Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:18

fox767676 написав: Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?

Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...

облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграф



hxbbgaf на фупе написав:

Да полно их таких, которые то только командовать

мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только

тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа

реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны

воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек

на том форуме.

Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграфhxbbgaf на фупе написав:Да полно их таких, которые то только командоватьмечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, толькотут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уареальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должнывоевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человекна том форуме.

Отправлено: Пн 24 июн, 2024 08:56

От: fox767676 (online)

Кому: hxbbgaf

кастрюля п*** тебе арматурой голову проломят

Я еще раз говорю, у тебя у самого с головой все в порядке? Будет нормальный человек целый год сидеть на форумах и отыскивать все похожее на мои каменты и все что рядом и сохранять и постить здесь по 10 раз, аж пока не забанят? Твое вот это сообщения личное с этого форума говорит о тебе гораздо больше чем все, что ты приволок:О том что ты вата и неадекват.