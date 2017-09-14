Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:18

Відповідаючи на запитання, які формати припинення війни в Україні він для себе розглядає, - лише повернення до кордонів 1991 року чи варіанти "замороження" війни, парламентар зауважив, що війни закінчуються в трьох випадках.Перший - це коли одна країна програє, другий - коли під час ведення бойових дій одна зі сторін іде на компроміс. "Наприклад, віддати частину своїх територій. Дозволити якусь проросійську культуру тут, мову, якісь російські політичні сили", - сказав Костенко.За його словами, це той компроміс, який, мабуть, хотіла б Російська Федерація, і це те, можливо, до чого нас будуть схиляти.Третій випадок, коли закінчуються війни, - це коли обидві країни під час ведення бойових дій виснажують свої ресурси до такого рівня, що вони просто вже не можуть далі вести бойові дії, і розуміють, що обом їм потрібен мир."І вони готові йти на компроміси, домовлятися, бо в них немає іншого шансу. Отут, звичайно, є моменти, коли ти можеш повернути своє", - сказав Костенко.Він висловив думку, що ні перший, ні другий варіант для України не підходить, адже "Росія - це країна, яка повертається".Чітко і конкретно.До повного виснаження.Хоча ні. Оскільки лопати в нас точно не "виснажаться"; другий варіант відпадає; для першого варіанту програти Україна апріорі не може; то ж залишається лише Перемога.