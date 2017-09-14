так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:07
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18
Та похоже, нет смысла. Может, хоть кто-то другой почитает и это поможет ему понять суть происходящего. Хотя тоже, наверное, сюда больше никто не заходит...
Основная беда сейчас после путлера это судебная система, которая не работает. Если заработают суды, исчезнет и коррупция, и все будут вынуждены жить по закону. Вот за это во время Майдана мы не довоевали. Люстрации судей и прокуроров не было, рано разошлись, поверили в сказки, и путлер подыграл, что стало не до того. Тут да. А надо было, может статься так, что именно эта гниль станет фатальной. И сейчас надо давить на власть, чтоб проводили люстрацию судей и прокуроров. Несмотря на войну. Даже скорей из-за войны, и из-за войны в том числе, потому что сейчас это особо важно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 гру, 2024 03:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18
В "Старгороде" нам на скрипке и контрабасе играли даже "Morbid angel" и "Deicide"
Вопрос в мотивации музыкантов и понимании что они будут играть
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:19
Интересный вопрос. Единственный источник, который я видел на эту тему - это ответ на запрос Третьяковой.
Там указано, что служащих военпенсов 21256.
Но под понятие военпенс попадают представители: ЗСУ, органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони ...
Исходя из ответа в ЗСУ служит 5410 и получают пенсию за выслугу лет, возникает вопрос - где служат остальные 16000 пенсионеров ?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:21
hxbbgaf
по буллингу єто к Вижрасане
всякое конечно могло быть, хорошо что я никого не покалечил в пылу
но как Украина может выстоять в страшной схватке, если будет много таких как ты?
Держится она на бондерлогах большей частью, твоих антиподах
а ты c них только требуешь перемог
так может и в школе было , а ?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:31
Вы любите считать, возьмите и посчитайте.
Вы уверены, что нам будет достаточно 500 тыс. армии? В условиях, когда, как пишет Banderlog,
, а батальон порой меньше по численности, чем положено в роте?
Боюсь, что с такой армией мы достаточно быстро потерпим поражение.
Мотивация и хорошая подготовка солдата крайне важны, но никакая мотивация не заменит бойца в пустом окопе и не позволит роте выполнить задачу батальона.
Могу согласиться, что у нас многие организации работают, скажем, не так, как надо. Но из этого не следует, что надо ликвидировать "мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства". Правда, не знаю, что такое "фіктивні оборонні підприємства".
Если вы имеете ввиду не их ликвидацию, а ликвидацию взяток, кот. они берут, то интересно, на какую должность вас надо поставить, чтобы вы решили эту проблему - генпрокурора, министра внудел, главой НАБУ, САП, ВАКС, Верховного Суда, Президента? Возьмётесь? И сколько времени вам на это потребуется? За пару месяцев справитесь?
И ещё.
Вы сами часто приводите расчёты и доказываете, что если забрать деньги у богатых и раздать бедным, то это не спасёт, у бедных добавятся копейки. Буквально на днях вы приводили расчёты по затратам на высокие пенсии и доказывали, что это мелочи.
У меня, понятно, нет никаких данных по суммам, "які сьогодні отримують мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства", но подозреваю, что ситуация точно такая же.
НЭП ввёл не Сталин, а Ленин. И не в 1922, а в 1921.
НЭП фактически свернули в 1928, и даже юридически НЭП был прекращён 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР, а не в 1934.
Вам бы немножко меньше апломба, цены бы не было.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 гру, 2024 03:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:33
а шо тут понімати ?
ти не хочеш і скоріше за все і не придатний.
Ти тіко на майдані кидати коктейлі молотова по мєнтам можеш, яких власть вигнала і поставила раком, а команди бити вас актівістів в хвіст і гриву довго не давала. Та по солдатикам срочнікам з нацгвардії за якими доблесні правоохоронці ховались)
І військові професіонали воювати чогось не хотять...
І пересічні тільки якщо бусифікують соглашаються.
Давити на власть хочеш?
ну піди подави. Це тобі не злочинний уряд яника. Тут демократія, бистро по зубам получиш.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:35
Не знаю, что за "вижрасана". Так ты же начал флудить этой темой.
Я с них ничего не требую (кто реально воюет, если это так), я больше пишу о подонках, которые сидят на нашей шее, разводят коррупцию, бардак и грабят страну во время войны. И о силовиках, которые тоже всю жизнь крышевали, грабили и сидели на шее у народа и теперь, когда пришла беда, хотят спрятаться за такими как я.
Шо было? Ты не знаешь, кто становится жертвой буллинга? Тот кто тихо сидит, учится и никого не трогает.. И не может ничего сделать против толпы агрессивных спортивных подростков. Это практически всегда так.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:40
шо мішало тобі бути агресивним і спортивним?
Шо мішало самому водити толпу? Даж не толпу а хоча б невелику групу?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:47
А чего вы ко мне пристали? Как позовут, пойду, я не говорю, что я не хочу. Точнее, хотеть воевать - это действительно, надо быть не в себе, понимаю, что нужно, в отличие от реальных военных, которые могли бы принести гораздо больше пользы.
Так ты еще и за янука? После всего, что было, после избиения абсолютно мирных студентов (беркутов уже оправдали по стандартной процедуре тягомотины до истечения срока давности), после убийств активистов, расстрелов безоружных, как все увидели межигорье, как все увидели ломящийся от миллионов и золота стол ставицкого (рейдера, которого тоже недавно оправдал доблестный вышгородский "суд" по той же стандартной схеме), как проклятый зек сбежал к кацапам и даже самый тупой понял, что это их агент и что оккупация была запланирована, как призывал идти на нас войной и убивать нас и соглашался с кацапами? Ни по каким солдатикам я ничего не кидал, мирно стоял, пел гимн, 19-го и 20-го января только в барабан били с папой (покойным уже, врачи замордовали во время ковида, сначала выписали за день с пневмонией, потом отобрали телефон и замордовали в другой больнице, я 2-х родственников похоронил за последние 4 года), а 18-го февраля, я писал уже когда-то, у меня были дела, и я уехал за полчаса до того, как попер беркут. Такое впечатление, что здесь сидят одни фсбшные провокаторы...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 гру, 2024 04:14, всього редагувалось 2 разів.
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