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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:27
hxbbgaf написав: Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Если мы воюем ради победы, то сказанное мной должно быть важно.
Хто це ми?
Ви не воюєте. Я согласєн на нічю
А за "ничю", по-твоему, воевать не надо? Путлер сам на нее согласится?
з нас 2х це тіко мені надо?
Іди й воюй, я з осені 22 і чутка підзадовбався, подумую про перехід кордону з румунією) і оставити таких патріотів як ти на самоті)))
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:28
hxbbgaf
То доказывали тут, что снятые с учета, теперь доказываете, что не снятые...
Я не можу щось доказувати твоїм голосам))
Бо я їх не чую на відміну від тебе))
Я тобі і під час попереднього твого ретроградного Меркурія казав, що пенсіонер ЗСУ не може не бути на обліку. Бо ТЦК - це перше місце, куди він зайде після звільнення. У нього на це наче 3 дні всього виділено. І пенсію йому там оформляють, в ТЦК))
Але коли він знову призивається, він знову знімається. Бо він перестає бути в резерві, він служить.
Мєнти, СБУ , прикордонники, ДСНС пенсію оформляють через своЇ структури. Вони в ТЦК не ходять для цього. Тому це їх примусили стати на облік (чи спробували примусити, я результат не знаю).. Спитай в UA, як він оформляв.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:35
Hotab написав:
я результат не знаю).
Нафіга тобі ті результати?
Наливай да пий
Хотаб проходить ВЛК
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:40
Banderlog написав:
Іди й воюй, я з осені 22 і чутка підзадовбався, подумую про перехід кордону з румунією) і оставити таких патріотів як ти на самоті)))
Як на самоті?
Місцеві патріоти то неконвекційна зброя.
Ці звіри знищать всіх москальських загарбників під нуль і на віка.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:41
fox767676 написав: hxbbgaf написав: fox767676 написав:
Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?
Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...
облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграф
hxbbgaf на фупе написав:
Да полно их таких, которые то только командовать
мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только
тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа
реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны
воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек
на том форуме.
Я еще раз говорю, у тебя у самого с головой все в порядке? Будет нормальный человек целый год сидеть на форумах и отыскивать все похожее на мои каменты и все что рядом и сохранять и постить здесь по 10 раз, аж пока не забанят? Твое вот это сообщения личное с этого форума говорит о тебе гораздо больше чем все, что ты приволок:
Отправлено: Пн 24 июн, 2024 08:56
От: fox767676 (online)
Кому: hxbbgaf
кастрюля п*** тебе арматурой голову проломят
И что я не так написал ?
Ты - отброс общества, но социальо гиперактивный , что во вред системе - укаинскому государтву. У тебя есть политические права, yо экономически ты даже свою среднюю школу не отработал, где тебя за дело чморили одноклассники.
Но требуешь "отдать долг" 55 летних людей, по причине что они не сторчалтсь как ты.
Я в чем-то неправ, когда ставлю на место таких как ты ?
И чего ты так расхрабрился - прошлый раз исчез на полгода
На халяву пережрал прегу со спиртом ?
Ты кто такой, чтобы развешивать такие ярлыки? Ты со мной за одной партой сидел? За какое дело? Я в школе и пальцем никого не тронул, тихо сидел и учился и мечтал, чтоб меня никто не трогал, если ты одобряешь отбросов, которые занимались буллингом, то это ты такой же отброс. Тут эти люди писали, что им 47 или 48, а не 55, да и какая разница, есть законы и они для кого-то написаны, по законы они военнообязаны, а говорят здесь, что воевать не должны, что за них должны другие, и особо возмутительно, что это говорят военные, которых государство всю жизнь учило воевать, тратя на это все наши деньги с наших налогов, с налогов наших родителей и т.д. Кто где сторчался? Ни на каких учетах я не стоя, принимаю успокоительные сам, иногда по рецептам от частных врачей, только последние 2 года. Если тебе все что сейчас происходит в кайф и ты спокоен как удав и злорадствуешь, то не все такие.
Исчез, потому что с вами не о чем говорить. Это сейчас зацепился, но понятно, что трачу время зря. Поставь себя на место. Твою ватную голову не пощадит реальная вата, которая придет в твой дом, это фашисты, могу выложить реальные видео из Бучи с расстрелами мирных людей, если сам не можешь найти, и придет из-за таких как ты.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:45
hxbbgaf
Исчез, потому что с вами не о чем говорить
Тут ниче не поменялось
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Hotab
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:49
Hotab написав:hxbbgaf
Исчез, потому что с вами не о чем говорить
Тут ниче не поменялось
Если вещества те же, то ничего не меняется.
Hotab, ты после литра рома в сравнении с литром водки разницу чувствуешь?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:52
UA написав:
Ці звіри знищать всіх москальських загарбників під нуль і на віка.
Та да. І оце ж повно таких.
Його били в музикальній школі. А він совєтувати хоче як з москалями боротись. Опиту ж дофіга пережив булінг в школі.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:59
Hotab написав:hxbbgaf
То доказывали тут, что снятые с учета, теперь доказываете, что не снятые...
Я не можу щось доказувати твоїм голосам))
Бо я їх не чую на відміну від тебе))
Я тобі і під час попереднього твого ретроградного Меркурія казав, що пенсіонер ЗСУ не може не бути на обліку. Бо ТЦК - це перше місце, куди він зайде після звільнення. У нього на це наче 3 дні всього виділено. І пенсію йому там оформляють, в ТЦК))
Але коли він знову призивається, він знову знімається. Бо він перестає бути в резерві, він служить.
Всех этих тонкостей я не знаю, но это ничего не меняет. Как и на учете может и не быть из-за бардака, который там устроили такие как вы, вот я все проходил в 2003-м, а в через 13 лет меня нигде не оказалось, вообще, ни одного документа, пришлось заново проходить комиссию из-за прописки, так что если когда-то стали, это ничего не значит. Мне, кстати, первый раз в психушке сказали, что напишут непригодность, я за ней пришел, и все исчезло, 18б выдали уже 2-й раз. По идее, тоже незаконно, это вы цепляетесь за каждую букву, абы не воевать.
Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другой. Военные, Карл!
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2024 03:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:04
Hotab написав:hxbbgaf
Исчез, потому что с вами не о чем говорить
Тут ниче не поменялось
Та вижу. Поменяется, когда придут кацапы. Из-за таких как вы горе-силовиков, считающих, что не должны воевать и распостраняющих подобное мнение. Тогда да, одних убьют, а такие как вы пойдут сдавать соседей, рассказывать, кто где когда был и что имеет, перейдете на ватный ресурс и начнете славить хyйла и идеи чучхе.
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