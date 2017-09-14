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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 03:50
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Шо было? Ты не знаешь, кто становится жертвой буллинга? Тот кто тихо сидит, учится и никого не трогает.. И не может ничего сделать против толпы агрессивных спортивных подростков. Это практически всегда так.
шо мішало тобі бути агресивним і спортивним?
Шо мішало самому водити толпу? Даж не толпу а хоча б невелику групу?
Наверное, особенности характера и телосложения. И я ходил в школу учиться, а не быть агрессивным и водить толпу, изначально не было такой цели. В отличие от них, тех несколько подростков, 3 из которых, кстати, были опять из кацапии, родители притащили их сюда, чтоб не забрали в Чечню воевать, учиться они здесь не собирались и считали себя выше других, и им давали все права, украинский язык, литературу, историю, украинознавство они вообще могли не посещать и не сдавать, только иногда приходили поржать с украинских слов. Конец 90-х начало 2000-х.
Вообще, с такими рассуждениями не стать нам Европой... Вернее, с рассуждениями, не знаю кого, может быть, очередных фсбшных провокаторов. Ну, вата, понятно, у них насилие в крови, а Украина же вроде как воюет за Европейские ценности, толерантность, уважение друг к другу...
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2024 04:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:06
hxbbgaf написав:
Ну, вата, понятно, у них насилие в крови, а Украина же вроде как воюет за Европейские ценности, толерантность, уважение друг к другу...
з чого ти взяв шо я хочу стати європой? ) і воюю з а європейські цінності? Якщо європейські цінності це цінності тих хто збудував париж і берлін то я за ті цінності. Но якщо це цінності тих що закидали міста мусором і обмалювали графіті то якось без мене)))
Співав гімн кажеш?)) Ладно якшо не втечеш од бурятів і будеш співати гімн то халяра з тобой. Тіки прекращай з корупцією боротись і на владу давити)))
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:12
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Тіки прекращай з корупцією боротись і на владу давити)))
Это почему же? Коррупция - второй враг после путлера. Сколько сотен тысяч и миллионов сейчас не воюет из-за коррупцию, какая была бы ситуация на фронте, если б они все воевали, и сколько можно было бы накупить дронов, если деньги шли на них, а на на коррупцию и набивание карманов? Опять какие-то кацапские рассуждения, молиться на царя и царьков, что бы ни произошло.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:22
hxbbgaf написав: Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Тіки прекращай з корупцією боротись і на владу давити)))
Это почему же? Коррупция - второй враг после путлера. Сколько сотен тысяч и миллионов сейчас не воюет из-за коррупцию
ситуация на
ви не воюєте не через корупцію а ізза особєнностєй характєра і тєлосложенія)
Заварили цю кашу а тепер розхльобують за вас прості роботяги яким діла нема ні до цінностей ні до європи.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:24
Hotab написав:hxbbgaf
UA підтвердить. (А, вже сказав, що «нє должен»)
Не удивлюсь. Так сколько же вас тут, сплошные силовики отставники, похоже, с цифрами нам тоже лапшают, вас далеко не 180 тыс. до 60 лет.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:40
Banderlog написав:
ви не воюєте не через корупцію а ізза особєнностєй характєра і тєлосложенія)
Заварили цю кашу а тепер розхльобують за вас прості роботяги яким діла нема ні до цінностей ні до європи.
На мне что свет клином сошелся? Большая часть именно из-за коррупции и кумовства и не воюет.
То есть это не путлер заварил кашу, а мы? Может, мы еще и напали на него? Что дальше? Только не надо маши ципко и гали пышняк. Путлер готовился к войне задолго до того, рашистская пропаганда с их зомбоящика была уже летом 2013-го, а 7 ноября 2013-го небезызвестный гиркин приезжал тренироваться рыть окопы прямо в Киеве где Троещинский пляж. И примерную хронологию событий Майдана я выше написал, если кратко, все эти действия беркута - это была сплошная провокация, все было заранее продумано, в крайнем случае, если б мы оказались полными рабами и это не вызвало бы протест, была бы тихая оккупация и мы бы были уже федеральным округом (кто такой янук, думаю, тоже давно всем понятно, я выше написал по этому поводу), а все кто против, гнили бы в тюрьме, но таких было бы много, да и мы путлеру не нужны (даже, если бы оказались рабами, очень жаль, что приходится о таком писать, но вы, я вижу, клоните к этому, обвиняя в войне нас, а не кремль), включи зомбоящик и послушай, он говорит, что мы не люди и нас нас надо убить, а в 2013-м это писалось уже всеми ботами на помойках, а телек только начинал проталкивать идею нашей неполноценности, это уже шло расчеловечивание, ключевая составляющая подготовки к войне, поэтому по-любому бы была война или просто геноцид.
А дела нет "до европейских ценностей", пока за тобой не придут, надо помнить слова Нимеллера.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 27 гру, 2024 04:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:50
Короче, похоже, тут действительно больше нечего делать. Когда форумы пустеют, одни боты и остаются, а боты сейчас, в основном, какие? Кому надо тут целыми днями сидеть и вгонять нас в депрессию и подавлять волю к сопротивлению? Думаю, понятно.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:52
hxbbgaf написав: Banderlog написав:
ви не воюєте не через корупцію а ізза особєнностєй характєра і тєлосложенія)
Заварили цю кашу а тепер розхльобують за вас прості роботяги яким діла нема ні до цінностей ні до європи.
На мне что свет клином сошелся? Большая часть именно из-за коррупции и кумовства и не воюет.
То есть это не путлер заварил кашу, а мы? Может, мы еще и напали на него? Что да.
А дела нет "до европейских ценностей", пока за тобой не придут, надо помнить слова Нимеллера.
іменно на тобі і зійшовся.
Не ви значить спровокували цю віну? Мож ти не знав що в нас на кордоні путін? Мож ти не знав що є пр? І за неї голосують половина українців? Но ти думав шо самий розумний розумніший за кучму який був за багатовекторність і створив українську систему з балансів і противаг . Який роздав власність олігархам і стравлював їх одне з одним.
Прийдуть не за мною. Прийду я.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:01
Banderlog написав:
іменно на тобі і зійшовся.
Не ви значить спровокували цю віну? Мож ти не знав що в нас на кордоні путін? Мож ти не знав що є пр? І за неї голосують половина українців? Но ти думав шо самий розумний розумніший за кучму який був за багатовекторність і створив українську систему з балансів і противаг . Який роздав власність олігархам і стравлював їх одне з одним.
Прийдуть не за мною. Прийду я.
Короче, понятно, ничего нового, очередной набор рашистской пропаганды, с последней фразой тоже понятно, сбрасываешь маску? Да, спровоцировали насильника, тоже ничего нового. Распяли мальчика, может, еще, убили несуществующую девочку, Наталья Антелава там вроде расследовала, и съели всех снегирей? Что еще? А чего греки не спровоцировали, они там тоже коктейли кидали в ментов тогда же, правда, их так перед этим не лупасили дубинками, не находили замордованных активистов по лесам и не расстреливали безоружную Небесную Сотню... Не верю, что сейчас кому-то непонятно, что такое янук. Кучма уничтожил армию и раздеребанил и отдал кацапам не только ЯО, а и самолеты и все, что бьет дальше чем на 100 км (из-за чего сейчас мы и не можем отбиться) и укоренил коррупцию, никого он не стравливал, все олигархи с ним связаны и были от его зятя пинчука до ахметки - хозяина приволоченного им из разграбленного Донбасса янука.
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