я
нормальный.
.........................
Я вообще к алкоголю практически равнодушен, мне если выпить достаточное количество, чтоб расслабиться, то потом будет выворачивать наизнанку, все идти кругами и раскалываться голова. Вот если 150-ку преги (больше тоже нежелательно) и немного алкоголя, то другой разговор... С транками и зопиклоном лучше не смешивать - можете набузить такого, что потом сами не вспомните, или действие поменяется в худшую сторону и получите, наоборот, усиление тревоги или депрессии.
Я вот сейчас пью прегу и иногда азалептол на ночь (так как транков и
сонников не достать или очень дорого) и вот сижу еще пишу, пока живой...
....................
сибазон требуютт нащи сердца
...............................
Клофелин еще, имхо, годится как успокоительное, но тоже редко кто его
продаст без рецепта.
Я полтаблетки пью и чувствую успокоительный эффект, а еще лучше целую.
..................
Как оно написано, так и звучит, на Галичине, действительно, никогда не был.
........................
Накуй я буду выполнять твои хотелки, у меня есть бумажка с цнапа,
<strong>может еще купить смартфон</strong>, заплатить оператору, чтоб у
тебя не было претензий? Чего сам не на фронте, офицер? Офицерская честь
осталась в позапрошлом веке? Запишешь видео, как воюешь на фронте, у меня к
тебе тоже претензий не будет.
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fox767676
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:47
detroytred написав:
Продовжать служити за просто так))
З інтересу.
їм в мирний час військових не треба. А пожарників не треба коли нема пожару.
з майдану ця хрінь почалася.
Політично активна молодь.
Всі дуже умні і знають про державу більше азірова.
Це ж тоді почалось? зупинили даішники, а ти такий весь начитаний конституцією юрист- причина зупинки?!!
мене зупинять нізя, я унікальна сніжинка. А мож такими зупинками система одлавлює маняків з окровавлєними топорами це нам не цікаво. Нам повимахуватись. Замість того щоб показати багажник і звіздувати далі в своїх справах та не мішати людям робити їх роботу.
Зайшов в церкву? Хєрня шо в тім нічого не розуміюсь і відношення до того не маю. І там порєдок навів! )))
Специ в усьому, а ще борці з корупцією)
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:47
fox767676 по сегодняшней моде это кока кола
Новое поколение выбирает мефедрон с альфой пвп.
В 3 раза быстрее, чем на гере отходят.
Если бы не забобоны зе про М25, мать 15 млн может бы и получила, а так вынесет все из дома.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:49
budivelnik написав:
Можна Порошенка відправити на фронт - а можна отримати від нього
1,2 млрд грн в рік....і за ці гроші перетворити батальйон К2 з батальйона на полк.....
А можна ще краще - відправити Порошенка на фронт а 1.2 млрд грн отримати замість
нього
Ну якби шоколадна фабріка у центрі Києва й до нього ж була - буде й після нього. А далі по тексту згоден "за ці гроши перетворити батальони на полки", тут заперечень нема
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:50
UA написав:
Если Детройта или Хотаба отправить на фронт они заипкт своего командира рапортами, жалобами на верх, своими познаниями устава и служебгых обязаностей...
Я би переформулював на -- змусить командира-начальника виконувати свої обов'язки в! не меншому об'ємі, ніж він хоче від мене, підлеглого. І так виконувати, як треба.
Але це не єдиний можливий варіант дій. Бо командири-начальники бувають різні...
І якщо випаде "по беспределу", то змусити не вийде, треба буде входити. Як на мене.
В Хотаба може здоров'я вистачить і бажання буде на кулачках виправити.
А так висновок цілком точний.
Нікому це не вигідно...
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:56
UA написав: hxbbgaf написав:
25 лет службы, какая была их цель? Если не научиться воевать и выполнять свои задачи во время реальной войны, то что? Какая еще цель у военного? Ты настолько стар, что эти 25 лет прошли в советское время? Они у тебя прошли несколько лет назад. Более того, ты наверняка, тоже соучастник и причастен к разграблению и уничтожению армии, которое у нас происходило все это время.
Отвечу как оно есть, а то тебя порвет.
Если Детройта или Хотаба отправить на фронт они заипкт своего командира рапортами, жалобами на верх, своими познаниями устава и служебгых обязаностей...
А тебя, обмежено придатного, припугнут какой то выдуманной на ходу фигней и будешь служить или в сзч сибешься. Но это уже не проблема командира.
Поедет в учебку за новой партией обмежено придатных.
Ты удобный материал. Хотаб и Детройт нет.
Все это понимают. Всем (кроме тебя) так удобно. Потому так.
Речь в посте была не об этом, был конкретный вопрос, на который я и ответил, но в военное время эти все законы и обязанности при желании легко меняются и все это можно настроить на реалии военного времени или просто не реагировать на все эти рапорта, как и так не реагируют на подобные писульки даже в мирной жизни, мама 5 лет судится с подонком и 5 лет идет "суд", который тупо переносят и никакие жалобы и никакая писанина не помогает, на нее тупо не реагируют. Так что дело, наверное, не совсем в этом, хотя доля правды есть, коррупция ужасна, судебной системы нет, понятно, что дело в сговоре и боязни силовиков, многие из которых вата или просто подонки, многие имеют влияние на принятие решений, но когда это все заходит слишком далеко и счет только забронированных уже идет на миллионы (в стране, на которую напал превосходящий враг), то все это может очень печально закончиться, если так будет идти и далее, так как качество воина ограниченно пригодного обычно ниже качества воина силовика, да и ограниченно пригодные не бесконечны. Если мы воюем ради победы, то сказанное мной должно быть важно.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:58
Banderlog написав: detroytred написав:
Продовжать служити за просто так))
З інтересу.
їм в мирний час військових не треба. А пожарників не треба коли нема пожару.
з майдану ця хрінь почалася.
Політично активна молодь.
Всі дуже умні і знають про державу більше азірова.
Це ж тоді почалось? зупинили даішники, а ти такий весь начитаний конституцією юрист- причина зупинки?!!
мене зупинять нізя, я унікальна сніжинка. А мож такими зупинками система одлавлює маняків з окровавлєними топорами це нам не цікаво. Нам повимахуватись. Замість того щоб показати багажник і звіздувати далі в своїх справах та не мішати людям робити їх роботу.
Зайшов в церкву? Хєрня шо в тім нічого не розуміюсь і відношення до того не маю. І там порєдок навів! )))
Специ в усьому, а ще борці з корупцією)
і перемогу - винь да полож!
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:58
UA
Если Детройта или Хотаба отправить на фронт
З 170 тис воєнпеснів до 60 років , служить 20.
Що загалом вище , ніж відсоток мобілізованих «токарів» і «таксистів»
А скільки служить пенсів поліції?
А наш «абирвалг» знає, що UA - це поліцейський пенс, який за 10 років війни не воював жодного дня?)
Але «візуальні контакти» наводив))
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:01
hxbbgaf написав:
Если мы воюем ради победы, то сказанное мной должно быть важно.
Хто це ми?
Ви не воюєте. Я согласєн на нічю
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