так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:07
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18
Та похоже, нет смысла. Может, хоть кто-то другой почитает и это поможет ему понять суть происходящего. Хотя тоже, наверное, сюда больше никто не заходит...
Основная беда сейчас после путлера это судебная система, которая не работает. Если заработают суды, исчезнет и коррупция, и все будут вынуждены жить по закону. Вот за это во время Майдана мы не довоевали. Люстрации судей и прокуроров не было, рано разошлись, поверили в сказки, и путлер подыграл, что стало не до того. Тут да. А надо было, может статься так, что именно эта гниль станет фатальной. И сейчас надо давить на власть, чтоб проводили люстрацию судей и прокуроров. Несмотря на войну. Даже скорей из-за войны, и из-за войны в том числе, потому что сейчас это особо важно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 гру, 2024 03:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18
В "Старгороде" нам на скрипке и контрабасе играли даже "Morbid angel" и "Deicide"
Вопрос в мотивации музыкантов и понимании что они будут играть
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:19
Интересный вопрос. Единственный источник, который я видел на эту тему - это ответ на запрос Третьяковой.
Там указано, что служащих военпенсов 21256.
Но под понятие военпенс попадают представители: ЗСУ, органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони ...
Исходя из ответа в ЗСУ служит 5410 и получают пенсию за выслугу лет, возникает вопрос - где служат остальные 16000 пенсионеров ?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:21
hxbbgaf
по буллингу єто к Вижрасане
всякое конечно могло быть, хорошо что я никого не покалечил в пылу
но как Украина может выстоять в страшной схватке, если будет много таких как ты?
Держится она на бондерлогах большей частью, твоих антиподах
а ты c них только требуешь перемог
так может и в школе было , а ?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:31
Вы любите считать, возьмите и посчитайте.
Вы уверены, что нам будет достаточно 500 тыс. армии? В условиях, когда, как пишет Banderlog,
, а батальон порой меньше по численности, чем положено в роте?
Боюсь, что с такой армией мы достаточно быстро потерпим поражение.
Мотивация и хорошая подготовка солдата крайне важны, но никакая мотивация не заменит бойца в пустом окопе и не позволит роте выполнить задачу батальона.
Могу согласиться, что у нас многие организации работают, скажем, не так, как надо. Но из этого не следует, что надо ликвидировать "мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства". Правда, не знаю, что такое "фіктивні оборонні підприємства".
Если вы имеете ввиду не их ликвидацию, а ликвидацию взяток, кот. они берут, то интересно, на какую должность вас надо поставить, чтобы вы решили эту проблему - генпрокурора, министра внудел, главой НАБУ, САП, ВАКС, Верховного Суда, Президента? Возьмётесь? И сколько времени вам на это потребуется? За пару месяцев справитесь?
И ещё.
Вы сами часто приводите расчёты и доказываете, что если забрать деньги у богатых и раздать бедным, то это не спасёт, у бедных добавятся копейки. Буквально на днях вы приводили расчёты по затратам на высокие пенсии и доказывали, что это мелочи.
У меня, понятно, нет никаких данных по суммам, "які сьогодні отримують мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства", но подозреваю, что ситуация точно такая же.
НЭП ввёл не Сталин, а Ленин. И не в 1922, а в 1921.
НЭП фактически свернули в 1928, и даже юридически НЭП был прекращён 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР, а не в 1934.
Вам бы немножко меньше апломба, цены бы не было.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 гру, 2024 03:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:33
а шо тут понімати ?
ти не хочеш і скоріше за все і не придатний.
Ти тіко на майдані кидати коктейлі молотова по мєнтам можеш, яких власть вигнала і поставила раком, а команди бити вас актівістів в хвіст і гриву довго не давала. Та по солдатикам срочнікам з нацгвардії за якими доблесні правоохоронці ховались)
І військові професіонали воювати чогось не хотять...
І пересічні тільки якщо бусифікують соглашаються.
Давити на власть хочеш?
ну піди подави. Це тобі не злочинний уряд яника. Тут демократія, бистро по зубам получиш.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:35
Не знаю, что за "вижрасана". Так ты же начал флудить этой темой.
Я с них ничего не требую (кто реально воюет, если это так), я больше пишу о подонках, которые сидят на нашей шее, разводят коррупцию, бардак и грабят страну во время войны. И о силовиках, которые тоже всю жизнь крышевали, грабили и сидели на шее у народа и теперь, когда пришла беда, хотят спрятаться за такими как я.
Шо было? Ты не знаешь, кто становится жертвой буллинга? Тот кто тихо сидит, учится и никого не трогает.. И не может ничего сделать против толпы агрессивных спортивных подростков. Это практически всегда так.
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