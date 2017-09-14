Додано: П'ят 27 гру, 2024 04:40

Banderlog написав: ви не воюєте не через корупцію а ізза особєнностєй характєра і тєлосложенія)

Заварили цю кашу а тепер розхльобують за вас прості роботяги яким діла нема ні до цінностей ні до європи. ви не воюєте не через корупцію а ізза особєнностєй характєра і тєлосложенія)Заварили цю кашу а тепер розхльобують за вас прості роботяги яким діла нема ні до цінностей ні до європи.

На мне что свет клином сошелся? Большая часть именно из-за коррупции и кумовства и не воюет.То есть это не путлер заварил кашу, а мы? Может, мы еще и напали на него? Что дальше? Только не надо маши ципко и гали пышняк. Путлер готовился к войне задолго до того, рашистская пропаганда с их зомбоящика была уже летом 2013-го, а 7 ноября 2013-го небезызвестный гиркин приезжал тренироваться рыть окопы прямо в Киеве где Троещинский пляж. И примерную хронологию событий Майдана я выше написал, если кратко, все эти действия беркута - это была сплошная провокация, все было заранее продумано, в крайнем случае, если б мы оказались полными рабами и это не вызвало бы протест, была бы тихая оккупация и мы бы были уже федеральным округом (кто такой янук, думаю, тоже давно всем понятно, я выше написал по этому поводу), а все кто против, гнили бы в тюрьме, но таких было бы много, да и мы путлеру не нужны (даже, если бы оказались рабами, очень жаль, что приходится о таком писать, но вы, я вижу, клоните к этому, обвиняя в войне нас, а не кремль), включи зомбоящик и послушай, он говорит, что мы не люди и нас нас надо убить, а в 2013-м это писалось уже всеми ботами на помойках, а телек только начинал проталкивать идею нашей неполноценности, это уже шло расчеловечивание, ключевая составляющая подготовки к войне, поэтому по-любому бы была война или просто геноцид.А дела нет "до европейских ценностей", пока за тобой не придут, надо помнить слова Нимеллера.