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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11526115271152811529

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:07

  hxbbgaf написав:Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другое. Военные, Карл!
так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другое. Военные, Карл!
так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?

Та похоже, нет смысла. Может, хоть кто-то другой почитает и это поможет ему понять суть происходящего. Хотя тоже, наверное, сюда больше никто не заходит...
Основная беда сейчас после путлера это судебная система, которая не работает. Если заработают суды, исчезнет и коррупция, и все будут вынуждены жить по закону. Вот за это во время Майдана мы не довоевали. Люстрации судей и прокуроров не было, рано разошлись, поверили в сказки, и путлер подыграл, что стало не до того. Тут да. А надо было, может статься так, что именно эта гниль станет фатальной. И сейчас надо давить на власть, чтоб проводили люстрацию судей и прокуроров. Несмотря на войну. Даже скорей из-за войны, и из-за войны в том числе, потому что сейчас это особо важно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 гру, 2024 03:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:как вам вивальди на аккордионе?
https://www.youtube.com/shorts/ZnLSUged ... ture=share

Отлично, мне понравилось.
А вы видели Раммштайн на баяне?
https://www.tiktok.com/@bnbproject/video/6791450693476699397

В "Старгороде" нам на скрипке и контрабасе играли даже "Morbid angel" и "Deicide"
Вопрос в мотивации музыкантов и понимании что они будут играть
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:19

  Hotab написав:UA

Если Детройта или Хотаба отправить на фронт


З 170 тис воєнпеснів до 60 років , служить 20.
Що загалом вище , ніж відсоток мобілізованих «токарів» і «таксистів»
А скільки служить пенсів поліції? :D
А наш «абирвалг» знає, що UA - це поліцейський пенс, який за 10 років війни не воював жодного дня?)
Але «візуальні контакти» наводив))

Интересный вопрос. Единственный источник, который я видел на эту тему - это ответ на запрос Третьяковой.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=69 ... 4998225164
Там указано, что служащих военпенсов 21256.
Но под понятие военпенс попадают представители: ЗСУ, органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони ...
Исходя из ответа в ЗСУ служит 5410 и получают пенсию за выслугу лет, возникает вопрос - где служат остальные 16000 пенсионеров ?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=70 ... cale=ru_RU
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:21

hxbbgaf

по буллингу єто к Вижрасане
всякое конечно могло быть, хорошо что я никого не покалечил в пылу

но как Украина может выстоять в страшной схватке, если будет много таких как ты?
Держится она на бондерлогах большей частью, твоих антиподах
а ты c них только требуешь перемог
так может и в школе было , а ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:31

  budivelnik написав:...........
3 Ви всерьоз вірите що при загальні чисельності армії в 1+млн осіб (а-ля раби) ця армія є дешевшою ніж 500 000 вмотивованих?
В той час коли на нулі - 300 000 ?
4 Ви всерьоз вірите що кошти які сьогодні отримують мцеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства - не вистарчить на оплату ВЕРЕСАМ якщо буде прийняте рішення про ЛЕГАЛЬНУ оплату за бронь?
Вы любите считать, возьмите и посчитайте.
Вы уверены, что нам будет достаточно 500 тыс. армии? В условиях, когда, как пишет Banderlog,
Там в кращому випадку 4чол на 300м
, а батальон порой меньше по численности, чем положено в роте?
Боюсь, что с такой армией мы достаточно быстро потерпим поражение.
Мотивация и хорошая подготовка солдата крайне важны, но никакая мотивация не заменит бойца в пустом окопе и не позволит роте выполнить задачу батальона.
Могу согласиться, что у нас многие организации работают, скажем, не так, как надо. Но из этого не следует, что надо ликвидировать "мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства". Правда, не знаю, что такое "фіктивні оборонні підприємства".
Если вы имеете ввиду не их ликвидацию, а ликвидацию взяток, кот. они берут, то интересно, на какую должность вас надо поставить, чтобы вы решили эту проблему - генпрокурора, министра внудел, главой НАБУ, САП, ВАКС, Верховного Суда, Президента? Возьмётесь? И сколько времени вам на это потребуется? За пару месяцев справитесь?
И ещё.
Вы сами часто приводите расчёты и доказываете, что если забрать деньги у богатых и раздать бедным, то это не спасёт, у бедных добавятся копейки. Буквально на днях вы приводили расчёты по затратам на высокие пенсии и доказывали, что это мелочи.
У меня, понятно, нет никаких данных по суммам, "які сьогодні отримують мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства", но подозреваю, что ситуация точно такая же.

А той самий сралін в 1922 році , коли зрозумів що примус не працює-ввів НЕП і голодна сирисири -перетворилась в ситу... от тільки проблема, ситі воювати не хотіли за права пролетаріяту африки.. тому прийшлось з 1934 цей НЕП викорчовувати з допомогою ПРИМУСУ... бо владу б губили.
НЭП ввёл не Сталин, а Ленин. И не в 1922, а в 1921.
НЭП фактически свернули в 1928, и даже юридически НЭП был прекращён 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР, а не в 1934.

Вам бы немножко меньше апломба, цены бы не было.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 гру, 2024 03:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:33

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другое. Военные, Карл!
так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?

Та похоже, нет смысла. Может, хоть кто-то другой почитает и это поможет ему понять суть происходящего. ....
Вот за это во время Майдана мы не довоевали. Люстрации судей и прокуроров не было, рано разошлись, поверили в сказки, и путлер подыграл, что стало не до того. Тут да. А надо было, может статься так, что именно эта гниль станет фатальной. И сейчас надо давить на власть, чтоб проводили люстрацию судей и прокуроров.
а шо тут понімати ?
ти не хочеш і скоріше за все і не придатний.
Ти тіко на майдані кидати коктейлі молотова по мєнтам можеш, яких власть вигнала і поставила раком, а команди бити вас актівістів в хвіст і гриву довго не давала. Та по солдатикам срочнікам з нацгвардії за якими доблесні правоохоронці ховались)
І військові професіонали воювати чогось не хотять...
І пересічні тільки якщо бусифікують соглашаються.
Давити на власть хочеш? :lol:
ну піди подави. Це тобі не злочинний уряд яника. Тут демократія, бистро по зубам получиш.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:35

  fox767676 написав:hxbbgaf

по буллингу єто к Вижрасане
всякое конечно могло быть, хорошо что я никого не покалечил в пылу

но как Украина может выстоять в страшной схватке, если будет много таких как ты?
Держится она на бондерлогах большей частью, твоих антиподах
а ты c них только требуешь перемог
так может и в школе было , а ?


Не знаю, что за "вижрасана". Так ты же начал флудить этой темой.
Я с них ничего не требую (кто реально воюет, если это так), я больше пишу о подонках, которые сидят на нашей шее, разводят коррупцию, бардак и грабят страну во время войны. И о силовиках, которые тоже всю жизнь крышевали, грабили и сидели на шее у народа и теперь, когда пришла беда, хотят спрятаться за такими как я.
Шо было? Ты не знаешь, кто становится жертвой буллинга? Тот кто тихо сидит, учится и никого не трогает.. И не может ничего сделать против толпы агрессивных спортивных подростков. Это практически всегда так.
hxbbgaf
 
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