Додано: П'ят 27 гру, 2024 02:41

fox767676 написав: hxbbgaf написав: fox767676 написав: Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?

Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...

облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграф



hxbbgaf на фупе написав:

Да полно их таких, которые то только командовать

мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только

тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа

реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны

воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек

на том форуме.

Хотаб вы видели откровения нашего сорванца ?Человек без смартфона, западнее Киева нигде не бывший, но пассивный политактивист. По идее его могли бы реально вылечить за счет минобороны, дать жизни смысл и надежду на развитие и карьеру. Но ему не надо...облико-морале модус-вивенди пассивного политактивста хбграфhxbbgaf на фупе написав:Да полно их таких, которые то только командоватьмечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, толькотут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уареальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должнывоевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человекна том форуме.



Я еще раз говорю, у тебя у самого с головой все в порядке? Будет нормальный человек целый год сидеть на форумах и отыскивать все похожее на мои каменты и все что рядом и сохранять и постить здесь по 10 раз, аж пока не забанят? Твое вот это сообщения личное с этого форума говорит о тебе гораздо больше чем все, что ты приволок:

Отправлено: Пн 24 июн, 2024 08:56

От: fox767676 (online)

Кому: hxbbgaf

кастрюля п*** тебе арматурой голову проломят Я еще раз говорю, у тебя у самого с головой все в порядке? Будет нормальный человек целый год сидеть на форумах и отыскивать все похожее на мои каменты и все что рядом и сохранять и постить здесь по 10 раз, аж пока не забанят? Твое вот это сообщения личное с этого форума говорит о тебе гораздо больше чем все, что ты приволок:



И что я не так написал ?

Ты - отброс общества, но социальо гиперактивный , что во вред системе - укаинскому государтву. У тебя есть политические права, yо экономически ты даже свою среднюю школу не отработал, где тебя за дело чморили одноклассники.

Но требуешь "отдать долг" 55 летних людей, по причине что они не сторчалтсь как ты.

Я в чем-то неправ, когда ставлю на место таких как ты ?

И чего ты так расхрабрился - прошлый раз исчез на полгода

На халяву пережрал прегу со спиртом ? И что я не так написал ?Ты - отброс общества, но социальо гиперактивный , что во вред системе - укаинскому государтву. У тебя есть политические права, yо экономически ты даже свою среднюю школу не отработал, где тебя за дело чморили одноклассники.Но требуешь "отдать долг" 55 летних людей, по причине что они не сторчалтсь как ты.Я в чем-то неправ, когда ставлю на место таких как ты ?И чего ты так расхрабрился - прошлый раз исчез на полгодаНа халяву пережрал прегу со спиртом ?

Ты кто такой, чтобы развешивать такие ярлыки? Ты со мной за одной партой сидел? За какое дело? Я в школе и пальцем никого не тронул, тихо сидел и учился и мечтал, чтоб меня никто не трогал, если ты одобряешь отбросов, которые занимались буллингом, то это ты такой же отброс. Тут эти люди писали, что им 47 или 48, а не 55, да и какая разница, есть законы и они для кого-то написаны, по законы они военнообязаны, а говорят здесь, что воевать не должны, что за них должны другие, и особо возмутительно, что это говорят военные, которых государство всю жизнь учило воевать, тратя на это все наши деньги с наших налогов, с налогов наших родителей и т.д. Кто где сторчался? Ни на каких учетах я не стоя, принимаю успокоительные сам, иногда по рецептам от частных врачей, только последние 2 года. Если тебе все что сейчас происходит в кайф и ты спокоен как удав и злорадствуешь, то не все такие.Исчез, потому что с вами не о чем говорить. Это сейчас зацепился, но понятно, что трачу время зря. Поставь себя на место. Твою ватную голову не пощадит реальная вата, которая придет в твой дом, это фашисты, могу выложить реальные видео из Бучи с расстрелами мирных людей, если сам не можешь найти, и придет из-за таких как ты.