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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:12
hxbbgaf написав: Banderlog написав:
іменно на тобі і зійшовся.
Прийдуть не за мною. Прийду я.
. Кучма уничтожил армию и раздеребанил и отдал кацапам не только ЯО, а и самолеты и все, что бьет дальше чем на 100 км (из-за чего сейчас мы и не можем отбиться) и .
може й ти створив ту ядерну зброю і ракети які кучма віддав?
Ви з 2004 року з корупцією боретесь вже 20 років. А корупції все більше) де створена вами за 20 років ядерна зброя? Де ракети? Ви не здатні налагодити виробництво елементарних мінометних мін. Чи даж патронів до ак
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:15
Самые наглые и агрессивные как раз не с коммуналок, и я выше написал, кто. У кацапских сынков, которых увезли от войны в Чечне, как раз всего было больше чем у наших, бедные сидели дома. Какой активизм, сейчас война, я отвечаю на провокации (хотя пора заканчивать) и выступаю против того, что может привести к нашему полному уничтожению и торжеству московского фашизма.
Другой кацапскую пропаганду пересказывает, поддерживает агентов кремля, которые посдавали все оружие, а потом почему не создали, когда кацапы нас 300 лет уничтожали, истребляли всю на что-то способную элиту, потом принялись и за простых селян, которых миллионы заморили голодом (у моей бабушки 9 родственников были заморены голодом) и равняли с землей, все, что хоть как-то ассоциировалось с нашей идентичностью и способностью к сопротивлению, и нашпиговывали все власти своими агентами. Но при этом с коррупционерами, в т.ч. из-за которых и не создали, бороться не надо...
Всяческие снобы, лицемеры и боты счастливо оставаться..
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hxbbgaf
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:31
hxbbgaf написав:
Самые наглые и агрессивные как раз не с коммуналок, и я выше написал, кто.
Всяческие снобы, лицемеры и боты счастливо оставаться..
ти на фронт? ) чи лишишся боротись з корупцією і співати гімн на майдані?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:34
Я в школе депутатскому сынку купоно-карбованци в рот засунул. Уже тогда с кучмизмом боролся , задолго до майданов . А что абырвалг , пишет кулаками после драки Если добился своего в 2014 то надо было развивать успех , спрыгивпть с наркоты, качаться и на Донбасс гнать интервентов. А он захотел за спиной совков спрятаться
Но так не работает
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