ти на фронт? ) чи лишишся боротись з корупцією і співати гімн на майдані?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:31
Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:34
Я в школе депутатскому сынку купоно-карбованци в рот засунул. Уже тогда с кучмизмом боролся , задолго до майданов . А что абырвалг , пишет кулаками после драки Если добился своего в 2014 то надо было развивать успех , спрыгивпть с наркоты, качаться и на Донбасс гнать интервентов. А он захотел за спиной совков спрятаться
Но так не работает
Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:34
Тобто вистрибнув з суто безпідставними претензіями до інших та вигадками зі стелі - і це в тебе визначається, як "відповідаю на провокації"?
Пояснення та фактаж ігноруєш, генеруючі нові. Замість розібратися і вияснити для самого себе хоча б одне підняте тобою ж уявлення.
То може тебе отоді раніше і не булили, а лише відповідали на твої отакі наче "відповіді".
Яскравий представник секти генераторів своїх хатєлок. Бо хочеться.
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