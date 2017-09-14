|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:13
Shaman написав:
о так, теж цікаво - для України andrijk777
бачить негативні сценарії, а от для Раші - ні. цікаво, цікаво... парад на Красній площі - є й такий сценарій. може не наш, але наступного Пригожина
Тому що є реальність і факти (я по них) а є ультра-патріотичні гасла і фантазії (ти по них).
парад на Красній площі наступного Пригожина - можливий сценарій. Правда дуже малоймовірний саме парад(тобто силовий захват).
Але в любому випадку чому це дуже поганий сценарій для РФ - я не розумію. Просто зміна правителя і все. Це дуже хороший для нас сценарій - це так. Але не дуже поганий для РФ.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5888
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:13
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму
базовий для путіна.
Розділу. Не розпаду, а розділу.
В Мюнхені 2007 він це запропонував без війни.
Як вирішення своїх! проблем чи бажань (неважливо).
Вихід для України за таких умов був лише один -- тягнути час, як можна довше, і готуватися до війни.
Імхо. Ющенко та Ко помаранчевих повинні було про це голосити у весь голос. Одразу. Тим паче, що тоді ще були при владі.
Готуватися саме до війни.
Якщо є бажання курсу на Європу, НАТО.
На те вони і політики вищого рангу, щоб розуміти це на відміну від пересічного, який це може осягнути лише постфактум.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31493
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:16
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.
Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму
базовий для путіна.
Если такое случится, то это будет не "распад", а "расчленение".
И если вы считаете, что нет "полной" капитуляции, то нет и "абсолютної". Есть "безоговорочная".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32075
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:17
Господар Вельзевула написав:
Ну так вы же первый сорт,насколько я помню.
а я пишу про третий сорт,так называемый "дикий ухилянт", они и по городу перебежками перемещаются, тщательно согласовывая свой маршрут с чатами в телеге.
Намедни ржака была у нас-человек с буса на ходу выскочил,в окно,окровавленный и тикать полями.Днепр,Донецкое шоссе.
"дикий ухилянт" это совсем без военика или уже в розшуку ДБР?
Или это ухилянт пингвинолог Евген Дикий?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9240
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:18
a77 написав:
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
+100500
Следовало бы даже где-то закрепить.
І червону зірку на лоба.
І повернути "до паслєднєй каплі крові", "тяготи та лішєнія вслужби".
Ну а про ринковий Контракт всл скромненько промовчати.
Халява залишилася в совдепії.
Собі ринок, а всл совдепію -- це суто українське ноу-хау.
Зручне.
Я пропоную піти далі: отаке грошове забезпечення сьогоднішнє всл прибрати і подивитись на % справжніх військових. Навіщо за бойові дії отому справжньому військовому отак! доплачувати-то преміями, пільгами і т.д.?
Ви зплутали прометейство-данківство-корчагінство з професією на ринку.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 27 гру, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31493
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:22
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
Пошел разбор сортов говна.
Послевоенная Украина это каждый сам за себя.
Кто не согласен - уедет.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9240
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1873 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:24
detroytred написав: andrijk777 написав:
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
Просто взяти і піти могли дозволити собі США в Афганістані.
Рфія переформатувала вже суттєво і економіку, і суспільство під війну.
Тому просто взяти і піти не може.
Без ризиків внутрішніх потрясінь-перетурбацій.
І чим далі, тим вище ризики.
Чому ж не може. В рф змінюється правитель і для збереження своєї особистої влади йому вигідно просто піти з України - це можливо.Але проблема УСІХ наших позитивних сценаріїв в тому що вони усі(які хоча б трішки реальні) зав'язані на одній події - путін втрачає владу.
Інших прям хороших сценаріїв для нас я вже не бачу(раніше вони були).
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5888
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:24
a77 написав:
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
+100500
Следовало бы даже где-то закрепить.
С тем же успехом можно заменить слово "военный" на слово "гражданин".
И на сегодняшний день настоящий
военный это тот, кто в настоящий момент
времени находится в армии. И он, естественно, воюет, если его часть на фронте, а не в тылу. Если он по каким-либо причинам демобилизован (по здоровью, по возрасту, по уходу...), то он уже, в лучшем случае, бывший
военный и ничем не отличается от любого другого гражданина.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32075
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:28
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:
Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.
Просто взяти і піти могли дозволити собі США в Афганістані.
Рфія переформатувала вже суттєво і економіку, і суспільство під війну.
Тому просто взяти і піти не може.
Без ризиків внутрішніх потрясінь-перетурбацій.
І чим далі, тим вище ризики.
Чому ж не може. В рф змінюється правитель і для збереження своєї особистої влади йому вигідно просто піти з України - це можливо.Але проблема УСІХ наших позитивних сценаріїв в тому що вони усі(які хоча б трішки реальні) зав'язані на одній події - путін втрачає владу.
Інших прям хороших сценаріїв для нас я вже не бачу(раніше вони були).
Чому ви відкидаєте варіант, що змінюється не на більш авторитарного, агресивного, імперського тощо?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31493
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:31
ЛАД написав: a77 написав:
hxbbgaf написав:
Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.
+100500
Следовало бы даже где-то закрепить.
С тем же успехом можно заменить слово "военный" на слово "гражданин".
И на сегодняшний день настоящий
военный это тот, кто в настоящий момент
времени находится в армии. И он, естественно, воюет, если его часть на фронте, а не в тылу. Если он по каким-либо причинам демобилизован (по здоровью, по возрасту, по уходу...), то он уже, в лучшем случае, бывший
военный и ничем не отличается от любого другого гражданина.
На поркуа було тоді совдеп рушити?
Цим би хлопцям "повесть про справжнього чоловіка" писати...
От тільки голосять гучніше за всіх ті, хто самі такими і не збираються ставати. Справжніми отакими.
Щоб любов була, коли бесплатно...
Для інших звісно.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 27 гру, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31493
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
, Shaman
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25
|78997
|
|
|1493
|252035
|
|
|6076
|890731
|
|