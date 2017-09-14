Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:31

budivelnik написав: ...........

3 Ви всерьоз вірите що при загальні чисельності армії в 1+млн осіб (а-ля раби) ця армія є дешевшою ніж 500 000 вмотивованих?

В той час коли на нулі - 300 000 ?

4 Ви всерьоз вірите що кошти які сьогодні отримують мцеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства - не вистарчить на оплату ВЕРЕСАМ якщо буде прийняте рішення про ЛЕГАЛЬНУ оплату за бронь? ...........3 Ви всерьоз вірите що при загальні чисельності армії в 1+млн осіб (а-ля раби) ця армія є дешевшою ніж 500 000 вмотивованих?В той час коли на нулі - 300 000 ?4 Ви всерьоз вірите що кошти які сьогодні отримують мцеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства - не вистарчить на оплату ВЕРЕСАМ якщо буде прийняте рішення про ЛЕГАЛЬНУ оплату за бронь?

Там в кращому випадку 4чол на 300м

А той самий сралін в 1922 році , коли зрозумів що примус не працює-ввів НЕП і голодна сирисири -перетворилась в ситу... от тільки проблема, ситі воювати не хотіли за права пролетаріяту африки.. тому прийшлось з 1934 цей НЕП викорчовувати з допомогою ПРИМУСУ... бо владу б губили.

Вы любите считать, возьмите и посчитайте.Вы уверены, что нам будет достаточно 500 тыс. армии? В условиях, когда, как пишет, а батальон порой меньше по численности, чем положено в роте?Боюсь, что с такой армией мы достаточно быстро потерпим поражение.Мотивация и хорошая подготовка солдата крайне важны, но никакая мотивация не заменит бойца в пустом окопе и не позволит роте выполнить задачу батальона.Могу согласиться, что у нас многие организации работают, скажем, не так, как надо. Но из этого не следует, что надо ликвидировать "мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства". Правда, не знаю, что такое "фіктивні оборонні підприємства".Если вы имеете ввиду не их ликвидацию, а ликвидацию взяток, кот. они берут, то интересно, на какую должность вас надо поставить, чтобы вы решили эту проблему - генпрокурора, министра внудел, главой НАБУ, САП, ВАКС, Верховного Суда, Президента? Возьмётесь? И сколько времени вам на это потребуется? За пару месяцев справитесь?И ещё.Вы сами часто приводите расчёты и доказываете, что если забрать деньги у богатых и раздать бедным, то это не спасёт, у бедных добавятся копейки. Буквально на днях вы приводили расчёты по затратам на высокие пенсии и доказывали, что это мелочи.У меня, понятно, нет никаких данных по суммам, "які сьогодні отримують мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства", но подозреваю, что ситуация точно такая же.НЭП ввёл не Сталин, а Ленин. И не в 1922, а в 1921.НЭП фактически свернули в 1928, и даже юридически НЭП был прекращён 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР, а не в 1934.Вам бы немножко меньше апломба, цены бы не было.