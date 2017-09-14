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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11527115281152911530

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:31

  hxbbgaf написав:Самые наглые и агрессивные как раз не с коммуналок, и я выше написал, кто.
Всяческие снобы, лицемеры и боты счастливо оставаться..
ти на фронт? ) чи лишишся боротись з корупцією і співати гімн на майдані? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:34

Я в школе депутатскому сынку купоно-карбованци в рот засунул. Уже тогда с кучмизмом боролся , задолго до майданов . А что абырвалг , пишет кулаками после драки Если добился своего в 2014 то надо было развивать успех , спрыгивпть с наркоты, качаться и на Донбасс гнать интервентов. А он захотел за спиной совков спрятаться
Но так не работает
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:34

  hxbbgaf написав: я отвечаю на провокации (хотя пора заканчивать) и выступаю против того...
Всяческие снобы, лицемеры и боты счастливо оставаться..

Тобто вистрибнув з суто безпідставними претензіями до інших та вигадками зі стелі - і це в тебе визначається, як "відповідаю на провокації"?
Пояснення та фактаж ігноруєш, генеруючі нові. Замість розібратися і вияснити для самого себе хоча б одне підняте тобою ж уявлення.
То може тебе отоді раніше і не булили, а лише відповідали на твої отакі наче "відповіді".

Яскравий представник секти генераторів своїх хатєлок. Бо хочеться.
detroytred
 
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