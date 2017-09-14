Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:15

Самые наглые и агрессивные как раз не с коммуналок, и я выше написал, кто. У кацапских сынков, которых увезли от войны в Чечне, как раз всего было больше чем у наших, бедные сидели дома. Какой активизм, сейчас война, я отвечаю на провокации (хотя пора заканчивать) и выступаю против того, что может привести к нашему полному уничтожению и торжеству московского фашизма.

Другой кацапскую пропаганду пересказывает, поддерживает агентов кремля, которые посдавали все оружие, а потом почему не создали, когда кацапы нас 300 лет уничтожали, истребляли всю на что-то способную элиту, потом принялись и за простых селян, которых миллионы заморили голодом (у моей бабушки 9 родственников были заморены голодом) и равняли с землей, все, что хоть как-то ассоциировалось с нашей идентичностью и способностью к сопротивлению, и нашпиговывали все власти своими агентами. Но при этом с коррупционерами, в т.ч. из-за которых и не создали, бороться не надо...

Всяческие снобы, лицемеры и боты счастливо оставаться..