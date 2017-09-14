Я в школе депутатскому сынку купоно-карбованци в рот засунул. Уже тогда с кучмизмом боролся , задолго до майданов . А что абырвалг , пишет кулаками после драки Если добился своего в 2014 то надо было развивать успех , спрыгивпть с наркоты, качаться и на Донбасс гнать интервентов. А он захотел за спиной совков спрятаться Но так не работает
hxbbgaf написав: я отвечаю на провокации (хотя пора заканчивать) и выступаю против того... Всяческие снобы, лицемеры и боты счастливо оставаться..
Тобто вистрибнув з суто безпідставними претензіями до інших та вигадками зі стелі - і це в тебе визначається, як "відповідаю на провокації"? Пояснення та фактаж ігноруєш, генеруючі нові. Замість розібратися і вияснити для самого себе хоча б одне підняте тобою ж уявлення. То може тебе отоді раніше і не булили, а лише відповідали на твої отакі наче "відповіді".
Яскравий представник секти генераторів своїх хатєлок. Бо хочеться.
Відповідаючи на запитання, які формати припинення війни в Україні він для себе розглядає, - лише повернення до кордонів 1991 року чи варіанти "замороження" війни, парламентар зауважив, що війни закінчуються в трьох випадках.
Перший - це коли одна країна програє, другий - коли під час ведення бойових дій одна зі сторін іде на компроміс. "Наприклад, віддати частину своїх територій. Дозволити якусь проросійську культуру тут, мову, якісь російські політичні сили", - сказав Костенко. За його словами, це той компроміс, який, мабуть, хотіла б Російська Федерація, і це те, можливо, до чого нас будуть схиляти.
Третій випадок, коли закінчуються війни, - це коли обидві країни під час ведення бойових дій виснажують свої ресурси до такого рівня, що вони просто вже не можуть далі вести бойові дії, і розуміють, що обом їм потрібен мир. "І вони готові йти на компроміси, домовлятися, бо в них немає іншого шансу. Отут, звичайно, є моменти, коли ти можеш повернути своє", - сказав Костенко.
Чітко і конкретно. До повного виснаження. Хоча ні. Оскільки лопати в нас точно не "виснажаться"; другий варіант відпадає; для першого варіанту програти Україна апріорі не може; то ж залишається лише Перемога.
budivelnik написав:Можна Порошенка відправити на фронт - а можна отримати від нього 1,2 млрд грн в рік....і за ці гроші перетворити батальйон К2 з батальйона на полк.....
А можна ще краще - відправити Порошенка на фронт а 1.2 млрд грн отримати замість нього Ну якби шоколадна фабріка у центрі Києва й до нього ж була - буде й після нього. А далі по тексту згоден "за ці гроши перетворити батальони на полки", тут заперечень нема
От тут нюанс Без Порошенка ЙОГО 1,2 млрд /рік - отримати не можна.. Так само як БЕЗ ВАС не можна продати ВАШУ квартиру і гроші відправити в ЗСУ. Тому Спочатку добийтесь щоб аналогічні виплати робили зеленські/ахметови- а вже після того добивайтесь від порошенків....
З іншого боку- нічого не заважає Вам подати власний приклад САМІ все своє продаєте і перечисляєте отримане на ЗСУ а потім вимагаєте від інших зробити те саме.
hxbbgaf написав:Та похоже, нет смысла. Может, хоть кто-то другой почитает и это поможет ему понять суть происходящего. .... Вот за это во время Майдана мы не довоевали. Люстрации судей и прокуроров не было, рано разошлись, поверили в сказки, и путлер подыграл, что стало не до того. Тут да. А надо было, может статься так, что именно эта гниль станет фатальной. И сейчас надо давить на власть, чтоб проводили люстрацию судей и прокуроров.
а шо тут понімати ? ти не хочеш і скоріше за все і не придатний. Ти тіко на майдані кидати коктейлі молотова по мєнтам можеш, яких власть вигнала і поставила раком, а команди бити вас актівістів в хвіст і гриву довго не давала. Та по солдатикам срочнікам з нацгвардії за якими доблесні правоохоронці ховались) І військові професіонали воювати чогось не хотять... І пересічні тільки якщо бусифікують соглашаються. Давити на власть хочеш? ну піди подави. Це тобі не злочинний уряд яника. Тут демократія, бистро по зубам получиш.
ось воно ригівське й полізло. й злі майданівці, й бідненькі менти. й це лише при демократії по зубам дають, а при Янику ввічливо до автозаку проводжали.
я так розумію, при Янику нормально почувався, не останній в церкві це ж не просто так. а після Майдану від корито закінчилось - звісно така образа. не переймався, при Раші теж влаштуєшся - інші церкви взагалі заборонять...