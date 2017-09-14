RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11527115281152911530>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:07

  hxbbgaf написав:Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другое. Военные, Карл!
так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другое. Военные, Карл!
так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?

Та похоже, нет смысла. Может, хоть кто-то другой почитает и это поможет ему понять суть происходящего. Хотя тоже, наверное, сюда больше никто не заходит...
Основная беда сейчас после путлера это судебная система, которая не работает. Если заработают суды, исчезнет и коррупция, и все будут вынуждены жить по закону. Вот за это во время Майдана мы не довоевали. Люстрации судей и прокуроров не было, рано разошлись, поверили в сказки, и путлер подыграл, что стало не до того. Тут да. А надо было, может статься так, что именно эта гниль станет фатальной. И сейчас надо давить на власть, чтоб проводили люстрацию судей и прокуроров. Несмотря на войну. Даже скорей из-за войны, и из-за войны в том числе, потому что сейчас это особо важно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 гру, 2024 03:20, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22547
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:18

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:как вам вивальди на аккордионе?
https://www.youtube.com/shorts/ZnLSUged ... ture=share

Отлично, мне понравилось.
А вы видели Раммштайн на баяне?
https://www.tiktok.com/@bnbproject/video/6791450693476699397

В "Старгороде" нам на скрипке и контрабасе играли даже "Morbid angel" и "Deicide"
Вопрос в мотивации музыкантов и понимании что они будут играть
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 16.06.15
Подякував: 287 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:19

  Hotab написав:UA

Если Детройта или Хотаба отправить на фронт


З 170 тис воєнпеснів до 60 років , служить 20.
Що загалом вище , ніж відсоток мобілізованих «токарів» і «таксистів»
А скільки служить пенсів поліції? :D
А наш «абирвалг» знає, що UA - це поліцейський пенс, який за 10 років війни не воював жодного дня?)
Але «візуальні контакти» наводив))

Интересный вопрос. Единственный источник, который я видел на эту тему - это ответ на запрос Третьяковой.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=69 ... 4998225164
Там указано, что служащих военпенсов 21256.
Но под понятие военпенс попадают представители: ЗСУ, органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони ...
Исходя из ответа в ЗСУ служит 5410 и получают пенсию за выслугу лет, возникает вопрос - где служат остальные 16000 пенсионеров ?
https://www.facebook.com/photo/?fbid=70 ... cale=ru_RU
tumos
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:21

hxbbgaf

по буллингу єто к Вижрасане
всякое конечно могло быть, хорошо что я никого не покалечил в пылу

но как Украина может выстоять в страшной схватке, если будет много таких как ты?
Держится она на бондерлогах большей частью, твоих антиподах
а ты c них только требуешь перемог
так может и в школе было , а ?
fox767676
 
Повідомлень: 2496
З нами з: 13.06.20
Подякував: 331 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:31

  budivelnik написав:...........
3 Ви всерьоз вірите що при загальні чисельності армії в 1+млн осіб (а-ля раби) ця армія є дешевшою ніж 500 000 вмотивованих?
В той час коли на нулі - 300 000 ?
4 Ви всерьоз вірите що кошти які сьогодні отримують мцеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства - не вистарчить на оплату ВЕРЕСАМ якщо буде прийняте рішення про ЛЕГАЛЬНУ оплату за бронь?
Вы любите считать, возьмите и посчитайте.
Вы уверены, что нам будет достаточно 500 тыс. армии? В условиях, когда, как пишет Banderlog,
Там в кращому випадку 4чол на 300м
, а батальон порой меньше по численности, чем положено в роте?
Боюсь, что с такой армией мы достаточно быстро потерпим поражение.
Мотивация и хорошая подготовка солдата крайне важны, но никакая мотивация не заменит бойца в пустом окопе и не позволит роте выполнить задачу батальона.
Могу согласиться, что у нас многие организации работают, скажем, не так, как надо. Но из этого не следует, что надо ликвидировать "мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства". Правда, не знаю, что такое "фіктивні оборонні підприємства".
Если вы имеете ввиду не их ликвидацию, а ликвидацию взяток, кот. они берут, то интересно, на какую должность вас надо поставить, чтобы вы решили эту проблему - генпрокурора, министра внудел, главой НАБУ, САП, ВАКС, Верховного Суда, Президента? Возьмётесь? И сколько времени вам на это потребуется? За пару месяцев справитесь?
И ещё.
Вы сами часто приводите расчёты и доказываете, что если забрать деньги у богатых и раздать бедным, то это не спасёт, у бедных добавятся копейки. Буквально на днях вы приводили расчёты по затратам на высокие пенсии и доказывали, что это мелочи.
У меня, понятно, нет никаких данных по суммам, "які сьогодні отримують мсеки/тцк/поліція/прокуратура/суди/фіктивні оборонні підприємства", но подозреваю, что ситуация точно такая же.

А той самий сралін в 1922 році , коли зрозумів що примус не працює-ввів НЕП і голодна сирисири -перетворилась в ситу... от тільки проблема, ситі воювати не хотіли за права пролетаріяту африки.. тому прийшлось з 1934 цей НЕП викорчовувати з допомогою ПРИМУСУ... бо владу б губили.
НЭП ввёл не Сталин, а Ленин. И не в 1922, а в 1921.
НЭП фактически свернули в 1928, и даже юридически НЭП был прекращён 11 октября 1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной торговли в СССР, а не в 1934.

