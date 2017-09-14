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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1153111532115331153411535>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 97
до кінця 2024 року
16%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
15
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
43%
42
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:09

  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.


:idea:
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:!:

Следовало бы даже где-то закрепить.
a77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:13

  Shaman написав:о так, теж цікаво - для України andrijk777 бачить негативні сценарії, а от для Раші - ні. цікаво, цікаво... парад на Красній площі - є й такий сценарій. може не наш, але наступного Пригожина :D

Тому що є реальність і факти (я по них) а є ультра-патріотичні гасла і фантазії (ти по них).

парад на Красній площі наступного Пригожина - можливий сценарій. Правда дуже малоймовірний саме парад(тобто силовий захват).
Але в любому випадку чому це дуже поганий сценарій для РФ - я не розумію. Просто зміна правителя і все. Це дуже хороший для нас сценарій - це так. Але не дуже поганий для РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:13

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.

Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму базовий для путіна.

Розділу. Не розпаду, а розділу.
В Мюнхені 2007 він це запропонував без війни.
Як вирішення своїх! проблем чи бажань (неважливо).

Вихід для України за таких умов був лише один -- тягнути час, як можна довше, і готуватися до війни.

Імхо. Ющенко та Ко помаранчевих повинні було про це голосити у весь голос. Одразу. Тим паче, що тоді ще були при владі.
Готуватися саме до війни.
Якщо є бажання курсу на Європу, НАТО.
На те вони і політики вищого рангу, щоб розуміти це на відміну від пересічного, який це може осягнути лише постфактум.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:16

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Вірогідність сирійського сценарія теж була дуже низька.
Сценарій був майже нереальний. Ніхто не очікував.

Погоджуюсь. Сирійський сценарій достатньо реальний.
Ось сценарій абсолютної капітуляції по-моєму нереальний. Більш реальний(у випадку повного провалу фронту) сценарій розпаду України. "сценарій розпаду України" це по-моєму базовий для путіна.

Если такое случится, то это будет не "распад", а "расчленение".
И если вы считаете, что нет "полной" капитуляции, то нет и "абсолютної". Есть "безоговорочная". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:17

  Господар Вельзевула написав:
Ну так вы же первый сорт,насколько я помню.
а я пишу про третий сорт,так называемый "дикий ухилянт", они и по городу перебежками перемещаются, тщательно согласовывая свой маршрут с чатами в телеге.
Намедни ржака была у нас-человек с буса на ходу выскочил,в окно,окровавленный и тикать полями.Днепр,Донецкое шоссе. :mrgreen:

"дикий ухилянт" это совсем без военика или уже в розшуку ДБР?
Или это ухилянт пингвинолог Евген Дикий?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:18

  a77 написав:
  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.


:idea:
+100500
:!:

Следовало бы даже где-то закрепить.

І червону зірку на лоба.
І повернути "до паслєднєй каплі крові", "тяготи та лішєнія вслужби".
Ну а про ринковий Контракт всл скромненько промовчати.

Халява залишилася в совдепії.
Собі ринок, а всл совдепію -- це суто українське ноу-хау.
Зручне.

Я пропоную піти далі: отаке грошове забезпечення сьогоднішнє всл прибрати і подивитись на % справжніх військових. Навіщо за бойові дії отому справжньому військовому отак! доплачувати-то преміями, пільгами і т.д.?

Ви зплутали прометейство-данківство-корчагінство з професією на ринку.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 гру, 2024 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:22

  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.

Пошел разбор сортов говна.
Послевоенная Украина это каждый сам за себя.
Кто не согласен - уедет.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:24

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.

Просто взяти і піти могли дозволити собі США в Афганістані.
Рфія переформатувала вже суттєво і економіку, і суспільство під війну.
Тому просто взяти і піти не може.
Без ризиків внутрішніх потрясінь-перетурбацій.
І чим далі, тим вище ризики.

Чому ж не може. В рф змінюється правитель і для збереження своєї особистої влади йому вигідно просто піти з України - це можливо.
Але проблема УСІХ наших позитивних сценаріїв в тому що вони усі(які хоча б трішки реальні) зав'язані на одній події - путін втрачає владу. Інших прям хороших сценаріїв для нас я вже не бачу(раніше вони були).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:24

  a77 написав:
  hxbbgaf написав:Настоящий военный сейчас воюет. Военный, который не принимает участия в войне, когда на страну напал превосходящий враг, это говно, а не военный.


:idea:
+100500
:!:

Следовало бы даже где-то закрепить.

С тем же успехом можно заменить слово "военный" на слово "гражданин".
И на сегодняшний день настоящий военный это тот, кто в настоящий момент времени находится в армии. И он, естественно, воюет, если его часть на фронте, а не в тылу. Если он по каким-либо причинам демобилизован (по здоровью, по возрасту, по уходу...), то он уже, в лучшем случае, бывший военный и ничем не отличается от любого другого гражданина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:28

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Не бучу "дуже негативних сценаріїв" для раші. По причині того що у них є "просто негативний сценарій" - вийти з України.

Просто взяти і піти могли дозволити собі США в Афганістані.
Рфія переформатувала вже суттєво і економіку, і суспільство під війну.
Тому просто взяти і піти не може.
Без ризиків внутрішніх потрясінь-перетурбацій.
І чим далі, тим вище ризики.

Чому ж не може. В рф змінюється правитель і для збереження своєї особистої влади йому вигідно просто піти з України - це можливо.
Але проблема УСІХ наших позитивних сценаріїв в тому що вони усі(які хоча б трішки реальні) зав'язані на одній події - путін втрачає владу. Інших прям хороших сценаріїв для нас я вже не бачу(раніше вони були).

Чому ви відкидаєте варіант, що змінюється не на більш авторитарного, агресивного, імперського тощо?
detroytred
 
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