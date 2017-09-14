hxbbgaf на фупе написав:

Да полно их таких, которые то только командовать

мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только

тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа

реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны

воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек

на том форуме.



Капец, зашел, они там и сейчас втроем 2 военных пенса детройт и хотаб, которые один вечный ждун посады чтоб сидеть и плевать в потолок, другой вообще ничего не собирается, а фокс еще и вата. И кроме них, практически, больше никого и невидно, еще порохобот какой-то.

....

Герман, вон, к примеру. А сколько офицеров, их миллионы, и они сидят и на

всех форумах доказывают, что им всем место только командовать в штабе, а не

воевать в зоне боевых действий. На финас уа только минимум двое таких.

хотаб и детройт, еще и фокс, похоже, тоже.



..........

Вот я не воевал, и то у меня ОКР (все хожу проверяю, если о чем-то думаю, что должен несколько раз прийти к выводу, который меня успокоит, и т.д.), депрессия (без препаратов не хочется жить, вот тупо когда едет на тебя поезд и все равно, наедет он на тебя или нет) и было сексуальное расстройство (надо мной издевались и девочки, и мальчики, и потом просто так, если девочки меня не мучали, тупо не стояло) и х.з. как с этим жить, спасает только прега, это хорошо, что ее еще как-то можно раздобыть без рецепта как и некоторые антидепрессанты. Как переключатель, примешь и появляется желание жить.



Ты уже хочешь сказать, что меня призвали, а я убежал? Каждый день узнаешь о

себе что-то новое. С чего ты это взял, что я косил? По-твоему, я после

школы вдруг купил себе <strong>18б, с которой часто и на работу не

возьмут</strong>? Накуй мне это надо было, кто покупал, покупали сколиоз.

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Барбитураты - да, остальное фигня. Но из них сейчас доступен только

корвалол, которого надо капать дофига.

Сны - то от психологического состояния. Тут кроме его улучшения,

единственный рецепт принять что-то такое, чтоб так отрубиться, чтоб их не

помнить. Но такое достать непросто, тот же флунитразепам, реладорм, но его

вообще перестали выпускать, азалептол, но от него на утро будет хреново,

если перебрать. Если вас волнует сексуальная функция, значит, у вас еще не

все так плохо.

Та, в принципе, на западе люди пьют бензосы и всю жизнь и живут дольше нас.

Это нас горе-врачи и министры решили превратить в страну нервяка.

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А алпрозолам или прегу они в анализах не найдут?

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Еще меня в школе били и после этого правый зрачок шире левого, в голове

справа как будто что давит, особенно после нагрузок, бывает на пару секунд

теряю равновесие. Что там. х.з., но тогда в военкомате неврологи и окулист

даже не захотели об этом слушать.

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Вон на нариковском форуме полно 50-60-летних, которые всю жизнь проторчали и еще неплохо себя чухают и продолжают торчать, а тут здоровый образ жизни вели, фитнесом занимались 2 года назад и такое...

Эсзопиклон (египетский найт колм) реально дает несколько часов поспать.

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Я не платил никому ни копейки, наоборот, мама ходила доказывала, что я

нормальный.

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Я вообще к алкоголю практически равнодушен, мне если выпить достаточное количество, чтоб расслабиться, то потом будет выворачивать наизнанку, все идти кругами и раскалываться голова. Вот если 150-ку преги (больше тоже нежелательно) и немного алкоголя, то другой разговор... С транками и зопиклоном лучше не смешивать - можете набузить такого, что потом сами не вспомните, или действие поменяется в худшую сторону и получите, наоборот, усиление тревоги или депрессии.



Я вот сейчас пью прегу и иногда азалептол на ночь (так как транков и

сонников не достать или очень дорого) и вот сижу еще пишу, пока живой...

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сибазон требуютт нащи сердца

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Клофелин еще, имхо, годится как успокоительное, но тоже редко кто его

продаст без рецепта.

Я полтаблетки пью и чувствую успокоительный эффект, а еще лучше целую.

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Как оно написано, так и звучит, на Галичине, действительно, никогда не был.

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Накуй я буду выполнять твои хотелки, у меня есть бумажка с цнапа,

<strong>может еще купить смартфон</strong>, заплатить оператору, чтоб у

тебя не было претензий? Чего сам не на фронте, офицер? Офицерская честь

осталась в позапрошлом веке? Запишешь видео, как воюешь на фронте, у меня к

тебе тоже претензий не будет.