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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11529115301153111532>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:25

  Hotab написав:
  tester7336 написав:
  hxbbgaf написав:По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками.


можете указать чем именно это регламентируется?
в том положении что вы указали ранее не нахожу такого. как и в указе.

Таблетками.
На одну-дві ступіні нижче - можуть.
Розжалувати до солдата (стрілка) - це барбітуратні розповіді.

а спеціальність - лише споріднені?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:26

  sashaqbl написав:[
Я влітку їздив у Хорватію. Нічого не платив.


Ну так вы же первый сорт,насколько я помню.
а я пишу про третий сорт,так называемый "дикий ухилянт", они и по городу перебежками перемещаются, тщательно согласовывая свой маршрут с чатами в телеге.
Намедни ржака была у нас-человек с буса на ходу выскочил,в окно,окровавленный и тикать полями.Днепр,Донецкое шоссе. :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:28

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:andrijk777
https://youtu.be/pugcn263X5s?si=skCuRpj4gCO3x1q7&t=2825

Я в своєму пості спеціально виділив ваші слова. Ось так: виділено
Ну читайте хоч трішки, а не тільки пишіть.
Там вжито слово ТУТ. Я(ви) мав на увазі цей форум, очевидно.

тут здається навпаки багато хто бачить лише сценарій повної капітуляції - що ще негативніше? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:28

Shaman

а спеціальність - лише споріднені?


Можуть запропонувати перенавчання.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:28

  detroytred написав:Так само, як і на раші.

В них "за нами правда, тому безумовно і перемога".
В нас "ми ельфи. Добро завжди перемагає зло".
По суті ж одне і те саме "нашє дєло правоє, враг будєт розбіт."

Це на Заході калькулятор.
А пісні лише на словах.

Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:29

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:.............
Ні разу не бачив тут опису "дуже негативних сценаріїв". Повторюсь: ні разу.
Тотальна більшість(навіть тут на форумі) навіть не усвідомлює які "дуже негативні сценарії" можуть відбутись.

сценарії типу сирійського намалювати можна, але навіщо? більшість їх не обговорює, бо вірогідність дуже низька. це те саме, що обговорювати "парад на Красной площади". й то парад - більш вірогідний ;)

Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:32

  Господар Вельзевула написав:
  sashaqbl написав:[
Я влітку їздив у Хорватію. Нічого не платив.

Ну так вы же первый сорт,насколько я помню.
а я пишу про третий сорт,так называемый "дикий ухилянт", они и по городу перебежками перемещаются, тщательно согласовывая свой маршрут с чатами в телеге.
Намедни ржака была у нас-человек с буса на ходу выскочил,в окно,окровавленный и тикать полями.Днепр,Донецкое шоссе. :mrgreen:

без жартів. оцей подвійний володар мух пише свідомі провокації. спочатку він шукав, як ефективніше тут сіяти негатив. зараз знайшов формат типу людини, яка порішала питання з мобілізацією, й постійно цим хизується. навряд чи це реальна людина... про російську мову вже мовчу, розуміє, що гугл перекладач часто працює недолуго.

чи в нас демократія, й з цим нічого не можна не зробити? навіть або з провокатором, або з покидьком...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 27 гру, 2024 12:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:33

  Shaman написав:тут здається навпаки багато хто бачить лише сценарій повної капітуляції - що ще негативніше? :)

Хто? Де? Люди які таке пишуть - невігласи.
Більше того - немає такого поняття "повна капітуляція". Почитай хоча б вікіпедію для загального розвитку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:34

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:тут здається навпаки багато хто бачить лише сценарій повної капітуляції - що ще негативніше? :)

Хто? Де? Люди які таке пишуть - невігласи.
Більше того - немає такого поняття "повна капітуляція". Почитай хоча б вікіпедію для загального розвитку.

ще один починає чіплятися до слів замість змісту. :D наведи свій термін, буду його використовувати у спілкуванні з тобою, щоб не марнувати час 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:37

  Господар Вельзевула написав:а я пишу про третий сорт,так называемый "дикий ухилянт", они и по городу перебежками перемещаются, тщательно согласовывая свой маршрут с чатами в телеге.
пока не поймали это 2й сорт, а когда поймают - 3й.
Wirująświatła
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