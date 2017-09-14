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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 11:54
Дюрі-бачі написав:
Якщо не буде прийнято ніяких рішень владою, то цілком можливі дуже негативні сценарії, про які тут пишуть.
А така обмежена мобілізація забезпечила б здатність воювати весь 2025 і половину 2026 року, щоб здобути перемогу.
Ні разу не бачив тут опису "дуже негативних сценаріїв". Повторюсь: ні разу.
Тотальна більшість(навіть тут на форумі) навіть не усвідомлює які "дуже негативні сценарії" можуть відбутись.
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andrijk777
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 11:58
Успіх написав:
Я вчора переписувався з моїм колишнім командиром(він ще рік тому звільнився по догляду), і в основному тема була про "бардак/несправедливість у всьому"...
І от в кінці нашої переписки, він написав чудову, підсумовуючу все, річ!
Він написав(цитую): "Краще не буде. Ця країна перемогла сама себе."
Я навіть міг би сказати, коли саме це сталося. І хто з учасників цього форуму брав у цьому участь...
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sashaqbl
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:00
hxbbgaf написав:Всех этих тонкостей я не знаю, но это ничего не меняет. Как и на учете может и не быть из-за бардака, который там устроили такие как вы, вот я все проходил в 2003-м, а в через 13 лет меня нигде не оказалось, вообще, ни одного документа, пришлось заново проходить комиссию из-за прописки, так что если когда-то стали, это ничего не значит. Мне, кстати, первый раз в психушке сказали, что напишут непригодность, я за ней пришел, и все исчезло, 18б выдали уже 2-й раз. По идее, тоже незаконно, это вы цепляетесь за каждую букву, абы не воевать.
Главное, что вы все говорите, что не должны воевать, а за вас должен кто-то другой. Военные, Карл!
Тепер багато що стало на свої місця
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Faceless
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:04
Hotab написав:
З 170 тис воєнпеснів до 60 років , служить 20.
Ну так ще трішки призвати, і не буде про що говорити та дискутувати, анн ніт, не призивають.
Та й розрахунки ваші так собі. щось там про людей до 50 написали. А токаря в 55 норм, єто другоє. Він же здоров'я своє беріг, по банях з бабами і раками серце не угравав, можна брать.
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BeneFuckTor
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:05
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:
Якщо не буде прийнято ніяких рішень владою, то цілком можливі дуже негативні сценарії, про які тут пишуть.
А така обмежена мобілізація забезпечила б здатність воювати весь 2025 і половину 2026 року, щоб здобути перемогу.
Ні разу не бачив тут опису "дуже негативних сценаріїв". Повторюсь: ні разу.
Тотальна більшість(навіть тут на форумі) навіть не усвідомлює які "дуже негативні сценарії" можуть відбутись.
Так само, як і на раші.
В них "за нами правда, тому безумовно і перемога".
В нас "ми ельфи. Добро завжди перемагає зло".
По суті ж одне і те саме "нашє дєло правоє, враг будєт розбіт."
Це на Заході калькулятор.
А пісні лише на словах.
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detroytred
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:09
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:11
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:
Якщо не буде прийнято ніяких рішень владою, то цілком можливі дуже негативні сценарії, про які тут пишуть.
А така обмежена мобілізація забезпечила б здатність воювати весь 2025 і половину 2026 року, щоб здобути перемогу.
Ні разу не бачив тут опису "дуже негативних сценаріїв". Повторюсь: ні разу.
Тотальна більшість(навіть тут на форумі) навіть не усвідомлює які "дуже негативні сценарії" можуть відбутись.
сценарії типу сирійського намалювати можна, але навіщо? більшість їх не обговорює, бо вірогідність дуже низька. це те саме, що обговорювати "парад на Красной площади". й то парад - більш вірогідний
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Shaman
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:11
Господар Вельзевула написав:
А почем берут на БП,дорого? мы тут толпой в Буковель в начале января собрались, а у одного моего товарища никаких доков нет. Человек уже волком воет,три года безвылазно сидеть. Из вариантов- одеть его женщиной или спрятать в багажнике под баулами -ну все такое себе. Щас же все в доки упирается, будь ты хоть безногий.
Я влітку їздив у Хорватію. Нічого не платив.
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sashaqbl
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:16
Я в своєму пості спеціально виділив ваші слова. Ось так: виділено
Ну читайте хоч трішки, а не тільки пишіть.
Там вжито слово ТУТ
. Я(ви) мав на увазі цей форум, очевидно.
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andrijk777
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:19
BeneFuckTor написав: Hotab написав:
З 170 тис воєнпеснів до 60 років , служить 20.
Ну так ще трішки призвати, і не буде про що говорити та дискутувати, анн ніт, не призивають.
Тобто призвати, щоби не було про що говорити та дискутувати?
Мабуть всоте: призивають воєнпенсів. Призивають.
Але за 50+ багато з них мають бронь, відстрочки.
Так само, як і токарі.
Не проблема зняти з них ці права (на бронь, відстрочку з десяток пунктів), як і в токарів. Знімуть, то й знімуть. Приймуть про стрільцями в окопи, то й приймуть.
Але ж зрозуміло, що тоді токарів будуть овсі........
Чого хвилюватися-то?
Без зупинки війни черга дійде до всіх, хто ще не встиг.
Якщо А. не помиляється, то в рфії на весну готується велика мобілізація.
Відповідно тоді й в нас буде ще більша.
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detroytred
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