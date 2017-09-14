ти на фронт? ) чи лишишся боротись з корупцією і співати гімн на майдані?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:31
Додано: П'ят 27 гру, 2024 05:34
Я в школе депутатскому сынку купоно-карбованци в рот засунул. Уже тогда с кучмизмом боролся , задолго до майданов . А что абырвалг , пишет кулаками после драки Если добился своего в 2014 то надо было развивать успех , спрыгивпть с наркоты, качаться и на Донбасс гнать интервентов. А он захотел за спиной совков спрятаться
Но так не работает
Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:34
Тобто вистрибнув з суто безпідставними претензіями до інших та вигадками зі стелі - і це в тебе визначається, як "відповідаю на провокації"?
Пояснення та фактаж ігноруєш, генеруючі нові. Замість розібратися і вияснити для самого себе хоча б одне підняте тобою ж уявлення.
То може тебе отоді раніше і не булили, а лише відповідали на твої отакі наче "відповіді".
Яскравий представник секти генераторів своїх хатєлок. Бо хочеться.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:43
Передавай там Флер привет
Или ты, сразу в Америку?
На лечащего врача максимум
Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:18
Відповідаючи на запитання, які формати припинення війни в Україні він для себе розглядає, - лише повернення до кордонів 1991 року чи варіанти "замороження" війни, парламентар зауважив, що війни закінчуються в трьох випадках.
Перший - це коли одна країна програє, другий - коли під час ведення бойових дій одна зі сторін іде на компроміс. "Наприклад, віддати частину своїх територій. Дозволити якусь проросійську культуру тут, мову, якісь російські політичні сили", - сказав Костенко.
За його словами, це той компроміс, який, мабуть, хотіла б Російська Федерація, і це те, можливо, до чого нас будуть схиляти.
Третій випадок, коли закінчуються війни, - це коли обидві країни під час ведення бойових дій виснажують свої ресурси до такого рівня, що вони просто вже не можуть далі вести бойові дії, і розуміють, що обом їм потрібен мир.
"І вони готові йти на компроміси, домовлятися, бо в них немає іншого шансу. Отут, звичайно, є моменти, коли ти можеш повернути своє", - сказав Костенко.
Він висловив думку, що ні перший, ні другий варіант для України не підходить, адже "Росія - це країна, яка повертається".
Чітко і конкретно.
До повного виснаження.
Хоча ні. Оскільки лопати в нас точно не "виснажаться"; другий варіант відпадає; для першого варіанту програти Україна апріорі не може; то ж залишається лише Перемога.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:52
От тут нюанс
Без Порошенка ЙОГО 1,2 млрд /рік - отримати не можна..
Так само як БЕЗ ВАС не можна продати ВАШУ квартиру і гроші відправити в ЗСУ.
Тому
Спочатку добийтесь щоб аналогічні виплати робили зеленські/ахметови- а вже після того добивайтесь від порошенків....
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