Вам бы немножко меньше апломба, цены бы не было.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 гру, 2024 03:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32067
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:33

  hxbbgaf написав:
  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другое. Военные, Карл!
так вони тупо не хотять. Аморальні лічності. Шо будем з ними робити? Обратімся к совісті?

Та похоже, нет смысла. Может, хоть кто-то другой почитает и это поможет ему понять суть происходящего. ....
Вот за это во время Майдана мы не довоевали. Люстрации судей и прокуроров не было, рано разошлись, поверили в сказки, и путлер подыграл, что стало не до того. Тут да. А надо было, может статься так, что именно эта гниль станет фатальной. И сейчас надо давить на власть, чтоб проводили люстрацию судей и прокуроров.
а шо тут понімати ?
ти не хочеш і скоріше за все і не придатний.
Ти тіко на майдані кидати коктейлі молотова по мєнтам можеш, яких власть вигнала і поставила раком, а команди бити вас актівістів в хвіст і гриву довго не давала. Та по солдатикам срочнікам з нацгвардії за якими доблесні правоохоронці ховались)
І військові професіонали воювати чогось не хотять...
І пересічні тільки якщо бусифікують соглашаються.
Давити на власть хочеш? :lol:
ну піди подави. Це тобі не злочинний уряд яника. Тут демократія, бистро по зубам получиш.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:35

  fox767676 написав:hxbbgaf

по буллингу єто к Вижрасане
всякое конечно могло быть, хорошо что я никого не покалечил в пылу

но как Украина может выстоять в страшной схватке, если будет много таких как ты?
Держится она на бондерлогах большей частью, твоих антиподах
а ты c них только требуешь перемог
так может и в школе было , а ?


Не знаю, что за "вижрасана". Так ты же начал флудить этой темой.
Я с них ничего не требую (кто реально воюет, если это так), я больше пишу о подонках, которые сидят на нашей шее, разводят коррупцию, бардак и грабят страну во время войны. И о силовиках, которые тоже всю жизнь крышевали, грабили и сидели на шее у народа и теперь, когда пришла беда, хотят спрятаться за такими как я.
Шо было? Ты не знаешь, кто становится жертвой буллинга? Тот кто тихо сидит, учится и никого не трогает.. И не может ничего сделать против толпы агрессивных спортивных подростков. Это практически всегда так.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22547
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:40

  hxbbgaf написав:Шо было? Ты не знаешь, кто становится жертвой буллинга? Тот кто тихо сидит, учится и никого не трогает.. И не может ничего сделать против толпы агрессивных спортивных подростков. Это практически всегда так.
шо мішало тобі бути агресивним і спортивним?
Шо мішало самому водити толпу? Даж не толпу а хоча б невелику групу?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:47

  Banderlog написав: а шо тут понімати ?
ти не хочеш і скоріше за все і не придатний.
Ти тіко на майдані кидати коктейлі молотова по мєнтам можеш, яких власть вигнала і поставила раком, а команди бити вас актівістів в хвіст і гриву довго не давала. Та по солдатикам срочнікам з нацгвардії за якими доблесні правоохоронці ховались)
І військові професіонали воювати чогось не хотять...
І пересічні тільки якщо бусифікують соглашаються.
Давити на власть хочеш? :lol:
ну піди подави. Це тобі не злочинний уряд яника. Тут демократія, бистро по зубам получиш.

А чего вы ко мне пристали? Как позовут, пойду, я не говорю, что я не хочу. Точнее, хотеть воевать - это действительно, надо быть не в себе, понимаю, что нужно, в отличие от реальных военных, которые могли бы принести гораздо больше пользы.
Так ты еще и за янука? После всего, что было, после избиения абсолютно мирных студентов (беркутов уже оправдали по стандартной процедуре тягомотины до истечения срока давности), после убийств активистов, расстрелов безоружных, как все увидели межигорье, как все увидели ломящийся от миллионов и золота стол ставицкого (рейдера, которого тоже недавно оправдал доблестный вышгородский "суд" по той же стандартной схеме), как проклятый зек сбежал к кацапам и даже самый тупой понял, что это их агент и что оккупация была запланирована, как призывал идти на нас войной и убивать нас и соглашался с кацапами? Ни по каким солдатикам я ничего не кидал, мирно стоял, пел гимн, 19-го и 20-го января только в барабан били с папой (покойным уже, врачи замордовали во время ковида, сначала выписали за день с пневмонией, потом отобрали телефон и замордовали в другой больнице, я 2-х родственников похоронил за последние 4 года), а 18-го февраля, я писал уже когда-то, у меня были дела, и я уехал за полчаса до того, как попер беркут. Такое впечатление, что здесь сидят одни фсбшные провокаторы...
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 27 гру, 2024 04:14, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22547
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11527115281152911530>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78966
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 251869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 890509
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (50)
27.12.2024 03:13
Sense Bank (13326)
27.12.2024 01:17
Ринок ОВДП (7176)
27.12.2024 00:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.