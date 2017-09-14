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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:38
andrijk777 написав: detroytred написав:
Так само, як і на раші.
В них "за нами правда, тому безумовно і перемога".
В нас "ми ельфи. Добро завжди перемагає зло".
По суті ж одне і те саме "нашє дєло правоє, враг будєт розбіт."
Це на Заході калькулятор.
А пісні лише на словах.
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
Ну почему, в принципе есть гораздо более негативные, но пока что нет никаких оснований для их реализации. Хотя почему-то здесь некоторые на них надеются.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:38
ЛАД написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
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Ні разу не бачив тут опису "дуже негативних сценаріїв". Повторюсь: ні разу.
Тотальна більшість(навіть тут на форумі) навіть не усвідомлює які "дуже негативні сценарії" можуть відбутись.
сценарії типу сирійського намалювати можна, але навіщо? більшість їх не обговорює, бо вірогідність дуже низька. це те саме, що обговорювати "парад на Красной площади". й то парад - більш вірогідний
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
тут хто не хоче бачити вади диктатури - для тих неочікувано. а так прикладів від Румунії та Лівії до Сирії (поки останній) - дуже багато. точніше, ці приклади показують що таке обов'язково станеться. але так, коли станеться, що стане тригером - це дійсно настає раптово.
маю надію, що ми ще обговоримо, як це раптово сталося на Раші
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:39
andrijk777 написав:
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
Просто взяти і піти могли дозволити собі США в Афганістані.
Рфія переформатувала вже суттєво і економіку, і суспільство під війну.
Тому просто взяти і піти не може.
Без ризиків внутрішніх потрясінь-перетурбацій.
І чим далі, тим вище ризики.
На істину не претендую, але маю думку, що колос вона на глиняних ногах. І що продовження, що "піти" для неї ризики більші, ніж зупинитися на компромісних умовах.
Хоча можливо точку цю вони вже пройшли.
Хз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:42
Shaman написав: Господар Вельзевула написав: sashaqbl написав:
[
Я влітку їздив у Хорватію. Нічого не платив.
Ну так вы же первый сорт,насколько я помню.
а я пишу про третий сорт,так называемый "дикий ухилянт", они и по городу перебежками перемещаются, тщательно согласовывая свой маршрут с чатами в телеге.
Намедни ржака была у нас-человек с буса на ходу выскочил,в окно,окровавленный и тикать полями.Днепр,Донецкое шоссе.
без жартів. оцей подвійний володар мух пише свідомі провокації. спочатку він шукав, як ефективніше тут сіяти негатив. зараз знайшов формат типу людини, яка порішала питання з мобілізацією, й постійно цим хизується. навряд чи це реальна людина... про російську мову вже мовчу, розуміє, що гугл перекладач часто працює недолуго.
чи в нас демократія, й з цим нічого не можна не зробити? навіть або з провокатором, або з покидьком...
Відео в мережі є.
Про того з буса.
Свідоме чи несвідомо зроблене - хз))
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:44
Hotab написав:Shaman
а спеціальність - лише споріднені?
Можуть запропонувати перенавчання.
запропонувати чи зобов'язати?
як там з пілота на піхотинця?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:53
andrijk777 написав: detroytred написав:
Так само, як і на раші.
В них "за нами правда, тому безумовно і перемога".
В нас "ми ельфи. Добро завжди перемагає зло".
По суті ж одне і те саме "нашє дєло правоє, враг будєт розбіт."
Це на Заході калькулятор.
А пісні лише на словах.
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
ви ж кажете, що аналітик - так давайте подумаємо, що буде після виходу?
по-перше, санкції не знімуть. по-друге, Раша понесла величезні втрати - й людські, й фінансові, й економіка дихає ледве-ледве, й санкції. й обов'язкове в країні виникне питання до керівника - а навіщо взагалі це було? а це диктатура - правило Акели працює чітко. й виникає спокуса зробити відповідальним одну людину - кого б це?
сама країна звісно це переживе, а от її фюрер - дуже багато для нього ризиків. тому фюрер війну буде вести до останнього...
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:56
ЛАД написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Так само, як і на раші.
В них "за нами правда, тому безумовно і перемога".
В нас "ми ельфи. Добро завжди перемагає зло".
По суті ж одне і те саме "нашє дєло правоє, враг будєт розбіт."
Це на Заході калькулятор.
А пісні лише на словах.
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
Ну почему, в принципе есть гораздо более негативные, но пока что нет никаких оснований для их реализации. Хотя почему-то здесь некоторые на них надеются.
о так, теж цікаво - для України andrijk777
бачить негативні сценарії, а от для Раші - ні. цікаво, цікаво... парад на Красній площі - є й такий сценарій. може не наш, але наступного Пригожина
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:57
Shaman написав:
запропонувати чи зобов'язати?
Дуже тонке питання.
Це як з поліцією.
- пред'явіть документи; пройдіть з нами; і т.д.
- це вимога чи прохання? Вкажіть підстави.
- бубубубу
- це не підстави. Вкажіть підстави.
- я надав підстави. Виконуйте.
- ніт. Це не є підставами. Підставою є...
- я надав підстави. Виконуйте.
Щоб добитися прямої відповіді від поліцейського, що прохання, треба дуже попотєть....
А можна і не добитися...
Тому суто індивідуально.
Залежить від обох сторін діалогу.
Практика має різні випадки.
І так, і так.
А коли розпорядження якогось міністерства (а то і ланки нижче) легко перебиває будь-який Закон чи навіть Конституцію, то і овсі дрова.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 27 гру, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:03
ЛАД написав:
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму
базовий для путіна.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:06
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
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.............
Ні разу не бачив тут опису "дуже негативних сценаріїв". Повторюсь: ні разу.
Тотальна більшість(навіть тут на форумі) навіть не усвідомлює які "дуже негативні сценарії" можуть відбутись.
--------------------------------
сценарії типу сирійського намалювати можна, але навіщо? більшість їх не обговорює, бо вірогідність дуже низька. це те саме, що обговорювати "парад на Красной площади". й то парад - більш вірогідний
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
тут хто не хоче бачити вади диктатури - для тих неочікувано. а так прикладів від Румунії та Лівії до Сирії (поки останній) - дуже багато. точніше, ці приклади показують що таке обов'язково станеться. але так, коли станеться, що стане тригером - це дійсно настає раптово.
маю надію, що ми ще обговоримо, як це раптово сталося на Раші
Нет, конечно, если рассматривать так, с точки зрения "исторической перспективы", лет через ...дцать, то да.
Но когда-то бывают неприятности и с демократиями, и любыми другими формами государственного устройства.
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