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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1152511526115271152811529>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:05

  detroytred написав:
  UA написав:Если Детройта или Хотаба отправить на фронт они заипкт своего командира рапортами, жалобами на верх, своими познаниями устава и служебгых обязаностей...

Я би переформатовуватися на -- змусить командира-начальника виконувати свої обов'язки в! не меншому об'ємі, ніж він хоче від мене, підлеглого.

Але це не єдиний можливий варіант дій. Бо командири-начальники бувають різні...
І якщо випаде "по беспределу", то змусити не вийде, треба буде входити. Як на мене.
В Хотаба може здоров'я вистачить і бажання буде на кулачках виправити.

А так висновок цілком точний.
Нікому це не вигідно...

По складностs утримання я б военпенсів до рецидивістів з масті "козлів" відніс.
Якщо на вулиці дозволяють вільно "мужиків" пресувати-пакувати, навіщо ці воен. пенси здалися?
Армія робить як їм легше.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:06

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Если мы воюем ради победы, то сказанное мной должно быть важно.

Хто це ми?
Ви не воюєте. Я согласєн на нічю :lol:

А за "ничю", по-твоему, воевать не надо? Путлер сам на нее согласится?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:07

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Если мы воюем ради победы, то сказанное мной должно быть важно.

Хто це ми?
Ви не воюєте. Я согласєн на нічю :lol:

Звідки вам знати, що абирвалг бачить вночі під барбітуратиками. Може і «воює».

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:07

  UA написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Если Детройта или Хотаба отправить на фронт они заипкт своего командира рапортами, жалобами на верх, своими познаниями устава и служебгых обязаностей...

Я би переформатовуватися на -- змусить командира-начальника виконувати свої обов'язки в! не меншому об'ємі, ніж він хоче від мене, підлеглого.

Але це не єдиний можливий варіант дій. Бо командири-начальники бувають різні...
І якщо випаде "по беспределу", то змусити не вийде, треба буде входити. Як на мене.
В Хотаба може здоров'я вистачить і бажання буде на кулачках виправити.

А так висновок цілком точний.
Нікому це не вигідно...

По складностs утримання я б военпенсів до рецидивістів з масті "козлів" відніс.
Якщо на вулиці дозволяють вільно "мужиків" пресувати-пакувати, навіщо ці воен. пенси здалися?
Армія робить як їм легше.

Военпенсы до 60 должны были стать на учет еще весной и летом.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:15

  hxbbgaf написав:Военпенсы до 60 должны были стать на учет еще весной и летом.

https://www.youtube.com/shorts/ZSfZXlhYLoU
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:18

  fox767676 написав:Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?
Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...
облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграф

hxbbgaf на фупе написав:
Да полно их таких, которые то только командовать
мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только
тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа
реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны
воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек
на том форуме.


Я еще раз говорю, у тебя у самого с головой все в порядке? Будет нормальный человек целый год сидеть на форумах и отыскивать все похожее на мои каменты и все что рядом и сохранять и постить здесь по 10 раз, аж пока не забанят? Твое вот это сообщения личное с этого форума говорит о тебе гораздо больше чем все, что ты приволок:
Отправлено: Пн 24 июн, 2024 08:56
От: fox767676 (online)
Кому: hxbbgaf
кастрюля п*** тебе арматурой голову проломят

О том что ты вата и неадекват.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:20

hxbbgaf

Военпенсы до 60 должны были стать на учет еще весной и летом.


Ковтай «мультфільм» (сьогодні у тебе червона) і лягай спати.
Воєнпенс не може отримувати пенсію не вставши на облік в ТЦК та СП . Бо «СП» то є його пенсія))
А мова була про мєнтів, СБУ, слідчих та іншу подібну публіку, яка ніколи в житті не була в ТЦК)
UA підтвердить. (А, вже сказав, що «нє должен»)
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 27 гру, 2024 02:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:20

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Военпенсы до 60 должны были стать на учет еще весной и летом.

https://www.youtube.com/shorts/ZSfZXlhYLoU

Был проголосован и подписан закон.
Новый закон о мобилизации 10449, принятый 11 апреля в целом Верховной Радой, предусматривает срок в 2 месяца для пенсионеров силовых ведомств, чтобы стать на военный учет
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:22

  Hotab написав:hxbbgaf

Военпенсы до 60 должны были стать на учет еще весной и летом.


Ковтай «мультфільм» (сьогодні у тебе червона) і лягай спати.
Воєнпенс не може отримувати пенсію не вставши на облік в ТЦК та СП . Бо «СП» то є його пенсія))
А мова була про мєнтів, СБУ, слідчих та іншу подібну публіку, яка ніколи в житті не була в ТЦК)
UA підтвердить. (А, вже сказав, що «нє должен»)

То доказывали тут, что снятые с учета с выходом на пенсию, теперь доказываете, что не снятые...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:25

  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?
Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...
облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграф

hxbbgaf на фупе написав:
Да полно их таких, которые то только командовать
мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только
тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа
реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны
воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек
на том форуме.


Я еще раз говорю, у тебя у самого с головой все в порядке? Будет нормальный человек целый год сидеть на форумах и отыскивать все похожее на мои каменты и все что рядом и сохранять и постить здесь по 10 раз, аж пока не забанят? Твое вот это сообщения личное с этого форума говорит о тебе гораздо больше чем все, что ты приволок:
Отправлено: Пн 24 июн, 2024 08:56
От: fox767676 (online)
Кому: hxbbgaf
кастрюля п*** тебе арматурой голову проломят


И что я не так написал ? :D
Ты - отброс общества, но социальо гиперактивный , что во вред системе - украинскому государтву. У тебя есть политические права, но экономически ты даже свою среднюю школу не отработал, где тебя за дело чморили одноклассники.
Но требуешь "отдать долг" 55 летних работающих людей, по причине что они не сторчалтсь как ты.
Я в чем-то неправ, когда ставлю на место таких как ты ?
И чего ты так расхрабрился - прошлый раз исчез на полгода
На халяву пережрал прегу со спиртом ?
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 гру, 2024 02:36, всього редагувалось 2 разів.
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